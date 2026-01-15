SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Lagos dobla la apuesta contra fiscal de la trama bielorrusa, ingresa querella y tribunal pide informe sobre lesiones

    Al amparo presentado, el imputado sumó una nueva acción. En primera instancia, la situación se analizará en una audiencia de cautela de garantías programada para el próximo martes 20 de enero.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El abogado Eduardo Lagos, uno de los principales imputados en la denominada trama bielorrusa, está en pie de guerra contra el fiscal del caso, Marcos Muñoz. Esto, luego de enfrentar lo que a su juicio fueron apremios ilegítimos en el marco de la declaración que prestó durante la jornada del martes 6 y miércoles 7 de enero.

    En medio de la diligencia el imputado permaneció más de diez horas esposado y engrillado de pies, lo que le ocasionó -de acuerdo con su relato- intenso dolor y lesiones. Ello lo motivó a presentar un amparo judicial y una denuncia para que la situación sea indagada, aunque durante la jornada del miércoles 14 de enero decidió ir más allá e ingresó una querella en contra del persecutor ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

    Principalmente, como se advierte en las acciones interpuestas por Lagos, apunta en contra del fiscal porque habría sido él quien le negó reiteradamente el retiro de las medidas de seguridad, pese a que se encontraba en un recinto policial donde eran, a su juicio, totalmente innecesarias.

    Producto de la presentación del amparo, como pudo conocer este medio, la jueza Carolina Gajardo aceptó la competencia para conocer los antecedentes y resolvió que se notificara lo ocurrido a la Defensoría Penal Pública.

    Asimismo, solicitó a Gendarmería que se remita informe de salud del imputado dentro del plazo de 24 horas, fijando audiencia de cautela de garantías para el próximo martes 20 de enero a las 12.30 horas.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El relato de Lagos

    En medio de las acciones interpuestas por Lagos, redactadas por él mismo, se hace una descripción de los hechos.

    Así, asegura que el día 6 de enero fue trasladado hasta dependencias del OS7 de Carabineros y que “al inicio de la declaración, y atendida la extensión previsible de la diligencia, solicité expresamente al fiscal que dispusiera el retiro de las esposas y grilletes, por cuanto me estaban provocando un daño físico, particularmente en mis tobillos, generándome dolor intenso y lesiones visibles, lo que hice saber de manera expresa a los presentes en dicha diligencia".

    “Pese a lo anterior, la solicitud fue rechazada sin fundamento, y ante la negativa procedí a mostrar al fiscal y a los funcionarios policiales las lesiones visibles que ya se estaban produciendo en mis tobillos producto de la presión de los grilletes”, agregó el imputado.

    Según el relato, la diligencia se extendió por un lapso de aproximadamente 10 horas continuas y, como precisó el abogado, en múltiples ocasiones le manifestó al persecutor “que el dolor en uno de mis tobillos era intenso e incapacitante, señalando que no me encontraba en condiciones físicas de continuar declarando bajo dichas circunstancias”. No obstante, continúa el testimonio, “el Fiscal no adoptó medida alguna, manteniendo las condiciones descritas e ignorando reiteradamente mis solicitudes, negándose a acceder a ellas”.

    Así, Lagos hizo presente que “la mantención de dichas medidas de coerción por un periodo tan prolongado, pese a la existencia de dolor manifiesto, lesiones visibles y solicitudes reiteradas, configura un trato cruel, inhumano y degradante, incompatible con el estatuto constitucional y legal que rige la privación de libertad de una persona imputada. Las condiciones descritas exceden con creces cualquier finalidad de seguridad o custodia, transformándose en una forma de aflicción física ilegítima que vulnera mi integridad física y psíquica, cuyo control corresponde ejercer directamente en virtud del amparo judicial que se interpone".

    Formalización trama bielorrusa. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    ¿En qué quedó la declaración?

    Presentado el amparo, durante la tarde del miércoles 14 de enero -tras la formalización de Sergio Yáber, Yamil Najle y Harold Pizarro- el fiscal Marcos Muñoz fue consultado al respecto, aunque se limitó a sostener que sólo tenía información a raíz de publicaciones de prensa.

    “Respecto del amparo, no tenemos ningún conocimiento formal. No tenemos conocimiento oficial y certero de que exista una acción de ese tipo”, precisó el fiscal.

    Adicionalmente, Muñoz explicó en qué estado se encuentra la declaración que entregó Lagos, dado que el imputado no firmó el documento dado la molestia que existía respecto de las condiciones.

    “Cualquier diligencia de investigación que se realice por la Fiscalía o la policía está sujeto a un deber de registro. Por lo tanto, esa diligencia se registró y actualmente se encuentra bajo reserva”, sostuvo el persecutor.

    Más sobre:Eduardo LagosTrama bielorrusaMarcos Muñoz BeckerQuerella Eduardo LagosLa Tercera PMApremios ilegítimos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Cruel e inaceptable”: Elizalde critica publicación sobre Gatica compartida por Crespo

    Contraloría da visto bueno a proyecto de ley que obliga a aerolíneas a informar identidad de pasajeros a las autoridades

    Negativa de Carter y libertarios a entrar al gobierno pone a prueba liderazgo de Kast y complica su diseño de gabinete

    “Jadue optó por ser oposición”: los párrafos de la carta de protesta que mandaron los ministros PC contra el exalcalde

    Las razones de Rodolfo Carter para declinar el Ministerio de Seguridad de Kast

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    Lo más leído

    1.
    Así murió Julia Chuñil: la confesión del exyerno que terminó por reconstruir el crimen

    Así murió Julia Chuñil: la confesión del exyerno que terminó por reconstruir el crimen

    2.
    Gran operativo en casa de Julia Chuñil: más de 80 carabineros trabajan en el lugar

    Gran operativo en casa de Julia Chuñil: más de 80 carabineros trabajan en el lugar

    3.
    Armendáriz se despide de la Fiscalía Centro Norte con fuerte espaldarazo a Chong y a investigaciones en el estallido social

    Armendáriz se despide de la Fiscalía Centro Norte con fuerte espaldarazo a Chong y a investigaciones en el estallido social

    4.
    Juez resuelve que Calisto al ganar la elección de senador adquirió un nuevo fuero y suspende solicitud de cautelares

    Juez resuelve que Calisto al ganar la elección de senador adquirió un nuevo fuero y suspende solicitud de cautelares

    5.
    Desde hoteles hasta un club house: Contraloría detecta más de 400 construcciones irregulares vecinas al Parque Nacional La Campana

    Desde hoteles hasta un club house: Contraloría detecta más de 400 construcciones irregulares vecinas al Parque Nacional La Campana

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la semifinal del Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la semifinal del Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    “Cruel e inaceptable”: Elizalde critica publicación sobre Gatica compartida por Crespo
    Chile

    “Cruel e inaceptable”: Elizalde critica publicación sobre Gatica compartida por Crespo

    Contraloría da visto bueno a proyecto de ley que obliga a aerolíneas a informar identidad de pasajeros a las autoridades

    Negativa de Carter y libertarios a entrar al gobierno pone a prueba liderazgo de Kast y complica su diseño de gabinete

    El dólar se recupera de mínimos de fines de 2023 mientras el cobre pierde los US$ 6
    Negocios

    El dólar se recupera de mínimos de fines de 2023 mientras el cobre pierde los US$ 6

    Plan de fiscalización del SII acusa a “clan familiar agrícola” de emitir facturas falsas que generó perjuicio fiscal por más de $4 mil millones

    Rodrigo Vergara evalúa la gestión de Grau en Hacienda: “No ha sido demasiado feliz su breve paso por el Ministerio”

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump
    Tendencias

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Se abren las inscripciones para el calendario de triatlón e Ironman 2026 en Chile
    El Deportivo

    Se abren las inscripciones para el calendario de triatlón e Ironman 2026 en Chile

    El sentido mensaje de despedida de Matías Sepúlveda antes de partir a Lanús: “La U es y será siempre parte de mi vida”

    Con el Lejano Oriente de por medio: la insólita decisión del goleador que terminó por enterrar a Real Madrid

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso
    Finde

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año
    Cultura y entretención

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos

    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío
    Mundo

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío

    Universidades chinas consolidan su posición y desplazan a sus pares de EE.UU. en ranking global de producción académica

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida
    Paula

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel