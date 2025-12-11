“La jueza mejor peinada de Chile”: abogada del CDE ironiza con la defensa de Vivanco sobre sus visitas a peluquera

La abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Luppy Aguirre cuestionó a la defensa de la exjueza Ángela Vivanco por el planteamiento de que las supuestas reuniones con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos fueron en realidad visitas a una peluquería.

En la segunda jornada de alegatos ante la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por la querella de capítulos que presentó la Fiscalía de Los Lagos contra la exsuprema, Aguirre puso en duda la “coartada” planteada.

De acuerdo a la indagatoria, durante el tiempo en que Vivanco tramitó las causas por la disputa con Codelco del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec -que era representado por Vargas y Lagos- su teléfono fue ubicado reiteradamente en la zona en que se ubica la oficina de los abogados.

Se presume que se concertaron para favorecer al consorcio al que la estatal debió pagar cerca de 12 mil millones de pesos. La pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles, y ambos abogados están en prisión preventiva desde el 15 de noviembre, por este supuesto pacto.

En la formalización de Migueles, Vargas y Lagos, se conoció la declaración de la peluquera de Vivanco, que atiende en la misma zona en que está ubicada la oficina de los abogados y explicaría sus estadías en la zona.

La estilista indicó que atendió a la exministra el día y hora en que, según el Ministerio Público, Vivanco supuestamente había ido a retirar una coima.

Conexión a antenas se duplicó

“Se rieron mucho en la instancia, porque dije que esta era la ministra mejor peinada de Chile, iba todos los días, prácticamente, a la peluquera, dos, tres veces a la semana”, comentó Aguirre, pidiendo poner atención a los datos.

En esa línea, dio cuenta de la regularidad en que se posicionaba el teléfono de la exjueza en las inmediaciones de las oficinas de los abogados Vargas y Lagos.

“El año 2022, cuando esta causa no estaba en conocimiento de la Corte Suprema, estuvo 46 días conectada a esas antenas. El año 2023, cuando ya esta causa comenzó a estar constantemente en la Corte, estuvo 95 días conectada”, explicó.

Aguirre indicó que Vivanco duplicó sus estadías en la zona en 12 meses y que al año siguiente estuvo 91 días.

“De esos 91 días, más de 70 se posicionan hasta el mes de junio del año 2024. Cuando estamos hablando entonces de indicios respecto de comunicaciones o contactos espurios, obviamente este antecedente, y este aporte de antecedentes que fue entregado por las propias defensas, nos da cuenta que si bien la señora Vivanco iba a la peluquería, parece que iba más frecuentemente por alguna razón a esa zona, que no era solamente a peinarse, mientras se tramitaba esta causa”, comentó.