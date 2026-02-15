Senapred solicita evacuar sector de Vichuquén por incendio forestal que ha destruido 280 hectáreas

La tarde de este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una orden de evacuación para un sector de la comuna de Vichuquén, en la Región del Maule.

El organismo hizo el llamado a los residentes el sector de La Quesería a que hagan abandono de sus hogares producto del riesgo que significa el incendio forestal que se está combatiendo en la zona, para lo cual emitió mensajes vía Sistema de Alerta de Emergencias (SAE).

Cabe recordar que en la comuna, que se mantiene con alerta roja, se encuentra activo el incendio Alto Llico, el que hasta el momento ha destruido 280 hectáreas de vegetación.

Asimismo, el organismo detalló que las llamas se encuentran cercanas a sectores poblados, lo que ha reforzado los esfuerzos de los equipos de emergencia por controlar el siniestro, donde trabajan numerosos Cuerpos de Bomberos de la Región del Maule y hasta cuatro brigadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

El director regional de Senapred, Carlos Bernales, afirmó que “por emergencia forestal se ha emitido una alerta SAE para el sector de La Quesería. Necesitamos realizar la evacuación inmediata con su kit de emergencia, manteniendo la calma y siguiendo las indicaciones del Sinapred en terreno”.

Además, hizo el llamado a los resientes de la comuna a seguir informándose por los canales oficiales ante nuevas solicitudes de evacuación que se puedan dar.

Horas antes, el organismo reportó que tres viviendas resultaron afectadas –en evaluación– y dos personas lesionadas.

Uno de los heridos corresponde a un brigadista de Corporación Nacional Forestal (Conaf), quien fue trasladado vía aérea para recibir atención médica en la Clínica Lircay. Mientras que el segundo lesionado, del cual se desconocen más antecedentes, fue derivado a la posta de Llico.

Centros de acopio

En medio de la emergencia, la Municipalidad de Vichuquén habilitó centros de acopio para recibir donaciones de alimentos para los equipos que combaten el fuego en el Liceo Entre Aguas de Llico.

En el lugar, también se están otorgando almuerzos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) para bomberos y otros funcionarios de instituciones de emergencia.

En el mismo recinto también se recopilan snak para ellos. El municipio señala que están recibiendo fruta fresca, barras de cereal, galletas, frutos secos, agua y bebidas isotónicas.