Ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados es publicada en el Diario Oficial: en qué consiste y cuándo entra en vigencia
La nueva legislación reconoce el derecho al cuidado y establece que éste deberá ser garantizado para quienes requieran de atenciones especiales como al cuidador, de manera gradual.
Este lunes fue publicada en el Diario Oficial la ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados, denominada también como “Chile Cuida”. Con ello, comenzará a regir el plazo legal de seis meses para su entrada en vigencia.
El objeto de la ley, en primer lugar, es reconocer a todas las personas el derecho al cuidado -ser cuidado, cuidar y el autocuidado- y por ende, éste deberá ser garantizado de manera gradual y progresiva tanto a quienes requieran atenciones especiales, ya sea por dependencia o no haber alcanzado completa autonomía, como a quienes ejerzan esas labores de cuidado, sean remuneradas o no.
La normativa reconoce como titulares de esta iniciativa a niños, niñas y adolescentes; personas mayores; personas con discapacidad; personas con dependencia funcional; y personas cuidadoras.
Para ello, la legislación crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cuya finalidad es la coordinación y fortalecimiento de políticas públicas, programas y servicios ya existentes, destinados a los titulares del sistema, con cobertura nacional.
Este sistema, además, debe promover la autonomía, la autovalencia y la vida independiente, así como prevenir la dependencia y garantizar ejercicio del derecho al cuidado y el acceso a los servicios de apoyo y cuidados.
Las disposiciones de esta ley así como su promoción deben ser incorporadas para todos los órganos del Estado y servicios públicos, incluyendo las municipalidades y gobiernos regionales.
Según consigna Presidencia en su sitio web, hoy existen 66 centros comunitarios de cuidados en todo el país. Están destinados a quienes requieren de cuidados como a quienes ejercen esas labores, para aumentar sus niveles de bienestar subjetivo, mediante talleres y acompañamiento. Se prevé que en marzo de 2026, 100 centros de cuidados estén en proceso de habilitación.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.