    La compleja situación que tiene a Llanquihue descabezado por más de 150 días

    La comuna se demoró dos meses en elegir a un alcalde luego de que el jefe comunal fuera destituido, sin embargo su sucesor es "suplente" y no definitivo, mientras se está a la espera de que se resuelva la situación judicial.

    Luciano Jiménez
    Este lunes -en medio de su visita por la Región de Los Lagos- el presidente electo José Antonio Kast estuvo en la Municipalidad de Llanquihue. En la mañana se había juntado con el alcalde de Puerto Varas y a las 14.30 lo hizo con el jefe comunal de Frutillar.

    En Llanquihue sin embargo, no había jefe comunal con quien interlocutar. Por eso la citación hablaba de una “reunión con autoridades comunales del municipio de Llanquihue”.

    Y es que hace 165 días que la Llanquihue está descabezada y funciona solo con una autoridad suplente. Quedó así después de que el pasado 5 de septiembre el Tribunal Electoral de Los Lagos (TER) destituyó al alcalde de esa comuna, Víctor Angulo (DC), por notable abandono de deberes, luego de que se acreditaran irregularidades financieras tras un informe de la Contraloría General de la República. El ente fiscalizador acusó desorden contable y falta de fiscalización financiera, entre ellas falta de registro del Fondo Común Municipal, ausencias de cobros pendientes, entre otras.

    Una vez destituido el alcalde, la Ley Orgánica Constitucional 18.695 de municipalidades establece en su artículo 52 que en caso de incapacidad del alcalde “el concejo designará, de entre sus miembros, un alcalde suplente, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio en sesión especialmente convocada al efecto”.

    El presidente electo con las autoridades de Llanquihue.

    Sin embargo la ausencia de concejales afectaron el quórum para elegir a un sucesor. De hecho, hubo dos sesiones -30 de octubre y 7 de noviembre- que fracasaron por lo mismo.

    Además los concejales votaban por ellos mismos en las sesiones, lo que impedía llegar a un consenso. Sin embargo el pasado 18 de noviembre se eligió como alcalde suplente a Cristián Olavarría (Frente Amplio).

    Pese a esto, ello no resolvió el problema pues Olavarría fue electo bajo la figura de “alcalde suplente”, lo que en la práctica no implica que sea alcalde definitivo. El problema radica en que el destituido alcalde acudió al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que es el máximo tribunal de la justicia electoral al que se puede apelar de los fallos de los tribunales electorales. Y debido a esa causa -que sigue en curso- hasta que no termine sigue corriendo la figura del “alcalde suplente”.

    Además el problema radica que según estipula la ley orgánica de los municipios una vez que el Tricel resuelva lo que ocurra con el exalcalde, se considerará el puesto “vacante” por lo que ahí se convocará a otra elección de alcalde de entre los concejales. De ahí que algunos sostienen que si bien Olavarría tiene la figura de la suplencia, ello de igual manera impacta en tener descabezada a la comuna.

    En el municipio son conscientes de que los tiempos del Tricel son lentes, y que el tema no estará en tabla por lo pronto como para haber alegados y que se proceda a una sentencia. Pero de todas maneras ratifican que la situación no ha generado ningún problema administrativo a Llanquihue y que han podido seguir trabajando con los programas sociales. Pero de todas maneras en eso también ha habido disputas entre los concejales que cada uno ha buscado alcanzar el máximo puesto en el municipio.

    De hecho una vez que fue elegido suplente, el alcalde hizo un llamado a la unidad. “Yo creo que hay que llamar a la unidad, a seguir trabajando, porque el objetivo es común”, dijo.

