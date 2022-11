Médico sufre violenta encerrona en un servicentro de Vitacura

Una violenta encerrona sufrió la medianoche de este jueves un médico cirujano de la Clínica Alemana.

Todo ocurrió en la comuna de Vitacura, cuando el médico tras salir de su trabajo se dirigió a un servicentro, lugar donde acudió para comprar comida y llenar de aire una rueda de su vehículo.

A la salida de la estación de servicio la víctima fue abordada por al menos tres sujetos, quienes lo intimidaron con armas de fuego.

La persona afectada declaró que “venía saliendo de la clínica, fui a comer algo porque no había alcanzado a comer durante el día así que me compré una hamburguesa, fui a cargar un poco de aire a la rueda y me abordaron en un vehículo deportivo, un Mercedes Benz”.

El médico, detalló que “se bajaron tres o cuatro sujetos con armas de fuego, uno al menos, (...) me apuntaron, me pidieron el vehículo, todas la cosas que traía y las entregué todas (...) no puse ninguna resistencia, les entregué absolutamente todo”.

Desde la Policía de Investigaciones (PDI), explicaron que “los primeros antecedentes dan cuenta de que hoy a eso de la medianoche la víctima luego de finalizar su turno concurrió a la estación de servicio con la finalidad de adquirir productos, instancia en la cual tras realizar su compra y dirigirse a su vehículo particular fue abordado por otro vehículo”.

De este automóvil “descendieron a lo menos tres sujetos premunidos de armas de fuego con las que lo intimidaron y lo obligaron a entregar sus especies, y además, sustrajeron el vehículo huyendo del lugar en dirección desconocida”.