“Marcha por la Resistencia de los Pueblos” en Santiago terminó con cuatro detenidos y algunos desórdenes

Este domingo 12 de octubre se desarrolló en Santiago una marcha por la conmemoración del llamado “Encuentro de Dos Mundos”.

La convocatoria, llamada “Marcha por la Resistencia de los pueblos” y realizada por parte de distintas agrupaciones indígenas, se inició alrededor de las 9:30 de la mañana en el sector de Miraflores con Alameda hasta llegar a la Plaza Los Héroes.

Durante la manifestación también se dirigió a las personas presentes el hijo de la activista ambiental mapuche Julia Chuñil, cuyo desaparición en la comuna de Máfil todavía se encuentra en investigación por la Fiscalía de Los Ríos.

“Estamos dando esta lucha como hijos, como familia de Julia Chuñil, para que no pase al olvido esta desaparición. Nosotros allá en el campo buscamos mucho a nuestra madre y no la encontramos, y este informe nos demuestra la tesis que nosotros teníamos desde un principio, que a mi madre la sacaron de allá, que no la vamos a encontrar a lo mejor”, señaló en declaraciones recogidas por 24 Horas.

Desórdenes y un detenidos

Por otro lado, desde Carabineros se informaron de algunos desórdenes menores durante la jornada. Desde la institución señalaron que personal de Control del Orden Público (COP) logró evitar el intento de saqueo a un local comercial en la calle San Antonio.

🚨 #Ahora: Sujetos encapuchados intentan ingresar a un local comercial, generando daños en su estructura, carabineros de Control de Orden Público intervienen en el lugar. Prefiera vías alternativas. #EnDesarrollo pic.twitter.com/FK7DaG7kAv — Carabineros Prefectura Central (@CarabPrCentral) October 12, 2025

Además, también señalaron que durante el avance de la marcha desconocidos habrían lanzado objetos contundentes y fuegos artificiales a personal de la institución policial.

🚨#Ahora: Sujetos encapuchados arrojan fuegos artificiales en una de las ventilaciones de Metro en Alameda con Arturo Prat, exponiendo a transeúntes y usurarios del transporte. Prefiera vías alternativas y circule con precaución. #EnDesarrollo pic.twitter.com/hhfQ6QHsPR — Carabineros Prefectura Central (@CarabPrCentral) October 12, 2025

Finalmente, Carabineros detalló que detuvieron a una persona en la marcha por mantener una orden de detención vigente. Además, tres sujetos fueron derivados a la 3° Comisaría de Santiago por su presunta participación en los desórdenes durante la jornada.