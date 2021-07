La inédita “cápsula” del general Yáñez: Jefe de Carabineros estrena escolta compuesta por mujeres por primera vez en su historia

Cuando el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, asumió la primera jefatura de la institución, en noviembre de 2020, advirtió: “El único departamento o sección sin mujeres es la escolta del general director. Mal me parece”. Y, a ocho meses de asumir este cargo, esa observación ya fue corregida.

Luego de un proceso de selección y entrevista, fueron tres las carabineras escogidas para integrar la escolta del general director. El grupo tiene como objetivo acompañar al jefe policial a todas las actividades que realice, en jornadas que parten antes de las 7.00 de la mañana y, en algunas ocasiones, terminan pasadas las 23.00 de la noche.

La sargento Paola y las cabos Daniela y Natalia (de quien no se quiso entregar sus apellidos por razones de seguridad) fueron las carabineros escogidas por la institución para componer la escolta del general Yáñez, luego de realizar una capacitación especial para poder desarrollar una función catalogada en la institución de “alto riesgo”.

Las uniformadas son las primeras tres mujeres que compondrán este grupo en 94 años de historia de la institución, justo cuando este año se cumplen 59 años desde que las mujeres ingresaron a las filas de la entidad policial, en 1962, a través del denominado Escalafón Femenino de Carabineros.

“Soy oriunda de Teno, Región del Maule, e ingresé en junio de 2010 a Carabineros. Luego de haber pasado por la comisaría de Antofagasta y la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, finalmente recaí acá, tras haber postulado y haber hechos los cursos correspondientes. Es una gran oportunidad”, cuenta Daniela, quien integra lo que llama “la cápsula que acompaña al general director”.

La “cápsula” explican en la policía uniformada se componen de distintos autos (no dan el número por motivos de seguridad) que acompañan al general director. En uno de estos vehículos van las tres mujeres que ahora resguardan a Yáñez.

“¿Miedo a las funas? Para nada. No hay nada que nosotras no podamos realizar, en comparación con los hombres, tenemos las mismas condiciones que cualquier policía y cumplir nuestra labor. Hemos enfrentado muchas situaciones adversas en el servicio de ser carabineros y no tenemos miedo”, agrega la cabo Daniela.

Entre las labores de este grupo está coordinar, junto al secretario del general director, las salidas a terreno de Yáñez, su llegada a la Dirección General, ubicada en calle Bulnes, y monitorear sus traslados, tanto en Santiago, como hacia regiones.

Muchas veces les toca esperar y estar atentas a los movimientos de la autoridad policial, quien a veces parte en Antofagasta, pasa por Santiago, y termina en una visita en terreno en La Araucanía. “Queremos abrirnos caminos en la institución y por eso debemos hacer lo mejor posible. A mi me gusta mi trabajo, cumplimos un servicio que nos gusta hacer”, indica Daniela.

Por su parte, el general director, Ricardo Yáñez, valora la disposición del grupo, como también haber incorporado una cápsula femenina. “No hay ninguna actividad institucional donde la mujer no se encuentre presente en Carabineros, pero principalmente porque no hay ninguna carabinera que no pueda realizar alguna función especifica. Ellas son un referente para sus pares”, dice.

Yáñez agrega que “hoy día tenemos una representación de tres mujeres en el alto mando. Esto le da un carisma distinto, donde la mujer ha sido capaz de traspasar su propia impronta, tendiendo un rol protagónico en la institución”.