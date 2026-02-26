“La radio era su vida”: Muere Adolfo Flores, músico y cofundador de radio Beethoven

La radio, la música y la cultura chilena están de luto, al conocerse ayer la noticia de la muerte del destacado compositor e intérprete musical, gestor cultural y director radial Adolfo Flores, cofundador de Radio Beethoven. Tenía 84 años.

La historia de Óscar Adolfo Flores Sayler con la música se remonta a su infancia: impulsado por sus padres, a los 5 años entró al conservatorio a estudiar violín, instrumento que perfeccionaría hasta los 12 años, cuando se enamoró del jazz por influencia de sus compañeros de la misma institución. Entonces emprendió el estudio y el perfeccionamiento del contrabajo. Flores estudió además composición musical y llegó a integrar la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile, donde se mantendría hasta que el director Fernando Rosas Pfingsthorn lo invitó a incorporarse de la Orquesta de Cámara de la UC.

Flores y Rosas desarrollarían a partir de entonces una amistad que tendría un gran impacto en la difusión de la música en Chile. “Empezamos a hacer cosas que tuvieran que ver con entregar la música al resto de la comunidad”, comentó Flores en 2020 en entrevista con Susana Muñoz Aburto en el podcast “Historias que cambian vidas”.

La dupla se separó en 1975 cuando ambos salieron de la UC “en medio de la situación política”, como explicó Flores en la misma entrevista. Alcanzaron a estar una semana fuera del país -Flores en Portugal, Rosas en EEUU-, pero al cabo de una semana cambiaron de opinión. “Nos escribimos y nos dijimos: volvamos y hagamos lo que estábamos haciendo por afuera”, comentó Flores en la mencionada conversación. Fue el inicio de la Fundación Beethoven, una iniciativa que significaría la llegada al país de artistas internacionales que de otras circunstancias no habrían visitado a un Chile en dictadura, como Leonard Bernstein, el Cuarteto Amadeus, Count Basie y Duke Ellington.

En su propia carrera musical, paralelamente, Flores integró el recordado Sexteto Hindemith 76 junto al vibrafonista Guillermo Rifo y al pianista Nino García. La agrupación marcaría “un anticipo de la música de fusión latinoamericana”, según consigna el sitio especializado Musicapopular.cl

“Era un compositor muy reconocido y solicitado”, destaca Romina de la Sotta, periodista y locutora de Beethoven, quien agrega además que Flores era “un gran contador de historias, con un sentido del humor contagioso y además karateca, cinturón negro”.

La era de la radio

Flores comentaría que el desafío de financiar la organización de conciertos de ese nivel con el autoimpuesto mandato de llevar la música de calidad a la mayor cantidad posible de personas los obligó a repensar su estrategia. Fue entonces cuando acordaron crear una radio. Así nació, el 16 de marzo de 1981, Radio Beethoven, un proyecto que Flores definía como un acto de rebeldía inspirado en la libertad del compositor alemán.

Adolfo Flores se mantendría como director artístico de la emblemática emisora durante cuatro décadas, la transición a la tecnología digital y varios cambios de propiedad, que incluyeron el período 2006-2019 en que fue parte del Grupo Dial de Copesa -empresa que edita La Tercera- y su posterior reaparición, en un nuevo dial (97.7) bajo el alero de la Pontificia Universidad Católica. “Se dice por ahí que en los momentos de crisis se ve el liderazgo, y él lo demostró”, subraya Erik Rojas, productor y locutor de Beethoven. “Para Adolfo la radio era su vida”.

“La radio representaba la concreción de su anhelo de llevar la música clásica a la mayor cantidad de gente posible”, comenta José Oplustil, sonidista y locutor de Beethoven que llegó a hacer su práctica en 1988 para quedarse hasta el día de hoy. “Quienes todavía trabajamos en la radio tenemos una gran deuda con él, porque nos recibió cuando empezábamos nuestra vida profesional, confió y nos impulsó para ir creciendo”.

“Uno de sus méritos fue valorarnos: llegamos como personal técnico y nos fue dando herramientas para que pasáramos a producir y luego a hacer locuciones”, reconoce Rojas. Romina de la Sotta lo resume así: “A Adolfo le encantaba ver cómo crecían personalmente todos quienes trabajaban en la radio”.

En un texto publicado en su substack, Roberto Barahona, conductor del programa Puro Jazz, también rindió un homenaje a Flores. “Fundar la radio fue un acto de visión y de valentía cultural. Sostenerla durante décadas fue un acto de consecuencia”.

“Adolfo sabía perfectamente cómo se hace radio y cómo se hace música”, agrega Romina De la Sotta. “En ese sentido, no le falló a los auditores y no le falló a la ciudadanía”.