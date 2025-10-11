SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Lluvias y altas temperaturas marcarán la jornada de este domingo 12 de octubre en distintas zonas del país

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se prevén precipitaciones en sectores del sur del país, mientras que la zona central mantendrá temperaturas altas y cielos despejados.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz
Cuál es la diferencia entre tiempo y clima

De acuerdo con el informe de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para este domingo 12 de octubre se prevén precipitaciones en sectores del sur del país, mientras que la zona central mantendrá temperaturas altas y cielos despejados.

Zona central

La zona centro del país continuará con un ambiente cálido. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 27°C, sin pronóstico de precipitaciones para la jornada dominical.

En ese sentido, en la Región Metropolitana el cielo permanecerá despejado y las temperaturas fluctuarán entre los 6° y 27°C. De acuerdo con Meteorología, no se esperan precipitaciones en la capital.

Zona sur

En el sur, se anticipan cielos parcialmente nublados. Las lluvias se concentrarán principalmente en Coyhaique, Torres del Paine y Punta Arenas, donde se espera la presencia de chubascos durante el día.

Zona insular

En el archipiélago de Juan Fernández se esperan cielos cubiertos durante todo el día, con temperaturas entre 11° y 14°C. No se registrarán lluvias, aunque se anticipan vientos en horas de la mañana.

En tanto, Rapa Nui presentará nubosidad parcial y temperaturas entre 14° y 21°C. En la isla se prevén lluvias desde la madrugada hasta la mañana.


Más sobre:TiempoClimaLluviaTemperaturaCalor

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fallece miembro del Tren de Aragua en Colombia que estaba prófugo en Chile por secuestros

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”

Cómo vive y cuánto gana un temporero migrante: Luces y sombras del boom frutícola

“El cerro no habló” y “la fortificación fue sobrepasada”: El primer informe de Codelco sobre las causas del fatal accidente en El Teniente

Ingresos más altos, mayor edad y más extranjeros: radiografía de los nuevos trabajadores que cotizan en el sistema de AFP

Marianne Bertrand, académica de la U. de Chicago: “Podría haber una alineación cada vez mayor entre el poder económico y el poder político en EE.UU.”

Lo más leído

1.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

2.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

3.
Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

4.
“La persona que recibió el Premio Nobel me llamó”: Trump da detalles de conversación con María Corina Machado

“La persona que recibió el Premio Nobel me llamó”: Trump da detalles de conversación con María Corina Machado

5.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

Anuncian maratón de 31 Minutos para este fin de semana: revisa los horarios de TV y streaming

Anuncian maratón de 31 Minutos para este fin de semana: revisa los horarios de TV y streaming

Fallece miembro del Tren de Aragua en Colombia que estaba prófugo en Chile por secuestros
Chile

Fallece miembro del Tren de Aragua en Colombia que estaba prófugo en Chile por secuestros

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Tres datos que tienes que saber de los candidatos a la Presidencia

Renzo Corona, socio principal de PwC: “Necesitamos con urgencia un gobierno y un Parlamento promercados”
Negocios

Renzo Corona, socio principal de PwC: “Necesitamos con urgencia un gobierno y un Parlamento promercados”

Cómo vive y cuánto gana un temporero migrante: Luces y sombras del boom frutícola

“El cerro no habló” y “la fortificación fue sobrepasada”: El primer informe de Codelco sobre las causas del fatal accidente en El Teniente

Gabriela Arriagada: “La inteligencia artificial vino a poner el centro en el humano de nuevo”
Tendencias

Gabriela Arriagada: “La inteligencia artificial vino a poner el centro en el humano de nuevo”

Los daños que dejó el intenso sismo magnitud 7.4 en Filipinas este viernes

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Sub 20, Sub 23 y la adulta: el bajo rendimiento que reprueba a Nicolás Córdova al mando de la Roja
El Deportivo

Sub 20, Sub 23 y la adulta: el bajo rendimiento que reprueba a Nicolás Córdova al mando de la Roja

Marcelo Broli, técnico campeón del mundo Sub 20 con Uruguay: “El fútbol se gana con goles, no con métricas”

Iker Bravo, figura de España Sub 20: “Alexis Sánchez es una leyenda que sigue jugando; aprendí mucho con él”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”
Cultura y entretención

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”

Ruidosa llega con su edición más ambiciosa en el regreso de los shows al Parque O’Higgins

Crítica de discos: Taylor Swift decepciona, Supergrass reluce y Sparks confirma su leyenda

José Jerí, nuevo presidente de Perú: entre la polémica y la inexperiencia
Mundo

José Jerí, nuevo presidente de Perú: entre la polémica y la inexperiencia

EE.UU. anuncia nueva fuerza de tarea conjunta para liderar operaciones contra el narcotráfico

Al menos 23 muertos y ocho desaparecidos tras fuertes lluvias en México

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida