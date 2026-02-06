“La figura de Piñera crece en el corazón de los chilenos”: exministros y futuras autoridades participan en misa por los dos años de la muerte del exmandatario

Diversos exministros, excolaboradores y futuros secretarios de Estado del gobierno de José Antonio Kast participaron esta tarde en la misa conmemorativa por los dos años del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, en la que destacaron su figura y trabajo para con los chilenos.

Con todo, quienes asumirán algún cargo desde el 11 de marzo próximo evitaron hacer una autocrítica por los cuestionamientos que realizaron figuras del Partido Republicano, y el mismo presidente electo José Antonio Kast, en contra del fallecido exjefe de Estado.

La ceremonia -uno de los 25 responsos que se organizaron en memoria de Piñera- se realizó en la Parroquia de los Santos Ángeles Custodios, en la comuna de Providencia, desde las 19 horas.

Chile Vamos y futuro gobierno

A su llegada, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), señaló que “ vinimos a acompañar espiritualmente a la familia en una fecha de triste recuerdo y realzar la figura, el recuerdo respetuoso del expresidente Piñera que trágicamente hace dos años atrás nos dejó, pero perdura en gran parte de los chilenos el recuerdo de un presidente muy activo que implementó muchas políticas públicas de beneficio social y que tuvo como horizonte velar por el bienestar de los chilenos"

En este sentido, relevó que el mejor ejemplo de esto “fue cómo abordó la reconstrucción, cómo abordó el rescate de los mineros, cómo generó la política pública de la PGU y son muchas cosas que hoy día hacen de que con el paso del tiempo su figura vaya creciendo en los recuerdos de los chilenos”.

Consultado por las críticas que recibió el fallecido expresidente desde el sector que encabezará el gobierno desde marzo próximo, Alvarado evitó señalar si fueron una equivocación.

“La política siempre se caracteriza porque existen diferencias. Lo importante es saber administrar esas diferencias y el paso del tiempo se encarga de colocar las cosas en su lugar y yo me siento orgulloso y muy honrado de haber podido colaborar con el presidente Piñera en sus dos gobiernos”, afirmó. “Creo que lo importante es valorar su trabajo y su legado”, agregó.

El actual senador y futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García (RN), destacó la valoración de la figura de Piñera y “el enorme reconocimiento que existe, la enorme gratitud que existe también por todas y cada una de sus obras, por todo su trabajo, por su infinito amor por Chile, por esa dedicación que siempre tuvo para estar en la primera línea trabajando por el progreso y bienestar de todos los chilenos”.

“En la vida todas las cosas tienen su momento. Qué duda cabe de que el presidente Piñera también fue criticado, muchas veces fue muy maltratado, particularmente en los tiempos del estallido social. Se dijeron las peores cosas de él, sin embargo, él supo y tuvo el temple para sacar el país adelante y hacerlo con la convicción de la democracia”, recordó García.

“Él supo llevar el país por el camino del pleno respeto a la decisión del pueblo soberano, a la decisión de la ciudadanía y por eso fue que finalmente más que pensar en cómo se reprimía, se pensó en su momento en cómo se abordaba una crisis política de esa magnitud y de esa naturaleza. Hoy todo el mundo reconoce que lo que hizo el presidente Sebastián Piñera fue lo correcto, no ocurrió así en su minuto y por eso digo que las cosas tienen su tiempo, pero yo creo que hoy nadie tiene dudas de que se hizo exactamente lo correcto y que por eso además la figura del expresidente Sebastián Piñera crece en el corazón de los chilenos", sostuvo el actual senador.

García también evitó responder por las críticas que tuvo la futura administración con el fallecido mandatario.

“Siempre la perspectiva del tiempo a uno le permite opinar con mucho mayor propiedad, le permite opinar con muchos mayores antecedentes, le permite llegar a una opinión que está también basada en los conocimientos que uno va teniendo de los hechos que ocurrieron”, explicó.

García añadió que “hubo mucha gente molesta con el presidente Piñera, mucha gente enojada con el presidente Piñera. Hoy la inmensa mayoría de chilenos, y así además lo revelan las distintas encuestas, eligen al expresidente Sebastián Piñera como uno de los grandes líderes del país y como uno de los grandes presidentes que ha tenido nuestro país”.

En tanto, el exministro de Salud, Enrique Paris, afirmó que “a dos años de su partida lo recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, con mucha emoción. Trabajamos juntos en un periodo difícil de la pandemia (de Covid) y creo que él, igual que con otros ministros, entregó su apoyo incondicional. Siempre muy exigente, pero siempre muy apoyador”.

“Siempre con la necesidad de obtener recursos importantes para el manejo de la pandemia. El tema de las vacunas, los ventiladores mecánicos. Para mí realmente fue una guía, un ejemplo a seguir y un trabajo muy, muy grande, emocionante y sacrificado junto a él”, rememoró Paris.

Asimismo, el ex secretario de Estado señaló que “yo creo que su imagen se ha ido engrandeciendo a medida que pasa el tiempo. Yo creo que el presidente electo tendrá que elegir cuál faceta del presidente Piñera quiere desarrollar más. Las personas son diferentes, no podemos pensar que van a ser iguales".

Respecto a las críticas contra Piñera de las figuras republicanas, Paris afirmó que “hay que dar por superado eso. Hay que pensar en Chile, hay que pensar en grande, hay que pensar en las necesidades de las personas y el presidente Piñera siempre fue muy claro en eso”.

Entre los asistentes, además, destacó la presencia de la exministra de Transportes Gloria Hutt (Evópoli) y la ex seremi de Salud de la Región Metropolitana y excandidata a diputada, Rosa Oyarce (RN).