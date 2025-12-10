Kast sostiene que varios de los gobernadores que están apoyando a Jara “están siendo investigados”: verdadero ✅

El candidato de la oposición José Antonio Kast aprovechó parte del debate organizado por Anatel para enrostrarle varios puntos a su contendora, la abanderada oficialista Jeannette Jara.

Uno de ellos fue el hecho de que parte de su equipo de campaña está siendo indagado por el Ministerio Público.

“Varios de los gobernadores que la están apoyando están siendo investigados”, sostuvo el republicano.

Y la afirmación es verdadera, pues como este mismo medio pudo corroborar hace algunas semanas, cuatro de las autoridades regionales que llegaron como refuerzo al comando son indagados como imputados en el marco del caso ProCultura.

Se trata del gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz; del de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; de Ñuble, Óscar Crisóstomo; y el de Magallanes, Jorge Flies. Todos ellos no han sido formalizados y solo están en calidad de imputados, eso quiere decir que por el momento la Fiscalía los está indagando por la eventual comisión de delitos.

Los cuatro, de acuerdo con fuentes consultadas por este medio, siguen siendo pesquisados por la Fiscalía Regional de Antofagasta por presuntos delitos de fraude al Fisco en la suscripción de convenios con la fundación comandada por Alberto Larraín.