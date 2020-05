Mañalich asegura que Carnet Covid comenzará a entregarse este fin de semana en “algunas regiones”

“Efectivamente, se va empezar a entregar este fin de semana en algunas regiones”. Así respondió hoy el ministro de Salud, Jaime Mañalich, al ser consultado sobre cuándo comenzarán a entregar el Carnet Covid a personas que hayan superado la enfermedad.

La entrega de este pasaporte ha sido aplazada ya casi por tres semanas, en medio de la polémica que ha despertado en algunos sectores su implementación. La primera vez que Mañalich le puso fecha a la salida de este carnet, que portarán las personas que cumplieron la cuarentena y no tienen síntomas, fue el 16 de abril, cuando señaló que el lunes 20 el documento estaría operativo. Aquello no ocurrió debido a problemas en el software a cargo de los registros de las personas, según explicó.

Luego, fue anunciada su salida para la semana del 27 de abril, lo que fue retrasado nuevamente. Así las cosas, la semana pasada, Mañalich señaló que este documento saldría este “lunes o martes”, lo que finalmente fue aplazado para este fin de semana.

El titular de la cartera no especificó en qué regiones esto será entregado ni tampoco qué día del fin de semana.

Según se explicó en su minuto, las personas con este carnet de alta van a quedar liberadas de todo tipo de cuarentena o restricción. Asimismo, quienes puedan obtenerlo son: una persona haya sido contagiada con el coronavirus y haya cumplido la cuarentena de 14 días y de 28 en el caso de pacientes inmunosuprimidos. Además, las personas hayan hecho un anticuerpo IGG y sea demostrado mediante un examen.

Críticas y respuestas

La entrega de este carnet ha generado diversas reacciones. Una de ellas fue de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien mostró su preocupación ante el documento.

“Ellos dicen que por tres meses, porque eso está seguro, y yo no le leído en ninguna parte que se diga que la inmunidad es segura (...) Pero, imaginando que lo fuera, el riesgo que tiene ese tipo de carnet o tarjeta es que la gente deje de hacer lo esencial, que es el distanciamiento social y las medidas de higiene. Sentirse que uno es inmune, y que no contagia a nadie, eso me preocupa”, dijo la ex presidenta esta semana.

El gobierno respondió a la exmandataria e hizo un llamado a la “prudencia”. “Fue dos veces presidenta de la República, desde ese punto de vista debe comprender que ella tiene espacio para poder opinar, pero además es funcionaria de una organización internacional. Por eso, el llamado, sin conocer el detalle de sus declaraciones, es a la prudencia", indicó el ministro Segpres, Felipe Ward.