La hora de De la Llera: Senado invita al rector UC a entrar de lleno en el debate del FES y gobierno afina el tablero

El jueves 4 de diciembre una expectante invitación fue expedida desde la Comisión de Educación del Senado.

Ese día, Francisco Vives, secretario de la instancia, le envió al rector de la Pontificia Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera -y a otras dos personas-, la citación para ser parte formalmente del debate en torno al proyecto de ley del gobierno que propone la creación de un nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES), con el que busca dejar atrás el Crédito con Aval del Estado (CAE).

“Por instrucción del señor Presidente de la Comisión de Educación (el UDI Gustavo Sanhueza), tengo el honor de citar a Usía a la sesión que se celebrará el miércoles 10 de diciembre de 2025, de 12:00 a 14:00 horas, en la Sala 8, piso 3 de Comisiones del Senado en Valparaíso, para continuar la discusión en general del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional que crea un Nuevo Instrumento de Financiamiento Público para Estudios de Nivel Superior y un Plan de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas (Boletín 17.169-04)”, dice la invitación.

El escrito, además, señala que en esta oportunidad han sido invitados a exponer su opinión al respecto el propio rector De la Llera; el presidente del Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados Vertebral, Sergio Morales, y el director ejecutivo del centro de estudios Acción Educar, Daniel Rodríguez.

El rector l legará acompañado por los académicos de la Escuela de Gobierno UC, Andrea Repetto y Harald Beyer, y por la vicerrectora económica, Fernanda Vicuña , quienes fueron los autores y coordinadores del grupo de académicos que trabajó en el informe de la universidad que critica severamente el proyecto.

Fuentes cercanas al plantel señalan además que, tal como el rector ha planteado públicamente, en la comisión hará ver que el debate podría avanzar “significativamente” si se aborda el problema del CAE de manera independiente, lo que consideran “el fondo real del asunto” para resolver de forma “sostenible” el financiamiento estudiantil. La intervención que se prepara en la comisión -comentan en la interna de la PUC- no se limitará a cómo el FES incidiría en su universidad, sino a las consecuencias que podría tener para el conjunto del sistema universitario y cómo esto afecta de manera directa al país.

El temor en la casa de estudios católica es profundo y tiene sus cimientos en que el FES termine reproduciendo la experiencia de la gratuidad, que pese a las estimaciones iniciales terminó costando más de lo previsto. “Las proyecciones fueron erróneas y hoy se ven señales similares que podrían conducir a un error de la misma profundidad”, comenta un académico UC que ha seguido el debate técnico en el Congreso.

Como sea, lo cierto es que con esta invitación se concretará así la presencia de uno de los actores más relevantes de los que se esperaba se hicieran parte formalmente del debate. Por ser el rector de la PUC, pero también por la ascendencia que ha comenzado a tener dentro del Parlamento, donde ha tenido encuentros con diversos congresistas.

Y es que aunque su postura ya la ha dejado clara en más de una oportunidad, le falta acudir a la comisión y verbalizar formalmente la postura de la institución a la que representa. Hasta aquí, De la Llera se ha mostrado contrario al proyecto como está hoy (“De avanzar como está, ninguna posiblidad de que la universidad se sume”, dijo hace unos días en Desde la Redacción), pero también ha marcado distancia con el resto del Consejo de Rectores, que acordó seguir trabajando indicaciones al FES junto al Mineduc con la disidencia de la PUC y la UDP.

Pero, además, el ingeniero encargó el ya mencionado informe a una decena de académicos de la universidad (encabezados por Beyer, Repetto y Vicuña) sobre el proyecto de ley, el que en duros términos zanjó que la propuesta no debiera aprobarse sin resolver los serios cuestionamientos que a lo largo de casi 90 páginas le hace al FES.

Debate extenso

Esta continuidad en el debate se da luego del seminario sobre el FES de inicios de noviembre, en el que ya participaron seis rectores y una serie de expertos que dio inicio formalmente a la discusión en la Comisión de Educación del Senado. Tras esa instancia, en todo caso, se esperaban más invitación, como las actuales.

Invitaciones que, por cierto, el gobierno estará mirando con atención, toda vez que van quedando menos de tres meses de administración, lo que implica, a su vez, menos de tres meses para sacar adelante un proyecto emblemático para un Ejecutivo nacido de las demandas estudiantiles. No por nada en las últimas semanas se han intendado acercar posturas con quienes se han mostrado más reticentes al FES. Como De la Llera.

Por eso no pasó inadvertido cuando cuando exactamente a las 20 horas del pasado miércoles el Presidente Gabriel Boric ingresó al Encuentro Anual de la Industria 2025, en el campus Beauchef de la Universidad de Chile. Tras saludar a los anfitriones, el Mandatario hizo lo propio con distintas autoridades presentes. En ese recorrido se detuvo frente al rector De la Llera, a quien extendió un saludo cordial. Y aunque el intercambio de palabras fue inaudible, desde los asientos cercanos -ocupados en parte por invitados vinculados al oficialismo- se escucharon comentarios alentando al Presidente a “mantener el brazo firme” frente al FES.

La escena ilustró simbólicamente el clima político que se vive a medida que avanza diciembre y que, por consiguiente, hace que al gobierno se le vaya acabando el reloj. Con el calendario legislativo presionando, las conversaciones y los cálculos se aceleran, especialmente, con los críticos al proyecto de ley.

De hecho, en la antesala de la comisión, los movimientos políticos -al parecer- continúan: la mañana de este martes se vio al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, ingresar a Alameda 340, la Casa Central de la PUC, para sostener una reunión con autoridades de la institución. El contenido de ese encuentro o si De la Llera participó de él, al menos hasta el cierre de esta edición se mantenía bajo llave, pero su sola realización alimenta las especulaciones en vísperas de la sesión en el Senado. Ni en la UC ni en el gobierno confirman este encuentro.

Y mientras el Ejecutivo intenta preservar el carácter emblemático de la iniciativa -promesa de campaña del Frente Amplio-, las universidades se preparan para una etapa decisiva de la discusión. Por ahora, se sabe que el gobierno trabajará junto a las dos comisiones del Cruch que se acordó que entren en acción a interactuar con el Mineduc: la Económica, representada por los rectores Carlos Torres (U. de Talca) y Cristhian Mellado (UCSC); y la Jurídica, a cargo de José Antonio Guzmán, rector de la U. de los Andes. Con ellos se intentará acercar posturas para la elaboración de las indicaciones que serán presentadas tras la segunda vuelta presidencial. El cuándo aún está por verse.