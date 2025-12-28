SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Logran recuperar mono cai que se había escapado del zoológico de Concepción

    El ejemplar habría huido de su recinto mientras trabajadores del zoológico estaban dándole alimento.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    Municipalidad de Concepción

    Durante la tarde del sábado, un operativo conjunto entre funcionarios de la municipalidad de Concepción y el zoológico de la misma ciudad permitió la rápida captura de un ejemplar de mono cai que se había escapado de este último recinto.

    La fuga del animal se habría producido alrededor de las 17:40 horas del sábado, en un momento en que los trabajadores del zoológico lo habrían estado alimentando. Según detallaron desde el zoológico de Concepción, la puerta externa no había quedado correctamente asegurada.

    La situación fue identificada por el personal, que activaron los protocolos de seguridad y evacuación.

    Por otro lado, desde el municipio de Concepción también habrían colaborado en la captura. Según señalaron en sus redes sociales, los funcionarios municipales habrían sido alertados por vecinos de la presencia del mono cai a la altura de la reserva Nonguén, en las cercanías del mismo zoológico.

    Así, solo 10 minutos después de su escape pudo ser capturado por los funcionarios municipales y del zoológico, sin necesidad de utilizar sedación adicional.

    Tras ello, el médico clínico del zoológico, James Cormack, le realizó una examinación visual y control de signos vitales que habrían permitido confirmar que se encontraba en condiciones óptimas para su reincorporación a su recinto.

