VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “La jueza mejor peinada de Chile”: abogada del CDE ironiza con la defensa de Vivanco sobre sus visitas a peluquera

    "Si bien la señora iba a la peluquería, parece que iba más frecuentemente por alguna razón a esa zona, que no era solamente a peinarse", señaló Luppy Aguirre.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Luppy Aguirre cuestionó a la defensa de la exjueza Ángela Vivanco por el planteamiento de que las supuestas reuniones con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos fueron en realidad visitas a una peluquería.

    En la segunda jornada de alegatos ante la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por la querella de capítulos que presentó la Fiscalía de Los Lagos contra la exsuprema, Aguirre puso en duda la “coartada” planteada.

    De acuerdo a la indagatoria, durante el tiempo en que Vivanco tramitó las causas por la disputa con Codelco del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec -que era representado por Vargas y Lagos- su teléfono fue ubicado reiteradamente en la zona en que se ubica la oficina de los abogados.

    Se presume que se concertaron para favorecer al consorcio al que la estatal debió pagar cerca de 12 mil millones de pesos. La pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles, y ambos abogados están en prisión preventiva desde el 15 de noviembre, por este supuesto pacto.

    En la formalización de Migueles, Vargas y Lagos, se conoció la declaración de la peluquera de Vivanco, que atiende en la misma zona en que está ubicada la oficina de los abogados y explicaría sus estadías en la zona.

    La estilista indicó que atendió a la exministra el día y hora en que, según el Ministerio Público, Vivanco supuestamente había ido a retirar una coima.

    Conexión a antenas se duplicó

    “Se rieron mucho en la instancia, porque dije que esta era la ministra mejor peinada de Chile, iba todos los días, prácticamente, a la peluquera, dos, tres veces a la semana”, comentó Aguirre, pidiendo poner atención a los datos.

    En esa línea, dio cuenta de la regularidad en que se posicionaba el teléfono de la exjueza en las inmediaciones de las oficinas de los abogados Vargas y Lagos.

    “El año 2022, cuando esta causa no estaba en conocimiento de la Corte Suprema, estuvo 46 días conectada a esas antenas. El año 2023, cuando ya esta causa comenzó a estar constantemente en la Corte, estuvo 95 días conectada”, explicó.

    Aguirre indicó que Vivanco duplicó sus estadías en la zona en 12 meses y que al año siguiente estuvo 91 días.

    “De esos 91 días, más de 70 se posicionan hasta el mes de junio del año 2024. Cuando estamos hablando entonces de indicios respecto de comunicaciones o contactos espurios, obviamente este antecedente, y este aporte de antecedentes que fue entregado por las propias defensas, nos da cuenta que si bien la señora Vivanco iba a la peluquería, parece que iba más frecuentemente por alguna razón a esa zona, que no era solamente a peinarse, mientras se tramitaba esta causa”, comentó.

    Más sobre:Trama bielorrusaÁngela VivancoLuppy AguirreCDEMario VargasEduardo Lagos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Navidad Segura: autoridades identifican 430 lugares de interés y desplegarán a más de dos mil Carabineros adicionales

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    Pese a advertencia del CFA y Contraloría, Hacienda insistirá en que el FES no debe contabilizarse como gasto público

    Disney abraza el uso de la IA y anuncia alianza con OpenAI e inversión en la matriz de ChatGPT por US$1.000 millones

    La Diversión de las Fiestas: dónde y cómo asistir al evento gratuito de Disney en Santiago

    Festival Canción Nacional inicia venta de entradas para su primera edición

    Lo más leído

    1.
    Felipe Berríos: “Hay un grupo dentro de la Compañía de Jesús que tiene otras motivaciones contra mí”

    Felipe Berríos: “Hay un grupo dentro de la Compañía de Jesús que tiene otras motivaciones contra mí”

    2.
    Fue deportado por EE.UU. en 2023: dictan acusación contra Pedro Barrientos por asesinato de Víctor Jara

    Fue deportado por EE.UU. en 2023: dictan acusación contra Pedro Barrientos por asesinato de Víctor Jara

    3.
    Reiteró votación: comisión revisora de acusación constitucional contra juez Simpertigue aprueba procedencia del libelo

    Reiteró votación: comisión revisora de acusación constitucional contra juez Simpertigue aprueba procedencia del libelo

    4.
    Comisión revisora de acusación constitucional contra juez Simpertigue reitera votación sobre procedencia del libelo

    Comisión revisora de acusación constitucional contra juez Simpertigue reitera votación sobre procedencia del libelo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    Rating del miércoles 10 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 10 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Navidad Segura: autoridades identifican 430 lugares de interés y desplegarán a más de dos mil Carabineros adicionales
    Chile

    Navidad Segura: autoridades identifican 430 lugares de interés y desplegarán a más de dos mil Carabineros adicionales

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy
    Negocios

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    Pese a advertencia del CFA y Contraloría, Hacienda insistirá en que el FES no debe contabilizarse como gasto público

    Disney abraza el uso de la IA y anuncia alianza con OpenAI e inversión en la matriz de ChatGPT por US$1.000 millones

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor
    Tendencias

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)

    Cómo EEUU incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, según Trump

    La petición del Sifup que la ANFP no incluye en las bases que propone al Consejo de Presidentes
    El Deportivo

    La petición del Sifup que la ANFP no incluye en las bases que propone al Consejo de Presidentes

    El potente dardo de Johnny Herrera contra Arturo Vidal: “Colo Colo le está regalando un año de contrato”

    Liga de Primera Mercado Libre, más minutos para los juveniles y ley Tiago Nunes: los cambios de las bases para el 2026

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    La Diversión de las Fiestas: dónde y cómo asistir al evento gratuito de Disney en Santiago
    Cultura y entretención

    La Diversión de las Fiestas: dónde y cómo asistir al evento gratuito de Disney en Santiago

    Festival Canción Nacional inicia venta de entradas para su primera edición

    Helloween: los padres del power metal vuelven a Chile para celebrar sus 40 años

    Ucrania sitúa en casi 700 los niños muertos desde el inicio de la invasión rusa
    Mundo

    Ucrania sitúa en casi 700 los niños muertos desde el inicio de la invasión rusa

    María Corina Machado afirma que volverá a Venezuela lo antes posible: “No depende de la salida o no del régimen”

    Por qué Trump ha indultado a importantes narcotraficantes pese a su retórica antidrogas

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio