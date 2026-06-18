Juzgado de Policía Local de Independencia dicta 200 órdenes de reclusión nocturna por consumo de alcohol en la vía pública

El Juzgado de Policía Local de Independencia dictó 200 órdenes de reclusión nocturna contra personas infraccionadas por consumo de alcohol en la vía pública durante 2024 y 2025.

Esto, en el marco de las acciones que se desarrollan en la comuna orientadas a reforzar el cumplimiento de las normas de convivencia y el uso adecuado de los espacios públicos.

Las órdenes se aplican a infractores que no dieron cumplimiento a sanciones establecidas por el tribunal tras ser denunciados por esta conducta.

“Durante mucho tiempo se normalizaron conductas que deterioran la convivencia y generan sensación de inseguridad. Con estas acciones estamos demostrando que las normas se hacen cumplir y que quienes infringen la ley deben asumir su responsabilidad. Nuestro compromiso es avanzar en una comuna más ordenada”, destacó el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias.

De acuerdo con los antecedentes de los procesos, son 49 personas infraccionadas en 2024 y 151 casos del año pasado.

La mayoría son de 1 UTM a pago desde el año 2025.

En el desglose se consigna que son 198 causas con reclusión nocturna de 5 días y las dos restantes con reclusión de 3 días.

Todos deberán cumplir la pena sustitutiva en una unidad de Carabineros.

“No basta con cursar infracciones, puesto que es fundamental que exista un cumplimiento efectivo de las sanciones. Esta medida demuestra que hay una coordinación entre el municipio, Carabineros y el Juzgado de Policía Local para enfrentar conductas que afectan directamente la calidad de vida de nuestros vecinos”, indicó Iglesias.

Desde el pasado 11 de marzo, su municipio implementó la ordenanza Cero Incivilidades, que busca sancionar faltas como el consumo de alcohol y drogas en espacios públicos, ruidos molestos, fiestas ilegales, comercio ambulante no autorizado y otras acciones que afectan la tranquilidad de los vecinos