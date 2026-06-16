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    Ley Balto: diputados presentan proyecto para endurecer penas en casos graves de maltrato animal

    La iniciativa propone penas de hasta cinco años de presidio para los maltratadores, además de la "inhabilidad absoluta y perpetua" para la tenencia y el trabajo con animales.

     

    En el hall El Pensador, el diputado César Valenzuela (PS), presentó el proyecto de Ley Balto, iniciativa que modifica el artículo 291 bis del Código Penal para agravar las penas por maltrato animal en los casos más graves: cuando se producen lesiones graves o la muerte del animal.

    La iniciativa fue patrocinada de forma transversal por los diputados Sofía González (PC), Valentina Cáceres (FA), Héctor Ulloa (PPD), Juan Marcelo Valenzuela (PDG) y Andrés Celis (RN).

    El objetivo, según explicó el parlamentario autor del proyecto, es incorporar la inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia y el trabajo con animales, impidiendo que una persona condenada pueda volver a tener animales o desempeñarse en labores vinculadas a su cuidado, crianza, traslado, venta o manejo.

    En detalle, el proyecto sugiere que cuando el maltrato cause daño o lesiones que menoscaben gravemente la integridad física del animal, se pida una pena de presidio menor en grado medio, es decir, 541 días a 3 años, multa de 10 a 30 UTM e “inhabilidad absoluta y perpetua” para la tenencia y el trabajo con animales.

    Cuando el maltrato provoque la muerte del animal, se aumenta la pena a presidio menor en grado máximo, es decir, 3 años y 1 día a 5 años, multa de 20 a 30 UTM e inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia y el trabajo con animales.

    Según se detalla en la iniciativa, “este aumento es clave porque permite que los casos más graves puedan ser castigados con cárcel efectiva, evitando que hechos de extrema crueldad queden reducidos a multas, salidas alternativas o sanciones simbólicas”.

    El proyecto se denomina Ley Balto, en honor a un perro que fue asesinado con múltiples puñaladas por un sujeto que actualmente tiene una peluquería canina.

    Según se indica en el proyecto, su caso expresa “con crudeza la deuda que hoy tiene nuestra legislación frente al maltrato animal”.

    Si bien, el maltratador de Balto recibió una condena, no cumplió cárcel efectiva. En consecuencia, el proyecto busca que “frente a maltratos de tal nivel de crueldad, nuestro sistema no permita que queden en impunidad, que personas que son capaces de cometer este nivel de atrocidades no puedan nunca más en su vida volver a trabajar con animales”, señaló el diputado Valenzuela.

    Más sobre:LeyesProyecto de LeyMaltrato animalCésar ValenzuelaLey Balto

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