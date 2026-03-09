SUSCRÍBETE
    Nacional

    Louis de Grange pone en duda impacto de las nuevas ciclovías que deja el gobierno de Boric

    El futuro ministro de Transportes sostiene que "no existe información respecto de flujos" y tampoco una evaluación respecto de su impacto en la congestión vehicular.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El futuro ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, puso en duda el impacto de las nuevas ciclovías que inauguró el gobierno del Presidente Gabriel Boric, luego que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT) transparentó que dejó 754 km de los 2.000 comprometidos en el inicio de la administración.

    Desde la cartera añadieron que dejan, además, 396 kilómetros en construcción, 1.626 en etapa de planificación y 1.695 en diseño, y agregaron que una novedad en estos proyectos es el mejorado estándar de las vías, haciendo que sean "más atractivas para las personas usuarias".

    Sin embargo, el futuro ministro apuntó a una falta de cifras por parte del MTT. “No existe información respecto de flujos en ciclovías”, afirmó De Grange a través de su cuenta en X. “Mucho menos una evaluación empírica del impacto sobre la congestión (sobre autos y buses) en el área intervenida”, añadió, cuestionando la eficacia de los proyectos en ese sentido.

    Por ello, señaló que es “fundamental disponer de antecedentes objetivos para definir adecuadamente el mejor uso del espacio público”.

    Rol revisor de proyectos

    De acuerdo con la cartera que lidera por ahora el ministro Juan Carlos Muñoz, ellos cumplen un rol revisor de los proyectos de infraestructura ciclística que son construidos o ejecutados por diversos actores, “donde casi la mitad corresponde a privados”.

    “Seguido de Sectra (Secretaría de Planificación de Transporte), el Minvu (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) y municipios, durante la presente administración la cartera implementó una serie de cambios para acelerar el paso en la evaluación de las fases de diseño a su posterior ejecución, y así aumentar la cantidad de ciclovías en nuestro país”, se defienden.

    Dentro de dichas modificaciones, establece el MTT, “destacan una serie de cambios en la forma de analizar las solicitudes de iniciativas que se reciben día a día, donde destaca particularmente la simplificación de los esquemas de revisión”.

