Louis de Grange acusa que el gobierno “maltrató la relación” con China y Estados Unidos por la controversia del cable chino

Tras la fractura en el cambio de mando que se vivió la jornada del martes, luego de una breve y tensionada reunión entre el Presidente Gabriel Boric y el futuro mandatario José Antonio Kast, las reuniones bilaterales entre los ministros entrantes y salientes quedaron suspendidas.

La situación se da tras la controversia generada por el proyecto de cable de fibra óptica submarino que impulsa la empresa China Express, y que tiene como protagonista al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, a quien Estados Unidos sancionó prohibiéndole el ingreso a ese país.

En ese marco, el futuro titular de Transportes, Louis de Grange, en diálogo con Tele13 Radio, acusó que los encuentros que alcanzó a tener con Muñoz, en el marco del traspaso de mando, no habrían sido fructíferos.

“Siendo pragmático, por decirlo de alguna forma, las reuniones que hemos tenido de traspaso han estado por debajo de lo que esperábamos “, sostuvo.

En ese sentido, explicó que hay información que en la futura administración consideran “muy relevante, información asociada a temas bien específicos, por ejemplo, a los sumarios a licencias médicas e información asociada a las renuncias de ciertos cargos, o a los procesos de licitación, asociado a los temas de subsidios, y esa información que para nosotros es muy relevante, no hemos tenido respuesta adecuada".

De Grange recalcó que, respecto a la cartera de Transportes, “ las reuniones bilaterales han sido básicamente una exposición de las cosas que han hecho los últimos cuatro años , más que hacerse cargo de los temas que para nosotros son relevantes, que a nosotros nos inquietan y que a partir del 11 de marzo tenemos que hacernos cargo”.

“En ese sentido, no han sido muy valiosas respecto a la información que se nos ha traspasado", aseveró. Asimismo, indicó que le plantearon “las preguntas (a Muñoz) y decían, bueno, eso lo podemos ver en la próxima reunión o lo podemos ver cuando veamos tal otro tema y, finalmente, nunca se nos respondían las preguntas. El traspaso de información ha sido más una exposición de las cosas, una cuenta de ellos más que aclarar las dudas", acusó.

Recomponer la confianza con China y EE.UU.

Respecto a la controversia por el cable chino, reiteró que se enteró de la situación cuando fue revocada la Visa al ministro Muñoz, situación que fue informada por la prensa el pasado 20 de febrero.

“Este es un tema tan relevante que uno espera que sea planteado en la bilateral oficial con los ministros que fue el viernes 13, una semana antes (de que estallara el caso). Y esa información, como el mismo ministro Juan Carlos Muñoz ha reconocido, no se comunicó en nada", indicó.

En ese sentido, remarcó que “eso también es parte de las desconfianzas que van generando”.

Sobre el rol que le espera cuando asuma la titularidad de Transportes el próximo 11 de marzo, De Grange recalcó que el desafío será recomponer las relaciones con China y Estados Unidos.