Luego de dos horas se normaliza servicio en Línea 2 del Metro de Santiago

Tras más de dos horas, finalmente desde Metro de Santiago informaron que el servicio en Línea 2 se normalizaba luego de que este estuviera sin funcionar en cinco estaciones.

Fueron las estaciones El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental y Ciudad del Niño, las que estuvieron desde las 10:10 de la mañana sin funcionamiento debido a una persona en las vías, y no fue hasta las 12:20 horas que el servicio retornó a la normalidad.

Con esto es que la Línea 2 mientras duró el hecho sólo estuvo disponible entre Vespucio Norte y Franklin, y Los Ovalle y Hospital El Pino.

10:15 hr. Las siguientes estaciones de #L2 se encuentran sin servicio:



❌El Llano

❌San Miguel

❌Lo Vial

❌Departamental

❌Ciudad del Niño

Ante lo ocurrido, desde RED implementaron buses de refuerzo en el área afectada, así como refuerzo en los servicios 226, 229, 301, 302, 113e, 126, 223, 201 y 214.