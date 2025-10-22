La trayectoria de Pablo Longueira, uno de los ocho absueltos en el juicio por el caso SQM

En enero de 2021, Pablo Longueira renunció a la UDI, en el marco de un fallido intento por representar al gremialismo en la Convención Constitucional. Fue un remezón. Venía volviendo cada tanto al partido y a la política.

Longueira fue diputado entre 1990 y 2006. Luego, fue senador, hasta julio de 2011, cuando ingresó al primer gobierno de Sebastián Piñera como ministro de Economía.

En el intertanto, se constituyó como el principal articulador de acuerdos en el partido que fundó junto a Jaime Guzmán y que presidió entre las administraciones de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos.

Dos años después de asumir como ministro, dio un paso al frente para competir con Michelle Bachelet cuando la socialista se aprestaba a postular para un segundo periodo.

Reemplazó a Laurence Golborne, el ungido en primera instancia por el gremialismo, y luego venció en una primaria a Andrés Allamand, pero abandonó. Un cuadro depresivo fulminante, según informó entonces su familia, lo marginó de la contienda.

Tras esa decisión, aunque continuó colaborando, el histórico “coronel” UDI salió de la primera línea.

Desde hace una década venía enfrentando procesos judiciales y concentrándose en su defensa. En 2016 se le involucró en el caso SQM y al año siguiente en Corpesca, en una arista conocida como Asipes en la que fue sobreseído.

En el caso respecto al financiamiento ilegal de la política por parte de la minera no metálica, este miércoles, el ingeniero civil de 67 años fue finalmente absuelto.

“Soy inocente. Soy un hombre honesto y esta que ha sido por lejos la peor batalla de mi vida, la gané porque no tengo tejado de vidrio“, afirmó a la salida del Centro de Justicia.

También fue absuelta su asesora Carmen Luz Valdivieso, que fue su jeja de gabinete, directora ejecutiva y tesorera de su fundación Chile Justo.