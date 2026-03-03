Leitao hace balance del trabajo para prevenir el reclutamiento criminal de menores y alertar de actividades delictivas

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, encabeza sesión conjunta de las fuerzas de tarea “Alerta temprana de actividad delictiva en niños, niñas y adolescentes”. 03/03/2026

Este martes se puso fin a la primera etapa de las fuerzas de tarea –organizaciones creadas por el Consejo Nacional de Prevención del Delito– cuyo objetivo fue llevar a cabo una investigación centrada en el diagnóstico para abordar las trayectorias delictuales tempranas de niños, niñas y adolescentes (NNA).

La reunión encabezada por la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, abordó los objetivos de las fuerzas “Alerta temprana de actividad delictiva en niños, niñas y adolescentes” y “Prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por organizaciones criminales”.

“Buscamos que e l Estado pueda llegar a tiempo , desarrollar alertas tempranas y articular a las distintas instituciones del Estado, pero también de los privados que son parte del sistema de seguridad pública“, enfatizó, aclarando el objetivo de esta investigación.

Carolina Leitao en sesión por fuerzas de tarea.

Respecto a los avances establecidos explicó que, tras el acceso a los indicadores de Carabineros, lograron registrar el ingreso diario de NNA que toman contacto con una comisaría a nivel nacional “y esa información nos permitió proyectar y poder generar data importante respecto de cómo abordar ambos fenómenos”.

Adicionalmente, mencionó la creación de un estudio, en conjunto con Catalina Droppelman del Centro de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, el cual permite visibilizar los elementos prioritarios para abordar la problemática.

Por ello, la exalcaldesa resaltó los avances e hizo un guiño al próximo gobierno afirmando que “es muy importante el trabajo que se ha desarrollado hoy día, esta cuenta de los avances, y lo más importante aún, cómo este trabajo se proyecta en la próxima gestión“.

“Una de las fortalezas del nuevo Ministerio de Seguridad es poder institucionalizar esta instancia justamente para que sean independientes de los ciclos políticos, se profundicen y lo avanzado no retroceda”, agregó Leitao.

La reunión contó con la presencia del subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, quien se sumó a las palabras de Leitao agradeciendo su labor. “A través del del trabajo que ha liderado la subsecretaria, hemos podido, como Estado, avanzar en que determinados datos nos permiten hacer evaluaciones de segundo nivel y seguir avanzando y profundizando esos análisis”, sostuvo.

Por su parte, la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva Villalobos, quien también estuvo presente, relevó que “la política nacional de seguridad por primera vez incorpora una línea completa dedicada a la prevención en niños, niñas y adolescentes".

Las cifras que sustentan el nuevo plan preventivo

Autoridades reunidas en sesión de fuerzas de tarea para la prevención

La fuerza de tarea “Alerta temprana de actividad delictiva en niños, niñas y adolescentes” presentó un estudio realizado en conjunto con el Programa de Seguridad Integrada (PSI) 24 Horas, de Carabineros donde analizan las trayectorias delictuales de niños, niñas y adolescentes.

A cerca de 38.866 NNA que tuvieron su primer contacto con el programa policial en 2014, se les realizó un seguimiento a su trayectoria hasta el 2024 o hasta que cumplieran la mayoría de edad. Cabe recalcar que el catastro fue realizado en base a un primer contacto, tanto por una vulneración de derecho como por transgresión.

Los resultados arrojan a que el 84,8% no continuó con una trayectoria delictual . En desglose, el 46,2% tuvo contacto una sola vez como NNA vulnerado, mientras que el 11,1% mantuvo más contactos por el mismo motivo. Por otro lado, un 20,9% ingresó solo una vez como transgresor, mientras que el 6,5% tuvieron un primer contacto como transgresores, pero otros por vulneración de derechos.

En contraste, del 15,2% que si contó con una trayectoria delictual, un 5,4% contó con reincidencias espaciadas, un 3,8% contó con trayectorias transgresoras tempranas pero de baja intensidad, mientras que, el 2,2% fue con trayectorias persistentes de alta gravedad. Por último, el 0.7% de los NNA catastrados fueron casos graves con más de 15 ingresos.

En resumen, 5.906 NNA registraron más de un ingreso como infractores, conformando un nuevo universo de análisis para el estudio.