    Nacional

    Gobierno logró 754 km de ciclovías de los 2.000 comprometidos y deja otros 396 en ejecución

    Desde el Ministerio de Transportes aseguran que hay 1.626 kilómetros de ciclovías que están en etapa de planificación y 1.695 en diseño.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Imagen referencial. Créditos: Rodrigo Reyes (MTT)

    “Construiremos 500 kilómetros anuales de redes de ciclovías, que privilegien la integración de equipamiento educativo, de salud y recreacional”, se lee en la página 156 del programa de gobierno de Gabriel Boric, fijando la meta de 2 mil nuevos kilómetros de ciclovías para Chile al final de su mandato, próximo a producirse.

    Antes de iniciado el actual gobierno existían 2.030 kilómetros de ciclovías en Chile. Esa cifra creció un 37,1% al 2026 en términos de proyectos construidos, llegando a 2.784 kilómetros existentes. Es decir, al hacer la resta, durante esta administración se lograron 754 nuevos kilómetros, muy lejos de los 2.000 prometidos en campaña. Fueron, en promedio, 188,5 kilómetros de avance por año.

    La meta, en todo caso, desde casi un inicio se vio difícil de conseguir, y más en el último tiempo: a inicios de 2025 iban apenas 396 kilómetros de ciclovías nuevas y 602 estaban en ejecución.

    El Ejecutivo deja, además, 396 kilómetros en construcción, 1.626 en etapa de planificación y 1.695 en diseño. Según el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), estos últimos están prácticamente listos para ser construidos.

    Imagen de una ciclovía. Crédito: Rodrigo Reyes (MTT)

    Las explicaciones del MTT

    De acuerdo con la cartera, ellos cumplen un rol revisor de los proyectos de infraestructura ciclística que son construidos o ejecutados por diversos actores, “donde casi la mitad corresponde a privados”.

    “Seguido de Sectra (Secretaría de Planificación de Transporte), el Minvu (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) y municipios, durante la presente administración la cartera implementó una serie de cambios para acelerar el paso en la evaluación de las fases de diseño a su posterior ejecución, y así aumentar la cantidad de ciclovías en nuestro país”, se defienden.

    Dentro de dichas modificaciones, establece el MTT, “destacan una serie de cambios en la forma de analizar las solicitudes de iniciativas que se reciben día a día, donde destaca particularmente la simplificación de los esquemas de revisión”.

    Actualmente existen 1.695 proyectos prácticamente listos para ser construidos. Crédito: Rodrigo Reyes (MTT)

    Además, agregan que “durante esta administración el MTT se ha hecho cargo -por primera vez- de formular diseños a través de Sectra, lo que se traduce en que hoy sea el organismo que más proyectos ha ingresado al sistema después de las iniciativas privadas”.

    Dentro del total de ciclovías, las que son todas revisadas y aprobadas por el Ministerio de Transportes, se encuentra, por ejemplo, la Ciclovía Metropolitana, la que se enmarca dentro del plan Nueva Alameda.

    Con la participación de los municipios de Providencia, Santiago, Estación Central y Lo Prado, el plan tiene una ciclovía de 41,6 kilómetros. Las obras comenzaron en 2024 y tienen aún un tramo pendiente, el que se licitará antes de abril.

    El desarrollo de las ciclovías

    En el MTT aseguran que, gracias a los cambios realizados, una revisión que normalmente demoraba cuatro años, “hoy se hace prácticamente en la mitad de dicho plazo”, lo que ha permitido a la cartera entregar más de 2 mil kilómetros ya en fase de diseño -vale decir, listos para ser ejecutados-, o bien en construcción. “Incluso nos permite proyectar más de 4 mil kilómetros que podrían estar ya operativos en los próximos años”, agregan.

    Créditos: Rodrigo Reyes (MTT)

    Dentro de los solicitantes de proyectos de ciclovías, el 47,7% son privados, el 18% corresponde al Sectra, mientras que el 13,5% al Minvu, entre otros.

    “Otra novedad que se ha incorporado en este trabajo es en mejorar el estándar que tenían antiguamente estos proyectos, garantizando ciclovías que sean más atractivas para las personas usuarias, además de concentrarse especialmente en ciudades y localidades que se encuentran más rezagadas respecto a este tipo de infraestructura”, establece el MTT.

    Gráfico de ingresos de solicitudes de proyectos de ciclovías por tipo de solicitante. Fuente: Sectra
