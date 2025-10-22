SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

La trayectoria de Pablo Longueira, uno de los ocho absueltos en el juicio por el caso SQM

Desde hace una década venía enfrentando procesos judiciales y concentrándose en su defensa.

José NavarretePor 
José Navarrete
JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En enero de 2021, Pablo Longueira renunció a la UDI, en el marco de un fallido intento por representar al gremialismo en la Convención Constitucional. Fue un remezón. Venía volviendo cada tanto al partido y a la política.

Longueira fue diputado entre 1990 y 2006. Luego, fue senador, hasta julio de 2011, cuando ingresó al primer gobierno de Sebastián Piñera como ministro de Economía.

En el intertanto, se constituyó como el principal articulador de acuerdos en el partido que fundó junto a Jaime Guzmán y que presidió entre las administraciones de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos.

Dos años después de asumir como ministro, dio un paso al frente para competir con Michelle Bachelet cuando la socialista se aprestaba a postular para un segundo periodo.

Reemplazó a Laurence Golborne, el ungido en primera instancia por el gremialismo, y luego venció en una primaria a Andrés Allamand, pero abandonó. Un cuadro depresivo fulminante, según informó entonces su familia, lo marginó de la contienda.

Tras esa decisión, aunque continuó colaborando, el histórico “coronel” UDI salió de la primera línea.

Desde hace una década venía enfrentando procesos judiciales y concentrándose en su defensa. En 2016 se le involucró en el caso SQM y al año siguiente en Corpesca, en una arista conocida como Asipes en la que fue sobreseído.

En el caso respecto al financiamiento ilegal de la política por parte de la minera no metálica, este miércoles, el ingeniero civil de 67 años fue finalmente absuelto.

Soy inocente. Soy un hombre honesto y esta que ha sido por lejos la peor batalla de mi vida, la gané porque no tengo tejado de vidrio“, afirmó a la salida del Centro de Justicia.

También fue absuelta su asesora Carmen Luz Valdivieso, que fue su jeja de gabinete, directora ejecutiva y tesorera de su fundación Chile Justo.

Más sobre:SQMPablo Longueira

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Matthei respalda AC contra Pardow y le pide a Boric dejar de “intervenir” en las próximas elecciones

“Una situación gravísima”: Defensoría de la Niñez acusa vulneración de derechos tras masiva ausencia de examinadores Simce

Administración Trump anuncia otro ataque a una presunta embarcación que transportaba drogas en el Océano Pacífico

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

Mineduc instruye sumario y Agencia de Calidad anuncia las sanciones “más severas” tras ausencia de examinadores Simce

Perivancich y fin del juicio por caso SQM con los ocho acusados absueltos: “Desarrollamos una investigación seria”

Lo más leído

1.
Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

2.
La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

3.
EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

4.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

5.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Eintracht Frankfurt vs. Liverpool por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Eintracht Frankfurt vs. Liverpool por la Champions League en TV y streaming

Matthei respalda AC contra Pardow y le pide a Boric dejar de “intervenir” en las próximas elecciones
Chile

Matthei respalda AC contra Pardow y le pide a Boric dejar de “intervenir” en las próximas elecciones

“Una situación gravísima”: Defensoría de la Niñez acusa vulneración de derechos tras masiva ausencia de examinadores Simce

Mineduc instruye sumario y Agencia de Calidad anuncia las sanciones “más severas” tras ausencia de examinadores Simce

Patrimonio de APV en fondos mutuos sigue aumentando y supera los US$5.000 millones
Negocios

Patrimonio de APV en fondos mutuos sigue aumentando y supera los US$5.000 millones

Beyond Meat, la nueva firma que entró a lista de acciones memes y que se disparó en Wall Street

Los asistentes a la Enade le ponen nota a los speakers ¿Quién obtuvo la mejor calificación y quién reprobó?

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años
Tendencias

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Por qué el presidente de Perú declaró estado de emergencia en Lima y Callao para combatir la “inseguridad”

En su estacionamiento: DT de Coquimbo Unido sufre robo en la antesala de partido clave para el título
El Deportivo

En su estacionamiento: DT de Coquimbo Unido sufre robo en la antesala de partido clave para el título

El ídolo, el esquema y un viejo conocido: viaje al corazón de Lanús, el rival de la U en la Copa Sudamericana

Cuándo y dónde ver a la U contra Lanús por la Copa Sudamericana

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago
Cultura y entretención

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

Entre las drogas, la ira y la leyenda: las revelaciones del documental sobre Martin Scorsese

Salvatore Adamo: “He visto a Paul McCartney en vivo y tenía una energía fantástica. Es un regalo poder continuar”

Administración Trump anuncia otro ataque a una presunta embarcación que transportaba drogas en el Océano Pacífico
Mundo

Administración Trump anuncia otro ataque a una presunta embarcación que transportaba drogas en el Océano Pacífico

Russell Buchan, abogado británico: “La inteligencia artificial ha sido una gran impulsora de la actividad cibernética maliciosa”

¿Salvador Allende o Giorgio Armani?: La polémica que desató el cambio de nombre de un polideportivo en Italia

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales