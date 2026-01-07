SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    ¿Llueve en Santiago?: Meteorología anuncia brusco descenso de temperaturas y chubascos en la zona centro del país

    Se estima que caigan hasta 20mm de lluvia en sectores cordilleranos y chubascos aislados en los valles de la zona centro.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Se pronostican posibles tormentas eléctricas

    Una “baja segregada” provocará un nuevo y fuerte descenso en las temperaturas máximas este jueves en la zona centro de Chile. Se estiman precipitaciones y probables tormentas eléctricas en sectores cordilleranos entre las regiones de Coquimbo y Maule, según informó el Servicio de Meteorología.

    De acuerdo con el organismo, se mantiene un aviso por “probables tormentas eléctricas y otro por precipitaciones normales a moderadas en las cumbres andinas”, donde se estima que caigan entre 10 y 20 mm.

    En la cordillera se esperan hasta 20 mm y en los sectores precordilleranos los acumulados podrían ubicarse entre 5 y 15 mm.

    Foto: Juan Eduardo Lopez/Aton Chile

    En la región Metropolitana, el pronóstico indica chubascos aislados en los valles, y en la zona oriente podrían registrarse hasta 3 mm de agua caída.

    Meteorología también señaló que, aunque con menor intensidad, en los valles del tramo afectado podría haber precipitaciones.

    El panorama cambiaría hacia el viernes y sábado: nuevamente volvería el sol y las temperaturas se dispararían, marcando el fin del episodio de inestabilidad asociado a este sistema.

