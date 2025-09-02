Luego de dos horas se normaliza servicio en Línea 2 del Metro de Santiago
Según informaron desde Metro el servicio está disponible sólo entre Vespucio Norte y Franklin, y Los Ovalle y Hospital El Pino.
Tras más de dos horas, finalmente desde Metro de Santiago informaron que el servicio en Línea 2 se normalizaba luego de que este estuviera sin funcionar en cinco estaciones.
Fueron las estaciones El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental y Ciudad del Niño, las que estuvieron desde las 10:10 de la mañana sin funcionamiento debido a una persona en las vías, y no fue hasta las 12:20 horas que el servicio retornó a la normalidad.
Con esto es que la Línea 2 mientras duró el hecho sólo estuvo disponible entre Vespucio Norte y Franklin, y Los Ovalle y Hospital El Pino.
Ante lo ocurrido, desde RED implementaron buses de refuerzo en el área afectada, así como refuerzo en los servicios 226, 229, 301, 302, 113e, 126, 223, 201 y 214.
