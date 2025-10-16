SUSCRÍBETE
Nacional

Lavín insiste en inocencia y confirma que recurrirá a la Suprema para evitar desafuero

“Las imputaciones que ha hecho el Ministerio Público son absolutamente falsas", aseguró el diputado.

José Navarrete 
José Navarrete
Joaquín Lavín en las afueras de su hogar. Foto: captura video YouTube Chilevisión

En un breve diálogo con la prensa en las afueras de su domicilio en Peñaflor, el diputado Joaquín Lavín insistió en que es inocente de las imputaciones que el Ministerio Público está haciendo en su contra.

El legislador, además, confirmó que recurrirá a la Corte Suprema para evitar su desafuero.

Esto luego de la audiencia que se realizó en la Corte de Apelaciones de Santiago este jueves y en la que el tribunal de alzada acogió la solicitud de la Fiscalía Oriente para despojar de su inmunidad al parlamentario.

El diputado es objeto de una investigación por la emisión de facturas falsas y posibles gestiones indebidas en la Municipalidad de Maipú.

“Las expectativas que tenía para la audiencia eran distintas. Esperábamos que se pudiera rechazar la solicitud del Ministerio Público. Y bueno, ahora hay que esperar la sentencia, conocer la sentencia. Entiendo que el fallo fue dividido. Revisar la sentencia y poder apelar a la Corte Suprema”, comentó el diputado.

Lavín aseguró que “el Ministerio Público se ha empeñado, ha hecho grandes esfuerzos por crear delitos en este caso, acusaciones que son absolutamente falsas”.

“Las imputaciones que ha hecho el Ministerio Público son absolutamente falsas. Ha hecho un esfuerzo importante en crear delitos. Y por eso tengo toda la confianza que finalmente después de este largo proceso va a quedar demostrada mi absoluta inocencia”, cerró.

Más sobre:Joaquín LavínJoaquín Lavín LeónJoaquín Lavín Jr.MaipúCorte SupremaCorte de Apelaciones de Santiago

