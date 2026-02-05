Los SLEP avanzan pese a idea de Kast de pausar la desmunicipalización escolar: hay concursos abiertos para 64 cargos

A mediados de enero el presidente electo José Antonio Kast verbalizó una idea que era un secreto a voces: su intención es no seguir adelante con el proceso de desmunicipalización escolar, que implica la creación de 70 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) para hacerse cargo de la educación pública, tal cual se está desarrollando. “ Nuestra propuesta en general es detenerse, analizar, ver bien los resultados y no avanzar mientras no tengamos claridad de que el resultado en los distintos SLEP sea positivo ”, dijo esa vez.

Pero hasta que su gobierno no asuma formalmente con María Paz Arzola a la cabeza del Ministerio de Educación y se despeje si la futura administración mantendrá a Rodrigo Egaña a cargo de la Dirección de Educación Pública, la institucionalidad encima de los SLEP, la intención de Kast debe seguir esperando.

En el internanto, el actual Ejecutivo, mandatado por ley (el plazo para realizar todos los traspasos es 2029), avanza en su implementación y en la búsqueda de cargos para los 36 Servicios Locales que ya están a cargo de colegios, pero también de los que están implementándose y que tienen el traspaso de los establecimientos educacionales programado para el 1 de enero de 2027. Cabe recordar que el proceso de desmunicipalización incluye una transición administrativa de dos años desde que un SLEP se crea hasta que le son traspasados los colegios públicos de las comunas de las que se hará cargo.

Los concursos

Son, en total, 64 los concursos públicos -a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) del Servicio Civil- los que se encuentran abiertos actualmente en diversas etapas, buscando el posterior nombramiento de parte del Presidente de la República: 12 en nómina, lo que quiere decir que ya está la terna o cuaterna final de candidatos a la espera de la elección final; 41 en evaluación de quienes postularon; y 11 en postulación, los que abrieron entre el 18 y el 26 de enero, posterior a cuando Kast verbalizó la idea de frenar el proceso.

Pero según explican entendidos, los cargos de jefaturas de los SLEP, al igual que un cierto grupo de directivos públicos, se siguen buscando a través de concursos porque es necesario definir esos nombres para instalar los servicios mandatados por ley, aunque se esté ad portas de un cambio de gobierno.

Un total de 32 SLEP son los que buscan algún cargo y casi todos los SLEP que deberían pasar a administrar la educación desde el 1 de enero de 2027 abrieron concursos, en mayor o menor número. Por ejemplo, el SLEP Los Viñedos, que se hará cargo de la educación municipal de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo, abrió concursos para el director ejecutivo (máxima autoridad en un SLEP), un jefe de Planificación y Control de Gestión, un jefe de Gestión y Desarrollo de las Personas, un jefe de Apoyo Técnico Pedagógico, un jefe de Infraestructura y Mantenimiento, y un jefe de Administración y Finanzas. Este último abrió el 25 de enero y las postulaciones se cierran el 9 de febrero, mientras que todos los demás están en evaluación de candidatos.

El SLEP Chacabuco (Colina, Lampa y Tiltil), en tanto, busca seis cargos; La Quebrada (La Florida, Ñuñoa y Peñalolén) y Del Litoral (San Antonio, Algarrobo, Cartagena, El Quisco, El Tabo, Casablanca y Santo Domingo) buscan cinco; y Hanga Roa (Isla de Pascua) y Talagante (Talagante, El Monte, Isla de Maipo, Padre Hurtado y Peñaflor), cuatro. Los otros SLEP buscan entre uno y dos cargos.

Un total de nueve SLEP están buscando a su director ejecutivo: Chinchorro (Arica, Camarones, Putre y General Lagos); Costa Araucanía (Carahue, Nueva Imperial, Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén); Los Viñedos; Chacabuco; Puerto Cordillera (Coquimbo y Andacollo); Gabriela Mistral (Macul, San Joaquín y La Granja); Hanga Roa; Del Litoral; y Valle Cachapoal (Coinco, Coltauco, Doñihue, Malloa, Quinta de Tilcoco, Rengo y Requínoa). Cinco de esos SLEP son los que deberían recibir la educación el 1 de enero de 2027 y los otros cuatro ya están en régimen.

Ahora, además, queda poco más de un mes antes del cambio de mando para que se llamen nuevos concursos para los cargos necesarios de los 11 SLEP que se crearon el 1 de enero de este año. Lo que venga después de ello, incluidos los 12 SLEP que faltarían por crearse el 1 de enero de 2027, ya dependerá de las decisiones que vaya tomando el gobierno de Kast.