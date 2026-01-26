SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Los argumentos del tribunal para desestimar la prisión preventiva del imputado por incendio en Biobío

    El cuidador de fundo fue imputado por incendio, 20 cuasidelitos de homicidio y 14 cuasidelitos de lesiones. Sin embargo, el juez consideró que no hubo una acción dolosa de su parte y que cuenta con irreprochable conducta anterior. Quedó con arresto domiciliario nocturno, pese a que el Ministerio Público había pedido su prisión preventiva.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    Eran las 15.10 del sábado 17 de enero cuando se originó el incendio en la Región del Biobío que hasta ahora ha dejado 20 personas fallecidas.

    Así lo estableció la Fiscalía del Biobío que este lunes formalizó al único imputado por el inicio del fuego, que tuvo su origen en una cocina ubicada al interior de una casa en un sector rural de Concepción, denominado Buen Retiro. El imputado Claudio Luna había llegado allí el 13 de enero con la finalidad de cuidar un fundo de propiedad de dos abogados, por lo cual recibiría $550 mil de pago.

    A esa hora, lo que buscaba Luna era usar la estufa para cocinar. Sin embargo, para la Fiscalía su actuar fue imprudente debido a que la cocina tenía un tubo que daba al exterior conectando directamente con vegetación.

    La fiscal regional Marcela Cartagena señaló que usó la cocina, que no tenía atrapachispas ni gorro de cañón “sin adoptar ninguna medida de seguridad”. Fue ese inicio, según la Fiscalía, lo que fue incendiando la vegetación hasta llegar hasta el sector de Trinitarias.

    Cartagena y el fiscal Jorge Lorca imputaron los delitos de incendio por imprudencia, 20 cuasidelitos de homicidio y 14 cuasidelitos de lesiones graves. Citando un informe de la PDI y otro de Conaf, el fiscal Lorca señaló que el viento propició las condiciones para que el fuego se fuera movilizando hasta terminar en la emergencia en la cual derivó. El Ministerio Público pidió prisión preventiva para Luna, argumentando la gravedad de los delitos y, además, que el sujeto intentó fugarse junto a su pareja.

    “Fue casual”

    Al momento en que el juez de Garantía del Biobío Carlos Aguayo le consultó si había entendido los cargos que la Fiscalía le estaba imputando, respondió visiblemente afectado: “Pero fue casual”.

    El defensor regional Osvaldo Pizarro cuestionó la capacidad que tuvo Luna para tomar medidas de resguardo ante el inicio de las llamas. Esto, porque había llegado hace cuatro días a realizar esas labores y el cuidador anterior, quien había ejercido ese trabajo por 30 años, no le comentó de los peligros que podría tener usar la cocina.

    Pizarro también señaló que el informe de la PDI no concluía que el incendio de Trinitarias, donde más afectación se produjo, se haya iniciado por pavesas provenientes de Buen Retiro. Lo mismo dijo sobre la supuesta fuga en la cual quería incurrir el imputado, debido a que la Fiscalía, citando un informe de la PDI, señaló que portaba elementos que daban cuenta de un viaje. Pero Pizarro mostró un video donde dichos elementos quedaban en entredicho.

    El defensor penal público, Pablo Ardouin, defensor local jefe de Concepción, afirmó que se estaba perseguiendo “la pobreza” y “cortando el hilo por lo más delgado” debido a que quien debía responder por los hechos era el dueño del fundo. Agregó que Luna tiene irreprochable conducta anterior y es padre de familia de un niño con una discapacidad cognitiva.

    Arresto nocturno

    Pese a que el juez Carlos Aguayo dio por establecido que el incendio en Trinitarias se dio por pavesas originadas en el siniestro de Buen Retiro, no acogió la petición del Ministerio Público de dejar a Luna en la cárcel.

    Para fundamentar su resolución, Aguayo dijo que la acción del imputado no fue dolosa sino que negligente y que, en el peor de los casos para Luna, podría recibir una condena por presidio menor en su grado máximo. Esto, considerando que el sujeto posee irreprochable conducta anterior.

    Tampoco dio por acreditado que cuando fue detenido haya intentado fugarse, como buscó asegurar la Fiscalía. Por último, Aguayo citó los instructivos de la Corte Suprema en relación a prevenir el exceso de prisiones preventivas en las formalizaciones. Así las cosas, Luna quedó con arresto domiciliario nocturno y la prohibición de salir del país.

    IncendioBiobíoBuen retiroTrinitarias

