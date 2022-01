María Teresa Valenzuela, ministra (s) de Salud, ante avance de Ómicron y aumento de casos: “No hemos pensado en reponer las cuarentenas aún”

Este martes, la ministra subrogante de la cartera de Salud, María Teresa Valenzuela, se refirió a la actual situación de la pandemia por Covid-19, la arremetida de la variante Ómicron en el país y las posibles medidas de restricción en caso de aumentar los contagios.

En entrevista en CNN Chile, Valenzuela afirmó que en el Ejecutivo “no hemos pensado en reponer las cuarentenas aún. Si fuese necesario, hay que ir avanzando”. Agregó que, si bien “Ómicron genera un cuadro más leve de lo que generan otras variables como la Delta, yo preferiría que a nada le bajemos el perfil, que mantengamos las medidas de autocuidado”.

Según la autoridad sanitaria, uno de los mayores desafíos son los rezagados de la dosis de refuerzo. “Eso nos tiene muy ocupados. Existe la vacuna, la forma de protegernos. (A los rezagados) les hago un llamado especial de que puedan confiar en que tenemos una vacuna que ha demostrado su efectividad y seguridad”, señaló.

“Tenemos más de un millón 100 mil rezagados de la dosis de refuerzo. Es una ardua tarea para la que se ha trabajado de manera intersectorial, con turismo, trabajo, interior”, agregó.

Situación de los viajeros

En medio del período de vacaciones, la ministra apuntó a las restricciones de movilidad implementadas para los viajeros, situando como “modelo” las medidas de Chile.

“No se abrieron pasos fronterizos terrestres y se pospuso la medida pensando en no saturar el sistema acá. Todas las personas que llegan a Chile nos cuentan que Chile es un modelo de atención, donde se controla, se hace su PCR, y donde se informa que su Pase de Movilidad queda inhabilitado mientras no conozca sus resultados”, sostuvo Valenzuela. En ese sentido, “hasta aquí, ha sido un éxito el control del aeropuerto. Sin embargo, lamentablemente hemos tenido un porcentaje no menor de positividad”, dijo, tras ser consultada por la inexistencia de cuarentenas para quienes arriban al país.

Según Valenzuela, las eventuales medidas de restricción se tomarán “mirando en forma global”. “No vemos nada aislado. Lo vemos todo junto: número de casos infectados, número de casos que requieren hospitalización. Se está haciendo secuenciamiento genómico completo para saber exactamente la variante que está afectando a nuestra población”, indicó.

Como recomendación para estas vacaciones, la autoridad aconsejó “siempre estar alerta a la situación epidemiológica de las regiones. No todas las regiones están siendo azotadas de la misma manera. Hoy día, por ejemplo, tenemos fuertemente afectada la zona norte, Región Metropolitana y de Magallanes”.

Además, “nuestro país viene siendo el lugar más seguro para salir y disfrutar, pero siempre y cuando recuerde que está en pandemia y se tiene que autocuidar”, manifestó.

¿Fin de la pandemia?: “Es un sueño”

Respecto a la posibilidad de generarse un efecto rebaño por la presencia de la variante Ómicron, la ministra (s) de Salud afirmó que asegurar que se avecina el fin de la pandemia “es un sueño”. “Diría con toda mi esperanza que ojalá así sea, pero este virus ha sido traicionero, porque quién iba a imaginar una quinta variante”, advirtió.

Asimismo, resaltó que en pocos meses más comenzará a circular la influenza: “Ya ha azotado fuertemente al hemisferio norte. Ahora, imaginémonos un escenario donde tengamos influenza y el virus SARS-CoV-2 circulando. Entonces ningún escenario es tan maravilloso”.

De acuerdo a la autoridad, “todo el sistema de redes asistenciales se está preparando para tener un sistema hospitalario con los recursos necesarios y con prolongación de los servicios de urgencia”.