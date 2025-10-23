Martina Matus, presidenta electa de la FEUC y militante NAU: “Lo que logramos también fue reconstruir un movimiento”

La presidenta electa de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), Martina Matus, entregó algunas definiciones sobre lo que espera sea su gestión tras el triunfo que consiguió con el movimiento Nueva Acción Universitaria (NAU) en una inédita segunda vuelta entre dos listas de izquierda.

La joven militante del grupo de centroizquierda, nacida en Quillota y conocida entre sus pares como “Resstuss”, es estudiante de cuarto año de College de Ciencias Sociales con major en Sociología y minor en Instituciones Públicas.

En un diálogo con la prensa, Matus reflexionó sobre cómo su movimiento se recompuso tras perder con la centroderecha en la elección de fines de 2024.

“Hace un año, muchos pensaban que esto no iba a pasar durante muchos años. Lo que logramos también fue reconstruir un movimiento, volver a mirar hacia la interna y hacerse autocrítica de por qué no habíamos podido llegar al estudiante”, planteó.

“Somos un movimiento que es progresista”

Respecto a su domicilio político, la joven garantizó autonomía respecto al actual gobierno y al sector de cara a las elecciones presidencial y parlamentarias de noviembre.

“Nosotros siempre hemos dicho fuerte y claro, somos un movimiento que es progresista, que tiene su casa en la centro izquierda y en la izquierda, pero que sin duda también somos autocríticos hacia nuestra propia casa política e independiente del Presidente que salga electo, vamos a ser la federación que sepa representar los intereses y las necesidades de los estudiantes", recalcó.

La dirigenta estudiantil insistió en su “orgullo” por la recuperación de la federación y de cómo el NAU se levantó tras la derrota contra Solidaridad, el movimiento impulsado por el diputado de Renovación Nacional Diego Schalper.

“Tengo el orgullo de poder decir que nuestro movimiento se recuperó en la interna, se regeneró, hay nuevas generaciones entrando, la gran mayoría de los que nos acompañan durante esta campaña son novatos y esa participación no la podemos dejar de valorar. Las generaciones nuevas que están entrando tienen ganas de participar, tienen ganas de hacerse parte y de un proyecto universitario que vuelva a mirar Chile”, sostuvo.

El sueño de una residencia universitaria

Matus también abordó las iniciativas que aspira desarrollar una vez que asuma la nueva directiva FEUC, destacando entre ellas la idea de una residencia para estudiantes de regiones.

“Uno de nuestros proyectos con los que más ilusión miramos en la universidad es que sabemos que hay muchos estudiantes de región que llegan a ir a Santiago, muchas veces viven en solitario y llegan a tener que hacer labores. Y nuestro proyecto más estructural y en ese sentido y sostenible también, porque sabemos que no se puede cumplir justamente en un año, es una residencia universitaria”, explicó.

En esa línea, la presidenta electa de la FEUC hizo hincapié en que “las universidades de excelencia cuentan con residencias”.

“Ese es el sueño al que estamos apuntando ahora, poder tener residencias dentro de esta universidad porque sabemos que es la mejor universidad del país”, aseguró.

La estudiante también se refirió al diálogo que esperan mantener con el rector Juan Carlos de la Llera, que asumió su cargo en marzo.

“La verdad es que este es el primer año del rector De la Llera. Creemos que es tremenda oportunidad. Sabemos que los rectores vienen a proponer una agenda y una visión de universidad, con un proyecto universitario también. Así que la expectativa que tenemos es poder sentarnos a conversar directamente y que se abran los espacios con los estudiantes, con los trabajadores y con los académicos”, manifestó.