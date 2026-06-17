SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Kast firma convenio para acelerar plan de infraestructura carcelaria: contempla la suma de más de 20 mil nuevas plazas

    En la instancia, el Presidente marcó que "la privación de libertad, para algunos, será perpetua. Pero no para todos. Lo que tenemos que garantizarle a todos, sí, es un trato digno, respetando aquellos derechos humanos que algunos de ellos no respetaron".

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    A eso de las 11.00 horas de este miércoles, el Presidente José Antonio Kast llegó hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I, en compañía de sus ministros de Seguridad, Martín Arrau; de Justicia, Fernando Rabat; y el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis De Grange.

    ¿El objetivo? la firma del Acuerdo Marco de Cooperación para acelerar el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, entre dichas carteras, el cual busca acelerar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, la ampliación de infraestructura existente y la relicitación de diversos recintos.

    Lo anterior, para dar solución a los desafíos, que según señala el gobierno, enfrenta el sistema penitenciario de nuestro país: la sobrepoblación y hacinamiento de reclusos, el deterioro de infraestructura, las nuevas formas de criminalidad, entre otras.

    En concreto, el plan contempla una cartera de establecimientos penitenciarios distribuidos en distintas regiones del país, incluyendo proyectos de Alto Hospicio, Antofagasta, Calama I, El Desierto (Calama II), La Serena, Valparaíso, Santiago I, Rancagua, Maule (Talca II), Ñuble, Los Ángeles, Complejo Penitenciario Biobío, La Araucanía, Valdivia y Puerto Montt.

    En ese sentido, la cartera considera tanto proyectos nuevos como procesos de relicitación y ampliaciones, dependiendo de cada caso.

    “Estamos ordenando la casa”

    Previo a la firma del convenio, las autoridades entregaron palabras valorando la instancia, asegundando que se trata de un “hito”.

    Por su parte, Arrau entregó el detalle de que el plan -proyectado hasta 2030- busca incorporar más de 20 mil nuevas plazas.

    En tanto, el Presidente -que habló por cerca de diez minutos- se enfocó en la importancia de la rehabilitación de los internos.

    “Tenemos que velar porque las unidades penales cumplan con su objetivo, que haya una verdadera segmentación entre aquellos que no van a tener intención de rehabilitarse, porque lamentablemente ya pasaron todos los umbrales, y hay personas que van a cumplir su condena completa y algunos a cadena perpetua, pero hay otros que sí tienen una posibilidad”, comenzó señalando.

    En ese sentido, agregó: “Este es un nuevo modelo recoge la complejidad del crimen organizado actual, pero no puede olvidar a aquellas personas que tienen posibilidades de rehabilitarse”.

    Luego agregó: “Esto es una señal para Chile importante, decir que estamos ocupados en temas de seguridad, y como le dije a los internos, estamos ordenando la casa, y la casa se ordena con la sociedad civil, se ordenan las fronteras, y también al interior de las unidades penales”.

    Dicho eso, volvió al punto de la rehabilitación y el cumplimiento de penas. “La privación de libertad, para algunos, será perpetua. Pero no para todos. Lo que tenemos que garantizarle a todos, sí, es un trato digno, respetando aquellos derechos humanos que algunos de ellos no respetaron, y ahí tenemos que marcar una diferencia, porque la justicia no es una venganza. La justicia es que cada uno cumpla con lo que le corresponde de acuerdo a la ley que nos dimos todos”.

    Más sobre:José Antonio KastCárcelesReclusosSeguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Proyección de Grau a la baja: diputados liberales invocan libertad de acción para votar acusación contra exministro

    Ricardo Rincón en el congelador: gobierno aún no pide beneplácito de exmilitante DC para asumir como embajador

    Carolina Rossi, la emprendedora ratificada en la Subsecretaría de Ciencia como gran apuesta de Ximena Lincolao

    Las revelaciones de la familia del empresario ferretero secuestrado y las pistas de las motivaciones detrás del plagio

    Idea de eliminar la Subdere provoca el primer quiebre entre alcaldes en medio de la negociación por contribuciones

    Las razones de Kast para privilegiar a los socialcristianos por sobre RN en Mujer

    Lo más leído

    1.
    Comisión investigadora por estallido social acordó citar al ministro Pérez Mackenna por conversaciones de Zaliasnik

    Comisión investigadora por estallido social acordó citar al ministro Pérez Mackenna por conversaciones de Zaliasnik

    2.
    FACH mantiene puente aéreo humanitario en Bolivia con traslado de 10 toneladas de alimentos a La Paz

    FACH mantiene puente aéreo humanitario en Bolivia con traslado de 10 toneladas de alimentos a La Paz

    3.
    Exministros Briones y Marcel plantean mesa técnica por megarreforma y advierten riesgos para el país con acusación contra Grau

    Exministros Briones y Marcel plantean mesa técnica por megarreforma y advierten riesgos para el país con acusación contra Grau

    4.
    Contraloría detecta que municipios renovaron más de 146 mil permisos de circulación de manera irregular en periodo 2022-2025

    Contraloría detecta que municipios renovaron más de 146 mil permisos de circulación de manera irregular en periodo 2022-2025

    5.
    “Estamos hablando de un grupo muy organizado”: fiscal Campos no descarta trata de personas en caso de niños haitianos

    “Estamos hablando de un grupo muy organizado”: fiscal Campos no descarta trata de personas en caso de niños haitianos

    6.
    Acusan a Corporación Municipal de Colina de gastar casi $13 millones en álbumes y láminas del Mundial en “compras fragmentadas”

    Acusan a Corporación Municipal de Colina de gastar casi $13 millones en álbumes y láminas del Mundial en “compras fragmentadas”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Croacia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Croacia en TV y streaming

    Proyección de Grau a la baja: diputados liberales invocan libertad de acción para votar acusación contra exministro
    Chile

    Proyección de Grau a la baja: diputados liberales invocan libertad de acción para votar acusación contra exministro

    Ricardo Rincón en el congelador: gobierno aún no pide beneplácito de exmilitante DC para asumir como embajador

    Carolina Rossi, la emprendedora ratificada en la Subsecretaría de Ciencia como gran apuesta de Ximena Lincolao

    Precio del litio aumenta más de 100% en el año y está en los niveles de fines de 2023
    Negocios

    Precio del litio aumenta más de 100% en el año y está en los niveles de fines de 2023

    JP Morgan, el banco mandatado por BHP para vender sus cerca de mil kilómetros de líneas de transmisión

    Rosanna Costa y caída del precio petróleo: “No puede descartarse que a fines de año la inflación sea algo menor al 4%”

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico
    Tendencias

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico

    Cómo tener más paciencia en situaciones estresantes de la vida cotidiana, según un experto

    Probabilidad de tormentas eléctricas, de arena y llovizna: el revuelto pronóstico para Chile en los próximos días

    Supera a Pelé, iguala a Klose y bate siete récords: zoom al partido de Messi en el Mundial 2026 que queda en la historia
    El Deportivo

    Supera a Pelé, iguala a Klose y bate siete récords: zoom al partido de Messi en el Mundial 2026 que queda en la historia

    En vivo: México quiere consolidarse en su grupo a costa de Corea del Sur

    En vivo: la selección anfitriona de Canadá se pone a prueba contra Catar

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Cómo se reinventa Toy Story con Jessie como estrella: “Ya merecía tener el protagonismo”
    Cultura y entretención

    Cómo se reinventa Toy Story con Jessie como estrella: “Ya merecía tener el protagonismo”

    Festival de Viña define sus fechas para 2027 y presenta un importante cambio

    La historia tras la canción del legendario Alan Parsons que abre los partidos del Mundial 2026

    La crítica visión de un diplomático chino sobre la estrategia de EE.UU. en América Latina
    Mundo

    La crítica visión de un diplomático chino sobre la estrategia de EE.UU. en América Latina

    Macron defiende el acuerdo de Estados Unidos e Irán: “Es bueno aunque no resuelve todo inmediatamente”

    Líbano asegura que las negociaciones con Israel son “independientes” de las abiertas entre Estados Unidos e Irán

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico
    Paula

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    El papel de la melatonina durante la menopausia