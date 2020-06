La pandemia se lleva 7 mil vidas en Chile

¿Cuántas personas han muerto de coronavirus? La pregunta lleva varios días instalada en el debate público, luego de la confusión que se generó con los distintos cambios metodológicos que aplicó el Ministerio de Salud.

Un reporte, el de las defunciones inscritas en el Registro Civil, dice que hasta hoy había 4.295 decesos confirmados por Covid-19. Pero hoy el Minsal publicó el informe epidemiológico de su Departamento de Estadísticas e Información de Salud (Deis), con detalles que muestran que el impacto de la pandemia sería mucho mayor.

Según el reporte, hasta el 18 de junio había 4.075 muertes confirmadas de coronavirus, similar a los datos del Registro Civil. Pero además incluyó otros 3.069 decesos que probablemente fueron causados por el virus, pero que aún no han sido confirmados por los laboratorios. Es decir, existen 7.144 muertes ligadas a la enfermedad (ver infografía).

El jefe de Epidemiología del Minsal, Rafael Araos, explicó que los decesos probables son “fallecidos debido a Covid-19, sin confirmación de laboratorio. Es decir, las muertes donde el Covid-19 es una causa posible o probable”, y que es un número provisional, pues irá variando a medida que se revisen sus causas de muerte. Dos tercios de estas muertes sin confirmar ocurrieron en la Región Metropolitana.

Algo similar ocurre con los contagios. Hoy, el Minsal informó de 5.355 nuevos enfermos, totalizando 236.748 contagiados. Pero según el informe epidemiológico, hasta el 18 de junio había 250.919 enfermos, equivalentes a la población de Ñuñoa (250.192 habitantes).

De ese total, 211.833 estaban confirmados por exámenes de PCR, mientras que otros 19.560 eran confirmados no notificados -enfermos cuyos datos no habían sido ingresados por los médicos al sistema del ministerio- y 19.526 eran enfermos probables, que no tenían exámenes PCR, pero presentaban síntomas o habían tenido contacto con otros enfermos.

Según el reporte diario del Minsal, basado en la información que entregan los laboratorios, el día con más enfermos registrados fue el 13 de junio, con 6.938 casos nuevos. Pero según el análisis epidemiológico, basado en la fecha de inicio de los síntomas, el día con más reportes fue el 1 de junio, con 8.234 nuevos contagios.

El reporte del Deis también señala que, entre enero y mayo, las defunciones han aumentado en 12%, comparado con el promedio de los últimos cuatro años para el mismo período. Mientras que la tasa de mortalidad del mes de mayo aumentó en 23%.

Al comunicar estos nuevos datos, el ministro de Salud, Enrique Paris, explicó que existen muertes no confirmadas de coronavirus porque “cuesta a veces encontrar a los pacientes que han fallecido, porque estaban sin PCR positiva”. Paris afirmó, además, que el gobierno no ha escondido datos: “No podemos aceptar que recibamos esa crítica de ocultar información. Todo lo contrario, en estas dos semanas hemos aumentado al máximo la entrega de información, por eso sumamos 30 mil pacientes con diagnóstico (que no habían sido informados) y cerca de 3 mil pacientes fallecidos”.

El centro de estudios Espacio Público estuvo en medio de la polémica por las cifras, al calcular que había defunciones que no se podían explicar por las cifras oficiales. Su director, Pablo Simonetti, dice que “para todos los efectos, y según el criterio exigido por la OMS, los muertos por Covid-19 hasta hoy son 7.144”.

En todo caso, valora el ajuste metodológico, “porque la información que consolida el Deis da cuenta de todo el impacto de la epidemia, aunque tenga algunos rezagos propios de la dificultad de contar decesos”. Agrega que “la información del Registro Civil, por otra parte, permite tomar el pulso diario de la situación en el país. A la larga, lo ideal sería fortalecer el Deis para que pudiera entregar también la información diaria”.

Proyección de la crisis

En el reporte diario de defunciones, hoy se informaron 202 decesos inscritos en el Registro Civil. Con esa actualización, se advierte que hasta ahora ha habido 23 días seguidos con más de 100 muertes diarias, entre el 26 de mayo y 17 de junio, siendo la jornada más letal el 9 de junio, cuando murieron 166 personas. En promedio, un deceso cada nueve minutos.

Con las 4.295 muertes del cruce de datos del Registro Civil, Chile es el 19° país con más muertes por Covid-19. Si se sumaran los 3 mil fallecidos no confirmados, sería el 15°, superando incluso a China. De acuerdo al sitio Worldometers, esto haría que Chile fuese el noveno en muertes por millón de habitantes.

Sin embargo, los datos no permitirían hacer una proyección del avance de la pandemia. Así lo cree Sandra Cortés, presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología, quien dice que “en la medida en que las definiciones van cambiando, siguen apareciendo fuentes de información y no se aclare el número real, no estamos en condiciones de hacer estimaciones”. Añade que “nos hace muy mal como país no tener a esta altura de la pandemia, cuando llevamos tres meses y al menos 6 mil muertos, una definición clara de casos de enfermos como de fallecidos. Hay un tema ético, las personas tienen derecho a saber la situación del país y claridad en las definiciones”.

Manuel Nájera, epidemiólogo de la U. del Desarrollo, cree que los nuevos datos no permiten proyectar la crisis, pero sí sirven “para entender la real magnitud de la epidemia y así evitar más daño”. Por ejemplo, si las muertes fueran 7 mil, y la experiencia internacional dice que el 1% de los enfermos muere, podría haber más de 700 mil contagiados.