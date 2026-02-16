Ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados es publicada en el Diario Oficial: en qué consiste y cuándo entra en vigencia

Este lunes fue publicada en el Diario Oficial la ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados, denominada también como “Chile Cuida”. Con ello, comenzará a regir el plazo legal de seis meses para su entrada en vigencia.

El objeto de la ley, en primer lugar, es reconocer a todas las personas el derecho al cuidado -ser cuidado, cuidar y el autocuidado- y por ende, éste deberá ser garantizado de manera gradual y progresiva tanto a quienes requieran atenciones especiales, ya sea por dependencia o no haber alcanzado completa autonomía, como a quienes ejerzan esas labores de cuidado, sean remuneradas o no.

La normativa reconoce como titulares de esta iniciativa a niños, niñas y adolescentes; personas mayores; personas con discapacidad; personas con dependencia funcional; y personas cuidadoras.

Para ello, la legislación crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cuya finalidad es la coordinación y fortalecimiento de políticas públicas, programas y servicios ya existentes, destinados a los titulares del sistema, con cobertura nacional.

Este sistema, además, debe promover la autonomía, la autovalencia y la vida independiente, así como prevenir la dependencia y garantizar ejercicio del derecho al cuidado y el acceso a los servicios de apoyo y cuidados.

Las disposiciones de esta ley así como su promoción deben ser incorporadas para todos los órganos del Estado y servicios públicos, incluyendo las municipalidades y gobiernos regionales.

Según consigna Presidencia en su sitio web, hoy existen 66 centros comunitarios de cuidados en todo el país. Están destinados a quienes requieren de cuidados como a quienes ejercen esas labores, para aumentar sus niveles de bienestar subjetivo, mediante talleres y acompañamiento. Se prevé que en marzo de 2026, 100 centros de cuidados estén en proceso de habilitación.