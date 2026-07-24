Los hechos por los que el Panda, el atacante de carabineros de Lo Espejo, quedó en prisión preventiva

Una pistola calibre 9 milímetros con cargador extendido era la que portaba Benjamín Aedo González (20), alias “el Panda”, el 17 de julio en momentos en que Carabineros quiso fiscalizarlo en Avenida Lo Espejo con calle Arturo Alessandri, en la comuna de Lo Espejo.

Fue justamente esa arma con la que abrió fuego contra los uniformados que buscaban hacerle un control de identidad durante la mañana de ese día. Luego de eso, emprendió una huida que lo llevó a estar oculto por cinco días en varias casas de la Región Metropolitana.

Así lo señaló el fiscal Metropolitano Sur, Christian Toledo, en la audiencia de formalización que se realizó en el 10° Juzgado de Garantía de Santiago contra Aedo por el delito de homicidio frustrado contra funcionario de Carabineros en servicio activo.

En la misma audiencia también se formularon cargos contra dos personas -David Daniel López Cáceres y Giorgiana Alexandra Zúñiga Morales- en grado de encubridores. Todos quedaron en prisión preventiva.

Los hechos

El fiscal relató que el Panda al ver la presencia policial de una radiopatrulla, y notar que podrían fiscalizarlo, decidió arrancar. Su amplio prontuario y el arma que llevaba en sus vestimentas lo llevaron a decidir evitar ser controlado.

Fue seguido por el subteniente Nicolás Veloso a pie, mientras que la radiopatrulla hizo lo propio por otra vía. Viendo que podía ser alcanzado, Aedo abrió fuego contra los funcionarios, tanto hacia la radiopatrulla como al uniformado a pie. Fue en ese sentido que hirió, primero, a uno de los carabineros que estaban al interior del vehículo, el cabo 1° Luciano Ascencio, quien resultó con varias lesiones: en la cara, un brazo y una pierna.

En la misma huida, mientras aún era seguido por el subteniente Veloso, el Panda continuó disparando. Con esos disparos impactó a Veloso en una pierna causándole varias heridas.

Ya habiendo realizado esos ataques, empezó su intento de fuga. Primero, dijo el fiscal en la audiencia, volvió a Lo Espejo, la comuna donde su banda, Los Chicorte, tienen su base de operaciones. Ingresó a un domicilio ubicado en pasaje Carrera donde fue ocultado y auxiliado por el imputado Claudio Galdames Méndez, alias “el Gato”, quien fue formalizado el martes quedando también en prisión preventiva.

Allí el Gato prestó auxilio por las lesiones con las que quedó Aedo. Luego, el Gato movió al Panda en un auto marca Chery, modelo Tiggo 7 pro, a una casa ubicado en calle San Pedro Nolasco de la comuna de San Bernardo, donde lo estaba esperando Giorgiana Zúñiga, una expareja del Panda quien lo mantuvo oculto en el domicilio y le prestó ayuda con sus lesiones.

Para la abogada de Zúñiga, Nicole Sánchez, la imputada actuó presionada por el Gato.

En esas maniobras de ocultamiento apareció un tercer imputado, el que fue formalizado este jueves: David Daniel López Cáceres. “Lo mantenía oculto en el domicilio ubicado en Pasaje Veintitrés Sur, comuna de Lo Espejo, por lo que, se requirió la autorización de entrada y registro al citado domicilio, siendo sorprendido al interior del mismo el imputado”, se señaló en la audiencia.

El día de la detención, que involucró un masivo operativo donde participaron efectivos del OS9, GOPEy unidades territoriales, el Panda intentó huir a pie descalzo por los techos de ese pasaje de Lo Espejo.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Nueva formalización

Tras la audiencia, el fiscal Toledo señaló que el 6 de agosto Aedo volverá a enfrentar a la justicia, esta vez cuando sea formalizado por lavado de activos y asociación ilícita.

Después de todo el imputado, calificado por la policía como “un peligroso delincuente”, tenía un amplio prontuario policial. Contaba con dos condenas, una por tres años y un día y otra por 541 días, por cuatro homicidios frustrados y porte de arma de fuego. Estaba libre porque había sido sustituida por la pena a libertad vigilada intensiva.

“Ya registraba una condena por hechos similares, homicidio frustrado de cuatro personas y por porte ilegal de arma de fuego. Le habían otorgado una medida sustitutiva de cumplimiento de pena. No se había presentado al cumplimiento de su condena y por eso mantenía una orden de detención. Asimismo, registraba una orden por lavado de activo y asociación ilícita, referente al cual se encontraba prófugo”, explicó Toledo. Esa causa está relacionada a la banda de Los Chicorte.