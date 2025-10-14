SUSCRÍBETE
Nacional

La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

Mario Kreutzberger destacó el valor de la solidaridad en Chile, aunque afirmó que "la filantropía está al debe". La razón, según apuntó es que en comparación a Estados Unidos, "aquí siempre desconfiamos de aquel que presta una ayuda".

José NavarretePor 
José Navarrete
Andres Perez

El animador de televisión Mario Kreutzberger, Don Francisco, participó en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025 en su rol como fundador de la Teletón, obra benéfica que desde 1978 atiende a niñas y jóvenes en situación de discapacidad.

Durante su discurso ante el empresariado, la figura televisiva destacó el valor de la solidaridad en Chile, aunque afirmó que “la filantropía está al debe”.

“Como hemos tenido tantas tragedias, y las tragedias son transversales, la solidaridad está con nosotros. Pero la filantropía, que aunque ha crecido un poco, también en los marcos de la Teletón, la filantropía está al debe. Pero ¿por qué está al debe? Porque nosotros en este país demonizamos el éxito“, planteó.

Para ahondar en su idea, Kreutzberger hizo la comparación con países desarrollados.

“Yo hace 39 años que vivo en los Estados Unidos, y he visto en los Estados Unidos y también en Europa, que el éxito es público, que el éxito se comparte con todo el mundo. Aquí cuando uno va a pedir una ayuda, un acto filantrópico, la gente dice, sí, pero no se lo digas a nadie. No es que después me vienen a preguntar, después vienen de Impuestos Internos”, comentó, recibiendo aplausos y risas de los asistentes por el relato.

Don Francisco sostuvo que “aquí siempre desconfiamos de aquel que presta una ayuda”.

“Cuando un doctor consigue un puesto importante, dicen, sí, porque era amigo del jefe y era muy amigo de un diputado. Aquí no se cree en los méritos propios. En Estados Unidos ustedes van a un colegio, van a una universidad, van a cualquier lugar donde se reciben donaciones, y verán con orgullo el nombre de una marca, el nombre de una familia. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que educar al país”, afirmó.

Luego interpeló al empresariado reunido en el ex centro de eventos Casa Piedra de Vitacura.

“Enade representa 40.000 empresas en este país, hace un gran trabajo. La Cámara Chilena de la Construcción, la Confederación de la Producción y el Comercio, Icare. Pero lo hacen ustedes internamente. Externamente nunca muestran lo que hacen”, señaló.

De cara a una nueva edición del evento anual de recaudación de la Teletón que se realizará el 28 y 29 de noviembre, el comunicador insistió en su argumentación.

“Si nosotros no promovemos esto a todo Chile, como lo hacemos en la Teletón, no podemos conseguir la filantropía. El éxito tiene que ser un orgullo. El éxito es parte de nuestra vida. Y yo puedo decirles como experiencia personal, que además de haber tenido éxito personal, el haber podido participar en esta campaña para mí ha sido un honor", sostuvo.

