BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ley de Seguridad Municipal: Senado incluye indicación que obliga a alcaldes a realizarse test de drogas

    La Sala de la Cámara Alta dejó pendiente, para la próxima semana, 14 votaciones de la iniciativa que busca fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Este jueves se discutió la Ley de Seguridad Municipal en el Senado. Foto: Aton Chile.

    En el marco de la discusión del proyecto de Ley de Seguridad Municipal, el Senado aprobó este jueves incluir una indicación presentada por la senadora DC Yasna Provoste, que busca incluir en la normativa la realización períodica de un test de drogas a los alcaldes del país.

    Durante la jornada, la Sala de la Cámara Alta inició la votación particular de la iniciativa que busca fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. Así, por acuerdo unánime, los senadores aprobaron todos el articulado que no fue objeto de indicaciones, además de permitir dos nuevas indicaciones: la de Provoste y otra del senador RN Rodrigo Galilea.

    Tras esto, y para dar paso a la discusión de la Ley de Presupuesto, quedó pendiente la votación de 14 artículos e indicaciones, la que se retomará la próxima semana.

    Test a los alcaldes

    Este jueves, la senadora Provoste había presentado la moción apuntando que “nos quedamos cortos solo al exigir el test de droga a los funcionarios municipales. Quienes contratan los funcionarios municipales son las alcaldesas o alcaldes”.

    La indicación, cuyo ingreso al proyecto fue visado por unanimidad, busca que los jefes comunales se sometan al menos una vez al año a un examen por consumo de drogas o sustancias ilícitas.

    El texto señala que “el resultado positivo, no justificado en un tratamiento médico debidamente acreditado, constituirá causal de cesación en el cargo conforme a lo dispuesto en el artículo 60° de la ley número 18.695, orgánica constitucional de municipalidades”.

    Reacciones

    Tras el ingreso de la indicación, el senador y presidente RN, Rodrigo Galilea, relevó su contenido, al señalar que “no podemos tener alcaldes consumidores de drogas simplemente porque va a estar con las manos atadas a la hora de perseguir el tráfico”.

    “Hoy discutimos este tema y acordamos permitir la inclusión de esa indicación. La ley de seguridad que permite a los municipios colaborar en la prevención del crimen es de suma importancia y todos los antecedentes que tenemos indican que es tal la penetración del crimen organizado, particularmente el tráfico de drogas en todas las áreas, que puede efectivamente llegar a los municipios”, añadió.

    En este sentido, Galilea relevó que “dado el rol fundamental que desempeñan los alcaldes en la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y el tráfico de drogas, consideramos necesario que cualquier autoridad municipal en ejercicio y que se postule, deba someterse a un test de drogas”.

    Por su parte, la propia senadora Provoste relevó en su cuenta de X que “levantaremos un muro entre el narcotráfico y los municipios. Hemos propuesto test de drogas obligatorio para alcaldes en ley que fortalece institucionalidad municipal en seguridad pública. Se votará la próxima semana. La integridad de las autoridades locales no es negociable”.

    Más sobre:CongresoLey de Seguridad Municipaltest de drogasalcaldesindicación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    Zandra Parisi por ofensas de Darío Quiroga: “Así son los extremos, faltan el respeto y ningunean a la gente”

    Jara remueve a Darío Quiroga, principal asesor de su campaña, a tres semanas del balotaje

    Presupuesto 2026: Hacienda y oposición retoman diálogo en busca de acuerdo, y plazo para indicaciones expira el sábado

    Juan Sutil ante el balotaje: “Yo creo que todo el votante de Evelyn Matthei va a votar por José Antonio Kast”

    Fundación Cristo Vive advierte por subejecución de programas del Sence: apunta a problemas de financiamiento y gestión

    Lo más leído

    1.
    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    2.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    3.
    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    4.
    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    5.
    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra
    Chile

    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    Zandra Parisi por ofensas de Darío Quiroga: “Así son los extremos, faltan el respeto y ningunean a la gente”

    Ley de Seguridad Municipal: Senado incluye indicación que obliga a alcaldes a realizarse test de drogas

    Presupuesto 2026: Hacienda y oposición retoman diálogo en busca de acuerdo, y plazo para indicaciones expira el sábado
    Negocios

    Presupuesto 2026: Hacienda y oposición retoman diálogo en busca de acuerdo, y plazo para indicaciones expira el sábado

    Fundación Cristo Vive advierte por subejecución de programas del Sence: apunta a problemas de financiamiento y gestión

    La SEC de Estados Unidos reanuda su investigación contra SQM

    Cuál es el Récord Guinness que rompió 31 Minutos durante la avant premiere de ‘Calurosa Navidad’
    Tendencias

    Cuál es el Récord Guinness que rompió 31 Minutos durante la avant premiere de ‘Calurosa Navidad’

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca

    Qué se sabe de la investigación por corrupción que preocupa a Ucrania en medio de la guerra con Rusia

    De Sochi a Sao Paulo: Gonzalo Tapia sigue en racha y le anota al Corinthians en el Brasileirao
    El Deportivo

    De Sochi a Sao Paulo: Gonzalo Tapia sigue en racha y le anota al Corinthians en el Brasileirao

    Marcelo Bielsa se queda en Uruguay: “Tengo la misma fuerza del primer día para seguir”

    Repasa la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa donde analiza su futuro en Uruguay

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber
    Finde

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream
    Cultura y entretención

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    Cómo acercarse a un terremoto llamado Gabriela Mistral: libro reúne su poesía publicada en vida

    COP30: Controlado el incendio desatado en el pabellón central en Belém
    Mundo

    COP30: Controlado el incendio desatado en el pabellón central en Belém

    Presidente de Bolivia elimina el Ministerio de Justicia y declara el fin de la “persecución política”

    Human Rights Watch acusa a Israel de estar cometiendo crímenes contra la humanidad en Cisjordania

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores