La reservada reunión del alcalde Alessandri con el Presidente Kast en el que se tocó la exención de las contribuciones

Fue en el palacio de La Moneda el viernes pasado cuando el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, sostuvo una privada y reservada reunión con el Presidente José Antonio Kast. Y si bien el motivo formal del encuentro era analizar la posibilidad de extender el proyecto de Línea 7 del Metro hasta Lo Barnechea -una de las comunas de Santiago que no están conectadas- en la cita también se aprovechó de tocar un asunto que hace tiempo preocupa a los alcaldes: La exención del pago de contribuciones a los adultos mayores, propuesta en la megarreforma del gobierno .

Y es que la iniciativa de La Moneda contempla que los mayores de 65 años dejarán de pagar el impuesto territorial, lo que en la práctica implicará que los municipios dejarán de recaudar US$ 70 millones . Esto debido a que los US$ 130 millones del Fondo Común Municipal -glosa de dinero de los municipios con más recursos a los más vulnerables- será repuesto por el Ejecutivo. En el caso particular de Lo Barnechea, la comuna recibirá $8.209.483.000 anuales menos, lo que equivale al 6,6% del presupuesto anual. Por lo mismo es que esa comuna -al igual que La Reina, Vitacura, La Reina y Providencia- son de las más afectadas.

Esto ha llevado a los alcaldes a iniciar intensas negociaciones con el gobierno, pero en eso Alessandri tomó un paso más al abordar directamente el tema con el Mandatario. Según pudo conocer este diario, en el encuentro se abordó esporádicamente el tema de contribuciones y el alcalde transmitió cómo le afectaba a la comuna, dado que lo que se deja de recaudar es en términos presupuestarios lo mismo que el financiamiento de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco). En el diálogo, se habló de la postura del gobierno: de que la exención va, pues es una promesa de campaña, algo que los alcaldes ya han asumido con el tiempo. Además, el Mandatario habría reiterado lo que ya ha dicho el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto de que la implementación de la exención podría darse en forma gradual.

No es primera vez que el Mandatario se involucra directamente en la gestión de las tensiones con los alcaldes, pues a inicios de junio visitó sorpresivamente la Región de Coquimbo para participar del encuentro nacional de alcaldes organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), en la que intervino e hizo un llamado a los alcaldes a trabajar en conjunto.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, y el Presidente José Antonio Kast.

Los jefes comunales están molestos por la medida, pero durante el último tiempo los diálogos que se han dado con el ministro Quiroz han logrado apaciguar la tensión al punto que ya lo alcaldes han asumido que la exención de contribuciones va , y que el gobierno debe compensar la pérdida de ingreso de alguna forma. Los jefes comunales han presionado que se compense el 100%.

Consultado respecto de su posición frente al tema, Alessandri dijo que “quiero ser muy firme y claro. Yo como alcalde estoy de acuerdo y estoy convencido que a los adultos mayores tenemos que eximirlos del pago de contribuciones a todos, sin excepción. He hecho ver al ministro Quiroz, al mismísimo Presidente de la República, que lo que vamos a dejar de percibir que en el caso de Lo Barnechea son más de $8.000 millones que ojalá nos compensen esos recursos por otra vía”.

Se espera que las negociaciones con el gobierno continúen luego de este miércoles cuando es posible que en la sala del Senado se produzca la votación general de la megarreforma del Ejecutivo. Ahora está pendiente otra reunión que podría darse la próxima semana con el ministro Quiroz .

Línea de Metro en Lo Barnechea

Un tema clave para la comuna que Alessandri abordó con el Mandatario es que la extensión de la Línea 7 del Metro de Santiago llegue hasta Lo Barnechea, que es una de las comunas donde no hay acceso a este transporte. El proyecto de la Línea 7 contempla extender el Metro desde Renca hasta Vitacura, siendo la última estación Estoril en Avenida Presidente Kennedy. Sin embargo, Alessandri ha alertado que ello provocaría el colapso de Estoril, pues al construirse estaciones de Metro usualmente aumenta la densidad poblacional y atochamiento de las zonas aledañas, lo que ocurriría en Estoril.

Para combatir esto, es que el alcalde ha propuesto que se creen al menos otras dos estaciones, para que el Metro pueda llegar hasta La Dehesa, en Lo Barnechea. Se espera que durante este año el gobierno aborde este proyecto.