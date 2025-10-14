Ley Emilia vs “Toretto”: Suprema acoge nulidad y reemplaza sentencia contra conductor que mató a Kathalina Mellado

La Corte Suprema acogió un recurso de nulidad en favor de Felipe Morales, el sujeto que manejando a 170 kilómetros por hora y en estado de ebriedad por las calles de Chillán, dio muerte a Kathalina Mellado en marzo de 2024.

La Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por las ministras María Teresa Letelier y María Cristina Gajardo, la ministra suplente Dobra Lusic, y los abogados Raúl Fuentes y Eduardo Gandulfo, anuló parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán en agosto.

En esa oportunidad, en un fallo unánime, el tribunal condenó a Morales a la pena única de 7 años de presidio efectivo, accesorias legales de inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica; más el pago de una multa de 8 UTM.

La sentencia de primera instancia consideró la normativa conocida como Ley Emilia, por el manejo bajo efectos del alcohol, y la llamada Ley “Toretto”, sancionando a Morales en calidad de autor de los delitos consumados de conducción en estado de ebriedad causando muerte y lesiones y el delito de conducción de vehículo motorizado por sobre la velocidad permitida.

La Corte Suprema estimó que “no es admisible sancionar doblemente el mismo resultado lesivo a través de dos tipos penales” y dictó una sentencia de reemplazo en la que se condena a Morales a la pena de cinco (5) años de presidio menor en su grado máximo, al pago de una multa de ocho (8) Unidades Tributarias Mensuales, a la inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica, la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, en calidad de autor del delito consumado de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad causando muerte y lesiones menos graves.

El choque

De acuerdo a la información acreditada en el juicio, alrededor de las 05.10 horas del 1 de marzo de 2024, Felipe Moisés Morales Campos conducía una camioneta de su propiedad a una velocidad cercana a los 170 kilómetros por hora, por la avenida Sepúlveda Bustos de la comuna de Chillán, no atento a las condiciones del tránsito y en estado de ebriedad.

En dicho escenario, chocó por alcance una motocicleta que era conducida por Nicolás Sandoval Hernández, quien iba acompañado por Kathalina Mellado Gutiérrez.

A consecuencia del accidente, las víctimas salieron eyectadas del vehículo menor.

Sandoval resultó con lesiones de carácter menos graves; en tanto, la joven pasó por sobre el techo de la camioneta para caer sobre la calzada y fallecer por un politraumatismo grave.

Practicada la prueba de alcoholemia de rigor, esta arrojó que Morales conducía con 2,08 gramos de alcohol por litro de sangre.