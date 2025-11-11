OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Kast asegura que “40 mil personas mueren al año esperando atención médica en la lista de espera, que supera los 3 millones”: impreciso 🟡

    Según el último informe anual del Ministerio de Salud, 35.492 personas fallecieron mientras aguardaban una cirugía o una atención con un especialista. Sin embargo, la lista de espera efectivamente es alta ya que supera los 3,1 millones de pacientes.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    Diego Martin

    Durante el debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), el candidato republicano, José Antonio Kast, apuntó al sistema de salud y aseguró que “40 mil personas mueren al año esperando una atención médica en la lista de espera que supera los 3 millones”.

    El equipo de Fact Checking de La Tercera revisó los informes disponibles y pudo comprobar que la afirmación del aspirante de La Moneda de la oposición es imprecisa.

    De acuerdo con el balance anual publicado el 31 de enero de este año —en el que se advertía que el registro de defunciones de 2024 aún estaba en proceso de recolección—, durante 2023 un total de 35.492 personas fallecieron mientras permanecían en las listas de espera No GES.

    Ese año, 3.711.485 personas transitaron por dichas listas, y las personas fallecidas acumulaban 50.235 derivaciones pendientes, con un promedio de 1,39 solicitudes por paciente.

    Respecto al volumen de la espera, de acuerdo al último informe entregado por la cartera sanitaria -el pasado 3 de septiembre-, al 30 de junio de este año los datos alcanzan su punto más alto en cuanto a registros: 2.222.119 personas esperan una consulta nueva de especialidad-lo que equivale a 2.699.409 registros de prestaciones porque una persona puede estar esperando más de una atención- y 362.373 personas aguardan por una cirugía, correspondientes a 412.596 intervenciones pendientes.

    Es decir, sí hay más de tres millones de atenciones retrasadas: exactamente 3.112.005.

    Más sobre:Fact Ckecking LTListas de esperaJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Matthei afirma que cada punto extra de crecimiento le genera al gobierno “aproximadamente US$700 millones en impuestos”: falso ❌

    Jara emplaza al gobierno por megatoma en San Antonio: “Espero que cumplan con su labor”

    Guerra cruzada en debate Anatel: candidatos arremeten contra las propuestas más “populistas” de sus contrincantes

    Parisi dice que los alcaldes ganan sueldos de $10 u $8 millones: verdadero ✅

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Debate Anatel: la posición de los candidatos sobre la despenalización del aborto hasta las 14 semanas

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    3.
    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    4.
    Minuto a Minuto

    Minuto a Minuto

    5.
    Senado aprueba acusación constitucional contra juez Antonio Ulloa y lo destituye por sus vínculos con Hermosilla

    Senado aprueba acusación constitucional contra juez Antonio Ulloa y lo destituye por sus vínculos con Hermosilla

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Servicios

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    ME-O dice que fue el “primer autor” de un proyecto de ley por aborto: falso ❌
    Chile

    ME-O dice que fue el “primer autor” de un proyecto de ley por aborto: falso ❌

    Matthei afirma que cada punto extra de crecimiento le genera al gobierno “aproximadamente US$700 millones en impuestos”: falso ❌

    Jara emplaza al gobierno por megatoma en San Antonio: “Espero que cumplan con su labor”

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda
    Negocios

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda

    Ganancias de SMU se cuadruplican en el tercer trimestre empujada por resultado no operacional

    Chile se consolida como el segundo mercado de seguros más desarrollado de Latinoamérica

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia
    Tendencias

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Vuelco en la Primera B: la Segunda Sala revoca la sentencia contra Santiago Morning por el caso de Esteban Paredes
    El Deportivo

    Vuelco en la Primera B: la Segunda Sala revoca la sentencia contra Santiago Morning por el caso de Esteban Paredes

    Insólita agresión: un árbitro es golpeado con un martillo en pleno partido en Argentina

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales
    Cultura y entretención

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E ya se encuentra disponible de manera gratuita

    Shakira cambia el lugar de su próximo show en Chile: pasará al Parque Estadio Nacional

    A 10 años de los atentados de París: Extreman seguridad por la conmemoración ante creciente amenaza yihadista
    Mundo

    A 10 años de los atentados de París: Extreman seguridad por la conmemoración ante creciente amenaza yihadista

    Sarkozy dice tras salir de prisión que “la ley se ha aplicado” y que “la verdad prevalecerá”

    Canadá deja de ser un país libre de sarampión tras un brote que deja más de 5 mil casos

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte