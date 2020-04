Los imperdibles de este lunes en La Tercera: mascarillas en todas partes, una foto que sigue causando debate y un premier contra el coronavirus

Y está lejos de ser un debate sólo de Chile. En un mundo completamente en función del coronavirus, uno de los debates más controversiales y urgentes es la real efectividad de las mascarillas para evitar contagios, o evitar al menos que quien las usa pueda contagiar a los demás. Durante semanas, su uso se planteó a nivel global como opcional, con argumentos de las principales agencias de salud sobre que en verdad sólo los enfermos estaban obligados a ocuparlas. Pero en los últimos días la OMS y reputadas instituciones como la CDC de Estados Unidos cambiaron de postura, lo que también modificó la posición del gobierno chileno. El cambio fue en dos pasos: el domingo, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que el Ejecutivo recomendaba el uso de estos implementos en público, e incluso subió un tutorial para hacer mascarillas caseras. Y este lunes, la subsecretaria Paula Daza señaló que desde las 5 AM del miércoles será obligatorio ocuparlas en todo transporte pagado del país.

No hay dos opiniones en Chile Vamos, y así lo reflejó nada menos que uno de sus presidenciables, el alcalde Joaquín Lavín. “La embarró no más”, dijo al ser consultado por la fotografía que el Presidente Sebastián Piñera se tomó el viernes en la tarde debajo del monumento al general Manuel Baquedano en plena Plaza Italia, epicentro de las manifestaciones durante el estallido social. De acuerdo a La Tercera PM, más allá del tono que en público manifestaran los ministros y los jefes de partido, hubo coincidencia en que fue un “error no forzado” del mandatario; tanto, que él mismo salió a pedir perdón en Twitter apenas unos minutos después de que el tema se volviera tópico de conversación en las redes.

La noticia impactó. Desde hace diez días se sabía que Boris Johnson, el locuaz primer ministro de Gran Bretaña, tenía coronavirus: él mismo lo había contado y, desde una comparecencia en su hogar, señaló que se aislaría, pero continuaría trabajando. Sin embargo, los últimos dos días se ha instalado la preocupación: el domingo fue hospitalizado debido a que los síntomas no mejoraban, y ayer se comunicó que fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos debido al empeoramiento de su condición, con el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, asumiendo temporalmente sus deberes. La noticia preocupa: Johnson, de 55 años, es hasta el momento la autoridad política mundial más famosa que ha sufrido severas complicaciones por el Covid-19, y su evolución mantendrá en vilo al Reino Unido y al resto del planeta.

Se ha dicho hasta el cansancio, se imponen cordones sanitarios e incluso un alcalde los trató de “pelotudos”. Pero no hay caso: de todas maneras hay gente que, incluso estando confinado en cuarentena por el Covid-19, teniendo la enfermedad o bajo sospecha, sale a las calles. Por eso, la Subsecretaría de Salud actualizó ayer los protocolos, incluyendo medidas como directamente conducir a una residencia sanitaria a quien sea sorprendido en la vía pública cuando debiera estar recluido por ser un paciente de la enfermedad.