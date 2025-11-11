Kast asegura que “40 mil personas mueren al año esperando atención médica en la lista de espera, que supera los 3 millones”: impreciso 🟡

Durante el debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), el candidato republicano, José Antonio Kast, apuntó al sistema de salud y aseguró que “40 mil personas mueren al año esperando una atención médica en la lista de espera que supera los 3 millones”.

El equipo de Fact Checking de La Tercera revisó los informes disponibles y pudo comprobar que la afirmación del aspirante de La Moneda de la oposición es imprecisa.

De acuerdo con el balance anual publicado el 31 de enero de este año —en el que se advertía que el registro de defunciones de 2024 aún estaba en proceso de recolección—, durante 2023 un total de 35.492 personas fallecieron mientras permanecían en las listas de espera No GES.

Ese año, 3.711.485 personas transitaron por dichas listas, y las personas fallecidas acumulaban 50.235 derivaciones pendientes, con un promedio de 1,39 solicitudes por paciente.

Respecto al volumen de la espera, de acuerdo al último informe entregado por la cartera sanitaria -el pasado 3 de septiembre-, al 30 de junio de este año los datos alcanzan su punto más alto en cuanto a registros: 2.222.119 personas esperan una consulta nueva de especialidad-lo que equivale a 2.699.409 registros de prestaciones porque una persona puede estar esperando más de una atención- y 362.373 personas aguardan por una cirugía, correspondientes a 412.596 intervenciones pendientes.

Es decir, sí hay más de tres millones de atenciones retrasadas: exactamente 3.112.005.