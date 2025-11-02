La Florida celebra 126 años con festival itinerante de arte y cultura gratuito en sus barrios

La comuna de La Florida cumple 126 años, y celebrará con la realización de un festival itinerante de arte y cultura completamente ratuito, que acudirá a distintos puntos de la comuna durante todo el mes de noviembre.

El alcalde Daniel Reyes destacó el objetivo de la iniciativa, asegurando que “queremos que este aniversario sea una verdadera fiesta para nuestros barrios, donde cada floridano y floridana se sienta parte de esta historia.

“La Florida es cultura, alegría y comunidad, y noviembre será el reflejo de eso”, expresó el jefe comunal.

Durante todo el mes, el festival ofrecerá seis jornadas gratuitas, que van desde música sinfónica a los ritmos modernos de la música electrónica. La primera presentación se realizó en Plaza Lircay y contó con la participación del violinista Jeremy Castro y la Orquesta Sinfónica Juvenil del Teatro Municipal, dirigida por la maestra Tania Liberona, cerrando con DJ Atlanthes.

Las actividades se llevan a cabo en un trabajo conjunto entre ña Corporación Cultural de La Florida y la Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo Comunal y Productivo de La Florida (Cofodep).

Fechas y ubicaciones de las próximas actividades

El festival continuará en distintos puntos de la comuna:

Domingo 2 de noviembre: Plaza La Alcaldesa (Los Quillayes con Los Peumos)

Sábado 8 de noviembre: Plaza Los Palos (Las Higueras con Volcán Calbuco)

Domingo 9 de noviembre: José Miguel Carrera con Avenida Uno

Sábado 22 de noviembre: Parque Alto Macul

Domingo 23 de noviembre: Gran cierre en el Estacionamiento del Estadio Municipal, con música, luces y baile para toda la familia

Además, se desarrollará el cuarto musical comunal, “Errante en las Sombras, veinte años no es nada”, producido por la Corporación Cultural de la comuna, que se estrenará el martes 25 de noviembre en el Teatro Municipal y se presentará del 26 al 29 de noviembre a las 20:00 horas.

“Los invitamos a disfrutar, a compartir en familia y a seguir celebrando juntos estos 126 años de historia. La cultura nos une, nos da identidad y nos recuerda lo que somos: una comunidad alegre, solidaria y llena de talento”, agregó Reyes.