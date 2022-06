Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: los cambios que contempla la reforma tributaria que mañana presentará Hacienda

Los cambios que contempla la reforma tributaria que mañana presentará Hacienda

El viernes el gobierno dará a conocer el detalle de la reforma tributaria con la que espera recaudar, en régimen, cerca de 4,3% del PIB. De acuerdo a lo que se ha conocido hasta el momento, la iniciativa consta de tres proyectos. El primero de ellos contiene modificaciones al impuesto a la renta, la creación de un nuevo gravamen a los altos patrimonios y todas aquellas medidas para terminar con exenciones y combatir la evasión.

A continuación, revisa algunos de los cambios a la estructura impositiva recogidos en un artículo de los periodistas Carlos Alonso y Víctor Cofré:

Gravamen a la riqueza. Se propondría un impuesto a los altos patrimonios personales que considera dos tramos. El primero abarcaría fortunas que oscilen entre los US$ 5 millones y US$ 15 millones, las que se gravarían con una tasa del orden de 1%. El segundo, en tanto, comprendería a los patrimonios sobre US$ 15 millones y estaría afecto a una tasa en torno al 2%.

Nuevas tasas de impuesto a la renta. La reforma buscaría elevar las actuales tasas que se aplican a los tramos de ingresos más altos (sobre los $4,8 millones mensuales), además de crear un nuevo segmento que estaría gravado con un tributo sobre 42%.

Impuesto a las empresas. Aunque el impuesto de primera categoría se mantendría en el actual 27%, se propondría establecer un sistema desintegrado en el caso de las grandes compañías, lo que impedirá que el tributo siga siendo un crédito contra los impuestos finales de los socios o accionistas. En ese caso, la propuesta incluye crear un impuesto a los dividendos que llegará al 22%. Esta modificación no consideraría a las pequeñas y medianas empresas.

Ganancia de capital. La tasa de 10% establecida a comienzos de año para gravar las operaciones bursátiles podría volver a subir con la reforma. Según ha trascendido, el gobierno pretendería elevar el guarismo a un 22%, en línea con el impuesto que se propondría a los dividendos. Lee más de esta historia.

Portazo del Presidente Boric a IFE de invierno suma nueva tensión con el Partido Comunista

Decepción e incluso malestar provocó en numerosos parlamentarios de gobierno, especialmente del Partido Comunista, la negativa del Presidente Gabriel Boric a entregar un IFE de invierno a las familias más vulnerables.

“Propusimos un IFE de invierno y el Presidente hizo un pronunciamiento. Yo espero que no sea definitivo”, sentenció la diputada del PC, Karol Cariola.

La idea era entregar una ayuda directa de $ 50 mil por cada persona perteneciente al 60% de la población de menores recursos. Sin embargo, el Mandatario argumentó que esos aportes podrían transformarse en una presión inflacionaria adicional.

“Ante el problema de la inflación, la propuesta que se hace aumenta aún más la inflación. Uno no puede pretender entregar una solución que agrava aún más el problema”, dijo Boric desde Arica.

El portazo presidencial a la medida, relata en un artículo el periodista José Miguel Wilson, añadió una nueva tensión a la relación entre el gobierno y el PC, colectividad desde donde se ha comenzado a cuestionar la estrategia de La Moneda frente al plebiscito y también donde se ha desdramatizado un eventual cambio de gabinete. Lee más de esta historia.

A foco

> Invitados a la ceremonia de cierre de la Convención

Este lunes será la ceremonia de clausura del trabajo de la Convención Constitucional en la cual se le entregará al Presidente Boric la propuesta de nueva Constitución. El aforo establecido por la mesa del organismo limitó el número de invitaciones que pudo cursar cada convencional. Acá algunas de ellas.

Juan Manuel Zolezzi. El saliente rector de la Usach fue invitado por Nicolás Núñez, el convencional que se hizo conocido por haber votado desde la ducha.

Víctor Chanfreau. El ex vocero de la Aces que encabezó un boicot a la PSU en 2019 podrá asistir a la ceremonia tras la invitación cursada por Alejandra Pérez, convencional electa por la Lista del Pueblo.

Daniel Jadue. El alcalde PC de Recoleta y ex precandidato presidencial fue invitado por el convencional de su partido, Hugo Gutiérrez.

Jorge Sharp. El alcalde de Valparaíso recibió la invitación de la convencional Tania Madriaga, perteneciente a la Coordinadora Plurinacional y quien es cercana al edil. Lee más de esta historia

Atención con

> Prorrogan estado de excepción. Pese a los desmarques oficialistas y algunos rechazos en la oposición, el gobierno logró que el Congreso visara extender la presencia de las FFAA en la Macrozona Sur. Sigue leyendo

> Dólar con nuevo récord. El efecto que tuvo el anuncio de Hacienda de poner a la venta hasta US$ 5 mil millones se diluyó ayer y el precio del dólar anotó un nuevo máximo histórico al cerrar en $925,61. Sigue leyendo

> ¿El fin de la era Micco? El lunes asumirán los nuevos consejeros del INDH, lo que daría paso a una nueva correlación de fuerzas en la que el actual director no lograría seguir en el cargo por otro periodo. Sigue leyendo

Editorial

Cambio de “doctrina penal” del SII

Si bien es cuestionable la forma en que la institución abordó en su momento el asunto de las “platas políticas”, parece discutible el criterio por el que ha optado la nueva dirección, en cuanto a no privilegiar las querellas nominativas.

Opinión

» La autodefensa de Chile

Está claro que Chile no se dejará refundar. En ese contexto, tiene enorme trascendencia la batalla cultural que se está desarrollando en estos días, que revela que el país ha reaccionado en legítima defensa para frustrar los intentos de desarticulación de las instituciones costosamente levantadas por la República bicentenaria que tenemos.

Por Sergio Muñoz

» ¿Cambio de gabinete?

Si bien la Convención y los convencionales han hecho mérito para perder el favor popular, cualquier análisis estadístico muestra que la relación entre ambas evaluaciones, gobierno y proceso constituyente, están intrínsecamente entrelazadas.

Por Cristián Valenzuela

De nuestro portal

Canto necesario. Es el nombre del ciclo de conciertos en el Teatro CorpArtes que incluye a Inti-Illimani, Eduardo Gatti y Francesca Ancarola.

Culto • Sigue leyendo

Verduras de invierno. No hay necesidad de refugiarse solo en papas, arroces y pastas hasta que llegue la primavera.

Práctico • Sigue leyendo

¿Se viene la sexta ola? EEUU, Israel y España, entre otros países, han tenido un explosivo repunte de casos graves de Covid.

Qué Pasa • Sigue leyendo

Derechos digitales. Revisa lo que se propone en el borrador de la nueva Constitución.

Laboratorio de contenidos de marca • Sigue leyendo

En portada

Accede a la versión papel digital de La Tercera