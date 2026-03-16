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    La roció con alcohol y le prendió fuego: condenan a 10 años de cárcel a sujeto en Punta Arenas por femicidio frustrado

    El Tribunal de la capital regional de Magallanes acreditó que el ataque ocurrió tras una discusión de pareja en abril de 2025 y determinó que el condenado deberá cumplir la pena de manera efectiva, sin beneficios sustitutivos.

    Por 
    Roberto Martínez
    Imputado en Punta Arenas DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A una pena de cumplimiento efectivo de diez años y un día de cárcel fue sentenciado este lunes un individuo identificado con las iniciales J.A.V.R. como autor del delito de femicidio íntimo frustrado, hecho ocurrido en abril de 2025 en Punta Arenas.

    El fallo, adoptado de manera unánime por los magistrados Octavio Salinas, Constanza Sutter y Palmira Muñoz, que integraron el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la capital de la Región de Magallanes, estableció que el acusado actuó con la intención de provocar la muerte de su conviviente tras una discusión ocurrida al interior de la vivienda que ambos compartían.

    Ataque tras discusión de pareja

    De acuerdo con los antecedentes presentados durante el juicio, los hechos se registraron durante la madrugada del 14 de abril de 2025, cuando la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en el sector sur de la ciudad junto al imputado.

    Según la acusación, en momentos en que la mujer se dirigió al dormitorio para acostarse, se originó una discusión entre ambos, tras lo cual el hombre reaccionó de manera violenta.

    En ese contexto, el acusado comenzó a apretarle el cuello con la intención de quitarle la vida. Al no lograr su objetivo debido a la resistencia de la víctima, procedió a escalar el ataque.

    El tribunal estableció que el agresor roció el cuerpo de la mujer con alcohol y luego le prendió fuego con un encendedor, provocando que las llamas afectaran diversas partes de su cuerpo.

    Víctima logró escapar y pedir ayuda

    Pese a la gravedad del ataque, la víctima logró reaccionar y sofocar las llamas, para posteriormente huir del inmueble en busca de ayuda.

    De acuerdo con los antecedentes del caso, la mujer salió hacia la vía pública, corriendo y pidiendo auxilio, momento en que fue seguida por el imputado.

    Una vecina que presenció la situación alertó a personal de Carabineros, quienes acudieron rápidamente al lugar.

    Tras la llegada de los funcionarios policiales y la identificación realizada por la víctima, el acusado fue detenido en las inmediaciones de calle Santa Juana.

    Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió quemaduras en la zona cervical, torácica y abdominal, además de lesiones en sus extremidades, las que fueron calificadas como graves.

    El informe elaborado por el Servicio Médico Legal de Chile concluyó que las lesiones eran clínicamente graves, producto de la acción directa del fuego provocado por el agresor.

    Condena sin beneficios

    Al dictar sentencia, el tribunal resolvió aplicar además al condenado las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos y derechos políticos, así como la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

    Al respecto, el juez Octavio Salinas explicó que, debido a la extensión de la pena impuesta, el condenado deberá cumplirla de manera efectiva en un recinto penitenciario.

    “En atención a la extensión de la pena, no se le concedió ningún beneficio o pena sustitutiva, por lo tanto, debe cumplir efectivamente la condena impuesta”, señaló el magistrado.

    Asimismo, detalló los elementos que permitieron al tribunal acreditar la responsabilidad del acusado en el ataque.

    “Se tuvo por acreditado que el acusado prendió fuego al cuerpo de la víctima a través de un acelerante, en este caso alcohol, y con ello le causó lesiones de carácter grave”, puntualizó.

    Más sobre:JudicialFemicidioPunta ArenasTribunal Oral en lo PenalVIFNacional

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