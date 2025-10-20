SUSCRÍBETE
Nacional

Longueira, ME-O y Contesse se encontrarán en tribunales por audiencia final antes del veredicto del caso SQM

En la penúltima audiencia se permitirá que los acusados entreguen una declaración ante los jueces, lo cual no ha ocurrido en los casi tres años de juicio.

Juan Pablo Andrews 
Juan Pablo Andrews

Por casi tres años se extendió uno de los casos de corrupción que más ha golpeado a la política chilena. Se trata de la investigación que ha llevado el Ministerio Público desde 2015 por el financiamiento irregular a la política por parte de la empresa minera no metálica Soquimich (SQM).

Fue en 2015 cuando partió la indagatoria como una arista de otro caso de similar índole: la investigación a políticos y empresarios en el marco del caso Penta. A diferencia de lo que pasó con Penta, donde la mayoría de los imputados estaba vinculado a la derecha, SQM contó con imputados que abarcó un espectro transversal en el mundo político, desde funcionarios del segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, como del primero del expresidente Sebastián Piñera.

Tras 558 jornadas y luego de que concluyeran los alegatos de las defensas, este martes se realizará una audiencia donde todos los acusados deberán presentarse ante el tribunal con la oportunidad de entregar sus palabras finales. De ser así, sería la primera vez que los acusados entreguen palabras ante los jueces.

Entre ese listado de acusados están el exsenador de la UDI Pablo Longueira; el actual candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami; el exgerente general de SQM, Patricio Contesse; la secretaria de Longueira, Carmen Valdivieso; la también secretaria de la UDI, Marisol Cavieres; el exsecretario general del PRO, Cristián Warner, y el exdiputado de la DC Roberto León.

Conocedores del caso sostienen que todos los imputados deberán presentarse, siendo el único excusado, hasta el cierre de esta edición, el asesor de la DC Marcelo Rozas, quien afirmó encontrarse con problemas de salud.

Posibles declaraciones

Desde el entorno de Longueira declinaron entregar una declaración antes de la audiencia de este martes y afirmaron que lo harán el miércoles, cuando el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, compuesto por las magistradas María Teresa Barrientos, Carolina Paredes y Claudia Santos, entreguen el veredicto.

Las mismas fuentes evitaron, asimismo, pronunciarse sobre si Longueira entregaría alguna palabra este martes ante los jueces.

Quien sí se refirió a esta instancia fue el abogado de Marco Enríquez-Ominami, Ciro Colombara. El defensor volvió a reiterar que su defendido es inocente. “Después de 11 años de investigación y casi tres años de juicio oral, hemos llegado a la hora de la decisión final y confiamos en que Marco Enríquez-Ominami será absuelto por una razón muy simple: es inocente”, señaló Colombara a La Tercera.

Entre los acusados quien arriesga la mayor pena es Patricio Contesse -defendido por el abogado Samuel Donoso-, para quien la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, pide hasta nueve años de presidio. La audiencia de este martes comenzará a las 11.00.

Luego de la audiencia de este martes, será el miércoles cuando las magistradas, en una audiencia especialmente citada para este efecto, leerán públicamente el veredicto sobre este caso. Ahí se sabrá si los acusados son condenados o absueltos.

