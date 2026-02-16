SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Los factores climatológicos y geográficos que explican que el incendio en Vichuquén lleve tres días y 400 hectáreas quemadas

    Las llamas han seguido avanzando en una comuna que ya había sido víctima de un siniestro en 2017 y que esta temporada estival ya sufría con la prohibición de bañarse en su lago por la proliferación masiva de cianobacterias tóxicas.

    Por 
    Sofía Álvarez

    Cuatro aviones y tres helicópteros sobrevuelan las cenizas y virutas de eucaliptos que, según los habitantes de Vichuquén, aún flotan entre las 380 hectáreas consumidas por el incendio forestal Alto Llico, que a su vez ha dejado tres viviendas dañadas en la comuna de la Región del Maule. En el combate, dos funcionarios de Conaf han resultado lesionados y ambos se encuentran en reposo actualmente.

    Además de volver a enfrentar una emergencia incendiaria nueve años después del siniestro Las Cardillas, que llegó a afectar cerca de 40.000 hectáreas, sobre Vichuquén ya pesaba un año negro: durante toda esta temporada estival, el lago de la comuna se encuentra con una prohibición total de uso tras ser declarado como una zona de riesgo sanitario ante el florecimiento masivo de cianobacterias tóxicas en el agua, medida que golpea el lado turístico del sector.

    Ha sido un año pero muy malo en general para Vichuquén, en la parte artesanal, en la parte laboral, para nosotras que trabajamos también en casas en el verano (...) pero bueno, vendrán días mejores”, expresa Jessica Valenzuela, vecina de Culenmapu Bajo, además de ser dueña de una cabaña en el sector.

    Pero la preocupación actual de la comuna inserta en la provincia de Curicó está centrada en las llamas de Alto Llico, que empezaron durante el mediodía del pasado sábado 14. La emergencia, que ya lleva tres días, recibe ese nombre porque empezó en la parte alta del cerro.

    “Ayer andábamos con mascarilla y lentes porque no se podía ver, incluso tengo los ojos dañados con el llegar de estas cositas de fuego (virutas prendidas)”, resalta Valenzuela, quien sube regularmente los cerros con su hija para mirar si es que el incendio baja a las casas.

    El siniestro avanza a una “velocidad de propagación media alta”, según consigna en su último reporte el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). Además, de acuerdo al alcalde, Patricio Rivera, este lunes había tres puntos focales: uno al interior de la zona La Trancas, otro en el sector de los Pangalitos, y un tercero, en el sector alto de La Barca.

    “De muy difícil control”

    La superintendenta de Bomberos de Llico, Evelyn Bravo, detalla a La Tercera que el siniestro comenzó siendo “cien por ciento forestal” en un sector de “muy difícil acceso, en zonas de quebradas y más bien de materialidad boscosa, con bosques de pino”. Precisamente, las llamas empezaron en el cerro “El Hoyo” y luego se propagaron al cerro “Alto Culenmapu”, de acuerdo con el concejal y también bombero Mauricio Véliz.

    Bravo detalla que la propagación se produjo entre las quebradas de los cerros, en paralelo a la ruta J-830 en “Bordelago”, como le llaman en la comuna. El fuego llegó a lugares poblados, en el sector de Culenmapu con el cambio del viento, y por lo mismo se solicitó la activación del Sistema de Alerta de Emergencia. “Tuvimos que hacer evacuaciones y tuvimos un comportamiento muy fuerte del viento y muy violento del incendio”, explica.

    “Era irrespirable el ambiente”, recuerda María Elena Cofré, vecina de Llico que pasó por Culenmapu para ayudar a su familia a evacuar. La vecina y dueña del local “El Llico Bajón”, cerrado para clientes y dedicado por estos días a alimentar bomberos y brigadistas, agrega que Bordelago “es como otro mundo porque está lleno de humo, lleno de cenizas”.

    Por la emergencia se han instaurado cortes en el trayecto J-830. “Estamos preocupados por la situación, porque yo vivo cerca de todo el cerro y puede bajar por ahí también el fuego, preocupados también por mi familia que está en Culenmapu, donde están los mayores focos, y estamos aislados porque no los podemos ir a ver” relata Cofré, quien es también esposa y madre de dos bomberos que están atendiendo la emergencia.

    La superintendente Bravo recalca que “ha sido un incendio que ha sido de muy difícil control” y describe que después de bajar a Culenmapu, el fuego se trasladó al sector de La Quesería y luego se desplazó su cabeza en dirección al pueblo de Llico.

    “Ya estuvimos bastante complicados; con difícil ataque, difíciles condiciones de viento, tuvimos que replegar también personal, porque las condiciones no eran seguras para el trabajo y con riesgo de que se nos propagara hacia el sector más poblado de la localidad de Llico”, subraya Bravo.

    Desde la municipalidad detallan que el incendio está en fase de control, lo que quiere decir que el fuego cercano al sector de Llico está más contenido, sin expansión y con personal trabajando en su extinción. “Desde temprano siguen trabajando las maquinarias, los skidder y las cuadrillas terrestres”, detalló el jefe comunal mediante las redes sociales de la municipalidad.

    Alto Llico permanece en combate, con compañías del Cuerpo de Bomberos de Curicó, Retiro, Molina, Cauquenes, Sagrada Familia y Laico, más cuatro brigadas de Conaf desplegadas en terreno. De acuerdo con el último reporte de Senapred, la comuna se mantiene con alerta roja, medida vigente desde el pasado sábado 14 y que ha provocado el llamado a evacuación de diversas zonas.

    Más sobre:VichuquénIncendio forestalMaule

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cordero y Steinert inician traspaso de información en materia de seguridad pública y abordan proyectos de ley pendientes

    Cordero y Steinert afinan traspaso del Ministerio de Seguridad tras extensa reunión clave

    Despidos por necesidad de la empresa suben 6,9% en 2025 y llegan a casi 500 mil, su mayor nivel desde la pandemia

    Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago vuelve a caer en enero y acumula seis meses a la baja

    El todo o nada de la Fiscalía en caso ProCultura: pleno de la Corte de Santiago decide este martes el desafuero de Orrego

    El plan de Milei para enfrentar la judicialización de la reforma laboral

    Lo más leído

    1.
    Designan a embajadora Claudia Fuentes Julio como subsecretaria general de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

    Designan a embajadora Claudia Fuentes Julio como subsecretaria general de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

    2.
    Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte

    Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte

    3.
    De republicanos al Frente Amplio: Servel rechaza el balance contable de 14 de los 24 partidos políticos

    De republicanos al Frente Amplio: Servel rechaza el balance contable de 14 de los 24 partidos políticos

    4.
    El informe en derecho de Gastón Gómez que concluye que la Corte de Santiago debe rechazar el desafuero de Orrego

    El informe en derecho de Gastón Gómez que concluye que la Corte de Santiago debe rechazar el desafuero de Orrego

    5.
    ¿Tiene computador en Capitán Yáber? Fiscalía enciende alertas tras adhesión de Eduardo Lagos a la acusación contra Jadue

    ¿Tiene computador en Capitán Yáber? Fiscalía enciende alertas tras adhesión de Eduardo Lagos a la acusación contra Jadue

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    Temblor de mediana intensidad se percibe en la Región de Antofagasta

    Temblor de mediana intensidad se percibe en la Región de Antofagasta

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Este 17 de febrero es el eclipse solar anular: ¿Dónde se verá el llamado anillo de fuego?

    Este 17 de febrero es el eclipse solar anular: ¿Dónde se verá el llamado anillo de fuego?

    Cordero y Steinert inician traspaso de información en materia de seguridad pública y abordan proyectos de ley pendientes
    Chile

    Cordero y Steinert inician traspaso de información en materia de seguridad pública y abordan proyectos de ley pendientes

    Cordero y Steinert afinan traspaso del Ministerio de Seguridad tras extensa reunión clave

    El todo o nada de la Fiscalía en caso ProCultura: pleno de la Corte de Santiago decide este martes el desafuero de Orrego

    Despidos por necesidad de la empresa suben 6,9% en 2025 y llegan a casi 500 mil, su mayor nivel desde la pandemia
    Negocios

    Despidos por necesidad de la empresa suben 6,9% en 2025 y llegan a casi 500 mil, su mayor nivel desde la pandemia

    Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago vuelve a caer en enero y acumula seis meses a la baja

    Gobierno pone en marcha obras del embalse Zapallar en Ñuble: beneficiará a más de 2 mil agricultores

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio
    Tendencias

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    La sinceridad de Christian Garin tras su caída en el ATP de Río: “En días como hoy me dan ganas de hacer otra cosa”
    El Deportivo

    La sinceridad de Christian Garin tras su caída en el ATP de Río: “En días como hoy me dan ganas de hacer otra cosa”

    Alejandro Tabilo barre con Emilio Nava y se instala en segunda ronda del ATP de Río de Janeiro

    “La mano de Zaldivia es burda”: la ANFP libera los audios del VAR del polémico gol anulado a la U ante Palestino

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    El doloroso cierre de una historia: el avance del último episodio de El Caballero de los Siete Reinos
    Cultura y entretención

    El doloroso cierre de una historia: el avance del último episodio de El Caballero de los Siete Reinos

    La canción de Led Zeppelin por la que John Paul Jones quiere ser recordado

    Robert Duvall, o el “Consigliere” Tom Hagen que alcanzó la gloria limpiando la ropa sucia de los Corleone en El Padrino

    El plan de Milei para enfrentar la judicialización de la reforma laboral
    Mundo

    El plan de Milei para enfrentar la judicialización de la reforma laboral

    EE.UU.: Tiroteo durante partido escolar de hockey sobre hielo deja una menor de edad muerta y cuatro heridos

    Concluyen búsqueda y defienden identificación de restos del cura guerrillero colombiano Camilo Torres

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín