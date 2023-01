Lo que tienes que saber este lunes en La Tercera: rechazo a Boric escala a 70% en semana marcada por indultos y Chile Vamos no baja acusación contra Ríos

Rechazo a Boric escala a 70% en semana marcada por indultos y Chile Vamos no baja acusación contra Ríos

La última medición de la encuesta Caden difundida anoche arrojó que la desaprobación a la forma como el Presidente Boric está conduciendo su gobierno aumentó 9 puntos hasta un peak de 70%, en una semana marcada por la polémica que generaron los indultos concedidos a 12 condenados por delitos asociados al estallido social y a un ex frentista.

El sondeo, cuyo trabajo de recolección de datos concluyó el viernes 6 de enero -un día antes de la salida del gobierno de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y del jefe de gabinete del Mandatario, Matías Meza-Lopehandía-, también dio cuenta de un retroceso de 3 puntos a un 27% en el nivel de aprobación a Boric.

Respecto de la decisión del Mandatario de indultar a denominados “presos de la revuelta”, un 64% de los encuestados se manifestó en desacuerdo con esa medida, frente a un 32% que dijo respaldarla. Este margen se amplió en el caso puntual del ex frentista Jorge Mateluna, donde un 74% dijo rechazar su liberación y solo un 20% apoyarla.

El estudio de opinión también abordó las declaraciones del Presidente Boric sobre su “convicción” de la inocencia del ex miembro del FPMR condenado por el asalto a una sucursal bancaria en 2013 y las supuestas “irregularidades” en el juicio, donde un 72% dijo rechazar tales afirmaciones.

Con todo, el sondeo también arrojó que un 55% rechaza la postura de Chile Vamos de marginarse de la mesa de seguridad impulsada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, frente a solo un 32% que dijo respaldar tal decisión. Además, una mayoría de 45% afirmó estar de acuerdo con la acusación constitucional que los partidos de esa coalición anunciaron contra la ahora exministra de Justicia, frente a un 40% que señaló estar desacuerdo con esa acción.

Sobre este tema, parlamentarios de Chile Vamos señalaron ayer que no retrocederán en la presentación del libelo contra Ríos, pese a su renuncia al gobierno. “Si los indultos siguen en pie, la acusación sigue teniendo pleno fundamento, vigencia y necesidad”, comentó el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper. Lee más de esta historia

Partidarios de Bolsonaro invaden el Congreso, el Palacio de Gobierno y la Corte Suprema

A una semana de haber asumido Lula da Silva como nuevo Presidente de Brasil, miles de partidarios de Jair Bolsonaro invadieron ayer domingo las sedes de los tres poderes del Estado: el Palacio de gobierno de Planalto, el Supremo Tribunal Federal y el Congreso en la Explanada de los Ministerios en Brasilia.

Pese a la acción de la policía militar, los seguidores del exmandatario, varios de ellos premunidos de palos y piedras, lograron romper los cordones de seguridad e ingresar a los edificios en una postal que recordó el asalto al Capitolio de Estados Unidos por parte de adherentes de Donald Trump en enero de 2021.

Ante la asonada, el Presidente Lula dispuso la intervención del gobierno federal en Brasilia y aseguró que perseguirá a los responsables “con todo el peso de la ley”, tildando a los manifestantes que pedían un golpe de estado contra su recién inaugurado gobierno de “fascistas y fanáticos”.

Al cierre de esta edición, se informó que los agentes de la policía militar lograron recuperar el control de los edificios y que habían sido detenidas unas 150 personas, quienes podrían arriesgar entre cuatro y 12 años de prisión por el delito de “tentativa de destitución de un gobierno legítimamente electo”.

El expresidente Bolsonaro, en tanto, negó su responsabilidad en el asalto y dijo en Twitter “repudiar las acusaciones sin pruebas” en su contra. Lee más de esta historia

> ¿Tendremos fiscal nacional hoy?

El gobierno confía en que el abogado Ángel Valencia reunirá hoy en el Senado los votos necesarios para ser ratificado como el nuevo mandamás del Ministerio Público, pese a los flancos que se han abierto en los últimos días a su nominación. Sigue leyendo

> Nuevos partidos: quién lleva más firmas

Ni Amarillos ni Demócratas. Pese a que ambos colectivos tienen una alta exposición mediática, de los partidos en formación que están recolectando firmas para su legalización ante el Servel es el Partido Social Cristiano el que acumula más rúbricas. Sigue leyendo

> El costo de los alimentos

Según cálculos de Clapes UC, pese al menor IPC de diciembre el valor de la Canasta Básica de Alimentos cerraría 2022 con un aumento de entre 27,6% y 28,2%. De concretarse la estimación, sería la mayor alza anual desde que hay registros. Sigue leyendo

Señales de alerta para el sistema político

Si bien la última encuesta CEP confirma que hay señales de mayor moderación, a su vez constituye un evidente riesgo para la salud de la democracia que el gobierno, el Congreso y los partidos aparezcan tan desconectados de los problemas de la ciudadanía.

» Las razones de los números

El 62% del Rechazo en el plebiscito es solo un número. Pero ahora ya conocemos razones. Algunos lo han asumido mejor que otros. Por ejemplo, el Presidente Boric; lo reflejan su cambio de gabinete y declaraciones, donde destacan un “aylwinismo” en el homenaje entregado al expresidente y sus condenas a la violencia. Pero los que no lo entienden ni asumen, lo arrastran a “octubrismos”, además chapuceros, como el indulto convertido en monumental crisis de gobierno. Por Óscar Guillermo Garretón

» A un Metro del metaverso

El metaverso no es una moda temporal, tampoco un juego o universo paralelo, sino una nueva realidad en que los límites entre nuestro mundo físico y digital se están difuminando e integrando. Y se trata de un futuro presente, ya que se estima que será un mercado de hasta 13 billones (trillions) de dólares, con más de cinco mil millones de usuarios a fines de esta década. Por Pablo Allard

Chile y la trampa de la desconfianza. La baja confianza de la gente hacia las instituciones y la poca confianza entre las mismas personas, han llevado a Chile a un momento delicado. Es la llamada trampa social, una especie de círculo sin comienzo ni fin que dificulta especialmente la solución a uno de los principales problemas que enfrenta el país: la cohesión. Para abordar este tema, conversamos hoy con el académico Ignacio Cáceres, director ejecutivo del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Revisa acá el podcast

