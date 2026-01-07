SUSCRÍBETE POR $1100
    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Chubascos, tormentas eléctricas y vientos de hasta 50 km/h afectarán a la RM y la zona central este jueves, según la DMC. Revisa qué regiones serán afectadas por la baja segregada.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central Tendencias / La Tercera

    Una vez más, el tiempo dará un giro radical que dejará atrás los días de calor extremo por al menos una jornada. Así lo confirmó el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que apunta al retorno de las tormentas eléctricas, lluvia y temperaturas más frescas en la Región Metropolitana y la zona central.

    El evento se concentrará durante la tarde y noche del próximo jueves, 8 de enero, y afectará a distintas regiones que comprenden la zona central de Chile.

    Hasta ahora, hay dos avisos meteorológicos emitidos por la DMC: uno por tormentas eléctricas, y otro por precipitaciones normales a moderadas.

    Esto es lo que se sabe sobre la lluvia, y en qué regiones caerá.

    En qué regiones habrá lluvia según Meteochile

    Producto de una baja segregada, desde Meteochile avisaron que habrá precipitaciones normales a moderadas en cuatro regiones: Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Maule. Estas se concentrarán en la cordillera y precordillera, y podrían llegar hasta los 20 milímetros de agua caída.

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central. Foto: DMC.

    En Santiago, los meteorólogos apuntan a que caerá lluvia en forma de chubascos en San José de Maipo, así como en otras comunas del sector oriente y sur de la capital.

    Al mismo tiempo, habrá probabilidad de que se generen tormentas eléctricas en cinco regiones de la zona central: Coquimbo, Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Maule, pero estas se producirán más que todo en la cordillera, con excepción de la precordillera de las tres primeras mencionadas.

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central. Foto: DMC.

    Además de los posibles truenos y rayos, el pronóstico indica que habrá chubascos aislados y vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Por tanto, la recomendación de las autoridades es a cuidarse, en especial al realizar actividades al aire libre y cerca a los sectores bajo aviso.

