Kast firma convenio para acelerar plan de infraestructura carcelaria: contempla la suma de más de 20 mil nuevas plazas

A eso de las 11.00 horas de este miércoles, el Presidente José Antonio Kast llegó hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I, en compañía de sus ministros de Seguridad, Martín Arrau; de Justicia, Fernando Rabat; y el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis De Grange.

¿El objetivo? la firma del Acuerdo Marco de Cooperación para acelerar el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, entre dichas carteras, el cual busca acelerar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, la ampliación de infraestructura existente y la relicitación de diversos recintos.

Lo anterior, para dar solución a los desafíos, que según señala el gobierno, enfrenta el sistema penitenciario de nuestro país: la sobrepoblación y hacinamiento de reclusos, el deterioro de infraestructura, las nuevas formas de criminalidad, entre otras.

En concreto, el plan contempla una cartera de establecimientos penitenciarios distribuidos en distintas regiones del país, incluyendo proyectos de Alto Hospicio, Antofagasta, Calama I, El Desierto (Calama II), La Serena, Valparaíso, Santiago I, Rancagua, Maule (Talca II), Ñuble, Los Ángeles, Complejo Penitenciario Biobío, La Araucanía, Valdivia y Puerto Montt.

En ese sentido, la cartera considera tanto proyectos nuevos como procesos de relicitación y ampliaciones, dependiendo de cada caso.

“Estamos ordenando la casa”

Previo a la firma del convenio, las autoridades entregaron palabras valorando la instancia, asegundando que se trata de un “hito”.

Por su parte, Arrau entregó el detalle de que el plan -proyectado hasta 2030- busca incorporar más de 20 mil nuevas plazas.

En tanto, el Presidente -que habló por cerca de diez minutos- se enfocó en la importancia de la rehabilitación de los internos.

“Tenemos que velar porque las unidades penales cumplan con su objetivo, que haya una verdadera segmentación entre aquellos que no van a tener intención de rehabilitarse, porque lamentablemente ya pasaron todos los umbrales, y hay personas que van a cumplir su condena completa y algunos a cadena perpetua, pero hay otros que sí tienen una posibilidad”, comenzó señalando.

En ese sentido, agregó: “Este es un nuevo modelo recoge la complejidad del crimen organizado actual, pero no puede olvidar a aquellas personas que tienen posibilidades de rehabilitarse”.

Luego agregó: “Esto es una señal para Chile importante, decir que estamos ocupados en temas de seguridad, y como le dije a los internos, estamos ordenando la casa, y la casa se ordena con la sociedad civil, se ordenan las fronteras, y también al interior de las unidades penales”.