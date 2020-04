Los imperdibles de este viernes en La Tercera: el balance de Mañalich, un funeral al que no le importó la cuarentena y fútbol a pesar de todo

Sin duda enfrenta uno de los escenarios sanitarios más complejos a nivel mundial de la historia reciente, si no el mayor, pero Jaime Mañalich no cambia su estilo. En una entrevista con La Tercera, el ministro de Salud defiende de forma tajante que Chile estará más que bien equipado con la cantidad de respiradores que tendrá el país para hacer frente a la etapa más crítica del coronavirus. “Yo la encuentro completamente excesiva, pero nosotros nos preparamos para un escenario muy duro. Incluso, temo la situación contraria, y es que después de esto me hagan una acusación constitucional por haber comprado demasiados respiradores”, fue la cuña del ministro.

Leer en La Tercera PM

La reunión fue “virtual” -con los miembros asistiendo de forma remota-, pero la pelea fue absolutamente real. Según revela La Tercera, en la cita de este viernes de la Mesa Social ocurrió un fuerte intercambio de opiniones: Enrique Paris, expresidente del Colegio Médico, cuestionó a Izkia Siches, la actual jefa de la entidad gremial, por declaraciones durante la semana en que habría puesto en duda el real peso de la instancia. Siches le respondió a quien además fue su antecesor en el cargo, asegurando que ella no tenía clara la representatividad que tenían ciertas personas en la mesa y refrendando algunas de sus críticas, lo que ocasionó que Paris se desconectara de la videollamada y amenazara con no seguir participando del grupo, aunque finalmente eso no se concretó. Un momento tenso en una instancia que ha ganado protagonismo en medio de la pandemia.

Ver en La Tercera

De los “funerales narco” se ha escrito bastante y hablado mucho en los últimos años, pero hay cosas que no dejan de sorprender. Como este caso: el de un joven de 29 años, que murió el domingo pasado en la población Rosita Renard de Ñuñoa -comuna bajo cuarentena total por el coronavirus- y al que sus amigos le han dado la tradicional despedida que incluye hasta fuegos artificiales, pese a que incluso el país está bajo toque de queda. Esta crónica no sólo relata el hecho, sino que también cuenta como aviso: en teoría, la “despedida oficial” será la noche de este viernes. Los vecinos ya están preparados.

Ver en La Tercera

La interrogante está más que abierta: ¿para dónde iremos como mundo y como sociedad global después del paso de la pandemia del coronavirus? Dos voces contrapuestas han sido de las que han destacado en las primeras interpretaciones: la de Slavoj Zizek, quien pronostica que la crisis será un golpe mortal al capitalismo, y la de Byung-Chul Han, quien más bien cree que toda esta situación terminará por exacerbar el individualismo. Tres intelectuales chilenos -Carlos Peña, Agustín Squella y Pablo Oyarzún- ingresan a este debate.

Ver en La Tercera PM

La pelea se da todos los días. El frente de batalla tiene batas, mascarillas y microscopios. Y los soldados de la primera línea son todos los profesionales de la salud que dan la lucha, ya sea para atender a las personas que llegan con sospechas o con confirmaciones de estar infectados con el Covid-19, o para buscar pistas que ayuden a su reducción definitiva. Dos fotógrafos de La Tercera acompañaron a los equipos en dos de las clínicas santiaguinas donde hay más casos de la pandemia, y éste es su registro.

Ver en La Tercera

Las actividades deportivas profesionales han sufrido un golpe enorme con el coronavirus. Basta mirar al fútbol como ejemplo: prácticamente todos los países tienen paralizadas sus competencias internas. Y el “prácticamente” tiene a dos grandes excepciones: Bielorrusia y Nicaragua, lugares donde los gobernantes han bajado el perfil a la posible amenaza de la enfermedad, y por ende las competiciones se siguen disputando, incluso con un factor inesperado, ya que muchos fanáticos a nivel mundial están mirando a esas ligas a falta de cualquier otra cosa que huela a deporte.