Lluvias y altas temperaturas marcarán la jornada de este domingo 12 de octubre en distintas zonas del país

De acuerdo con el informe de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para este domingo 12 de octubre se prevén precipitaciones en sectores del sur del país, mientras que la zona central mantendrá temperaturas altas y cielos despejados.

Zona central

La zona centro del país continuará con un ambiente cálido. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 27°C, sin pronóstico de precipitaciones para la jornada dominical.

En ese sentido, en la Región Metropolitana el cielo permanecerá despejado y las temperaturas fluctuarán entre los 6° y 27°C. De acuerdo con Meteorología, no se esperan precipitaciones en la capital.

Zona sur

En el sur, se anticipan cielos parcialmente nublados. Las lluvias se concentrarán principalmente en Coyhaique, Torres del Paine y Punta Arenas, donde se espera la presencia de chubascos durante el día.

Zona insular

En el archipiélago de Juan Fernández se esperan cielos cubiertos durante todo el día, con temperaturas entre 11° y 14°C. No se registrarán lluvias, aunque se anticipan vientos en horas de la mañana.

En tanto, Rapa Nui presentará nubosidad parcial y temperaturas entre 14° y 21°C. En la isla se prevén lluvias desde la madrugada hasta la mañana.



