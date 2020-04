Mañalich y los subsecretarios de Salud frente a la pandemia

Carmen Castillo, exministra 2015 a 2018: “Es noticia en desarrollo”

“Este es un virus muy infectante. La estimación en Europa es que un alto porcentaje de la población se va a contagiar. Por eso es importante aplanar la curva, para que no todos necesiten atención médica en el mismo momento. Pero eso dependerá de cómo vayamos respondiendo como población y de mantener el autocuidado”, dice Carmen Castillo, ministra de Salud del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Sobre la estrategia de “apretar y soltar” por medio de las cuarentenas, para “guiar” los contagios, plantea que ojalá no sucedieran, “pero eso es imposible y de ahí la importancia de que el sistema de salud esté preparado para la demanda”.

Respecto del concepto “administrar la pandemia” que planteó Mañalich, la exautoridad comenta que “es el estilo del ministro”, pero agrega que lo importante “es lograr que aumente la confianza de las personas en la autoridad”.

¿Qué opina sobre la estrategia?

Ha ido mejorando. Hay más información disponible, existe el apoyo del Ministerio de Ciencia y del consejo asesor. Eso ha dado una pauta muy sustentada para tomar las decisiones. Esta pandemia es muy compleja, recién lleva cerca de cuatro meses de experiencia en el mundo, por lo cual hay que ser muy flexibles para adaptar las medidas.

¿Ha funcionado que el confinamiento sea estratégico y dinámico?

Ese es el análisis que hay que hacer, observar cómo ha sido el comportamiento de la población en cuarentenas, sobre todo en las comunas que han sido divididas. Teniendo una buena idea, el Minsal deberá evaluar cuando corresponda si es que esta es una mejor estrategia que aquella más extrema, como es la cuarentena total. Responder esa pregunta, por ahora, me parece que es muy precoz. Es aún una noticia en desarrollo.

Emilio Santelices, ex ministro 2015 a 2019: “Las cuarentenas dinámicas nos permitirán convivir con el virus”

Emilio Santelices, quien encabezó la cartera sanitaria al inicio del actual gobierno, caracteriza el virus como “devastador, por su alto índice de contagio”. Y comenta que mientras no haya vacuna, será inevitable que la población se infecte. “Las personas, en el tiempo, se van a ir contagiando y adquiriendo inmunidad. Por eso es tan determinante que se produzca de manera gradual, para que los sistemas de salud no colapsen”, dice.

¿Sirve lograr esas defensas si no hay evidencia científica de cuánto dura la inmunidad? El médico plantea que eso “no se puede responder aún”, pero que “el cuerpo desarrollará alguna inmunidad, no sabemos aún qué porcentaje de la población se va a proteger, ni por cuánto tiempo, pero ese es otro argumento para que el proceso de contagio se haga paulatino”.

Sobre las cuarentenas parciales y dinámicas que ha determinado el gobierno, Santelices dice que, dado que “es un problema que se va extender en el tiempo, es la única manera de abordarlo, de otro modo sería imposible mantener a la población por tiempos extremadamente largos confinada”.

El exministro fija tres claves para hacer frente a la pandemia. “Primero, vamos a vivir en modo Covid-19 por mucho tiempo y tenemos que cuidarnos, mantener el distanciamiento social, lavarnos las manos y evitar aglomeraciones. Segundo, el monitoreo de tests va a tener que ser continuo para identificar focos de infección. Tercero, identificar las zonas que corresponda bloquear La estrategia de concebir cuarentenas dinámicas y territoriales nos permitirá convivir con el virus mientras no se tenga vacuna”, concluye Santelices.

¿Se puede administrar una pandemia?

El ministro Mañalich usó un término del ámbito de la gestión para ilustrar que efectivamente tenemos que lograr que el virus no nos sobrepase en nuestras capacidades como sociedad y como sistema de salud.

Helia Molina, exministra 2014 a 2015:“Yo le pongo un 5,8 a la gestión del ministerio”

“Frente a este virus no se tiene forma de prevenir, excepto el aislamiento, el lavado de manos y la autoprotección, que es lo único que ha demostrado utilidad. Tampoco tiene tratamiento, es el peor de los mundos”, dice Helia Molina, exministra del segundo gobierno de Bachelet, quien añade que “aún no sabe bien qué hay que hacer. Nadie tiene la verdad”.

La exautoridad, en general, evalúa en positivo la estrategia de la cartera sanitaria, pero repara en la detección, el seguimiento de los casos y en el rol de los consultorios. “En Corea y Alemania, que no han hecho cuarentenas masivas, ha resultado efectivo hacer testeos masivos para aislar los casos, no como en Chile, que se hacen solo a quienes consultan. Y muchos llegan al consultorio, con síntomas, y los profesionales sospechan que es un caso, pero habitualmente no tienen cómo tomar los test, así es que solo se van a cuarentena”.

¿Por qué es tan importante esto?

Porque los casos que nos muestra el ministerio son reales, pero solo a partir de dónde se testea. Por cada caso positivo debe haber hasta cinco casos más. Entonces, no tenemos buena capacidad de testeo, ni de búsqueda activa en la población sana, ni de seguimiento de los contagios. Es preocupante.

¿Es correcto el sistema de cuarentenas sectoriales y dinámicas?

Algunos opinan que puede ser buena estrategia. Yo no sé, me parece que si uno no tiene una buena trazabilidad de los contactos, de testeo, me parece peligroso y me daría mas confianza una cuarentena no en todo el país, sino en las regiones donde están más concentradas las muertes y los enfermos.

¿Cómo evalúa la gestión de la pandemia?

Creo que globalmente lo han hecho bien. Les pondría un 5,8, porque siempre se puede mejorar, las comunicaciones han sido confusas y los datos poco transparentes. Pero no hay nadie en este país que tenga más ganas que yo de que le vaya bien al ministerio. Si fuera católica rezaría todos los días para que al ministro Mañalich le fuera extremadamente bien.

Soledad Barría, exministra 2006 a 2008: “Las cuarentenas no son la panacea”

María Soledad Barría, quien estuvo al mando del Minsal en el primer gobierno de la expresidenta Bachelet, dice que “todos los países” han buscado que los contagios sean progresivos. “Eso no es más que aplanar la curva, estirar en el tiempo los contagios de tal manera que no ocurran al mismo tiempo, sobrepasando la capacidad de respuesta”. Con esto, agrega, se logra “ganar tiempo” para preparar la red: “Quizá hubo un problema de comunicación, porque no es que la autoridad sanitaria busque que todas las peronés se contagien, pero es una realidad que, como no tenemos un sistema de defensa contra el virus, lo más probable es que nos contagiemos, y para eso hay que administrar el tiempo”.

En esto, plantea Barría, la atención primaria de salud tiene un rol importante y hay que darle las capacidades para que apoye en testeos y control de los casos.

¿Que le parecen las cuarentenas dinámicas y estratégicas?

Es una alternativa que, hasta ahora, parece que está dando resultados, pero debe complementarse con una mayor severidad y efectividad en el control de los contagiados, para lo cual se debe hacer uso de este verdadero brazo armado que es la atención primaria. Las cuarentenas no son la panacea y, en ese sentido, le encuentro razón al gobierno de ir subiendo y bajando los confinamientos.

¿Que le parece que el ministro Mañalich plantee administrar la pandemia?

Cualquier autoridad sanitaria lo que busca es administrar la capacidad de respuesta del sistema de salud. La frase puede verse fea, pero, en el fondo, es buscar la mejor capacidad de respuesta del sistema frente a una enfermedad que no tiene cura, entonces, no me parece para hacer un escándalo, desde el comienzo se ha hablado de aplanar la curva y eso es lo que dijo el ministro.