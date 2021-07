Indultos, Ley de Medios y Pymes: Las claves (más allá de Cuba) que dejó el último debate entre Boric y Jadue antes de las primarias

Declaraciones de Teillier: Jadue se desmarca

Entre las primeras preguntas se plantearon las declaraciones dadas por el timonel del PC, Guillermo Teillier respecto a Boric. Teillier declaró que el Frente Amplio, “usa de alguna manera este anticomunismo que existe” y que se “aprovecha del anticomunismo que lanza la derecha y otros sectores”.

Boric al responder agregó: “Mirando a Daniel”, quien se puso de lado tras ser aludido y escuchó al exdirigente estudiantil, quien le dijo: “Las declaraciones (de Teillier) no representan lo que ha sido el espíritu de esta campaña. No cualquier critica puede entrar en la caricatura del anticomunismo”. Jadue en tanto, respecto a los dichos de Teiller, respondió: “No las comparto necesariamente”.

Pymes y Avifavir: Jadue y Boric muestran (algo) los dientes

Para quienes han seguido los debates entre ambos candidatos, el de anoche, pese a increparse de manera fuerte y en general no interrumpir al otro, marcó más diferencias entre ambos.

En dos temas principalmente: las declaraciones de Ramón López, asesor económico de Daniel Jadue, quien expresó hace unos días: “No vengamos a llorar porque van a desaparecer algunas pymes”. Boric opinó no estar de acuerdo con esos dichos y expresó: “Las pymes son centrales en la recuperación de la economía”.

Jadue entonces habló tanto a la periodista que planteó la pregunta (Mónica Pérez) como al diputado de Convergencia Social: “Lamento usted como Gabriel haga caricaturas del programa”, y retó a que otro programa de gobierno como el suyo ayudará tanto a las pymes como el de él. “A algunos solo les interesa leer lo que les conviene para su argumentación”, dijo.

Aludido, Boric replicó y se refirió a los dichos de López: “Cuando se comenten errores de cuñas es mejor decir: ‘me equivoqué'. Es bueno reconocer errores Daniel”, y agregó que él ha cometido muchos errores. Jadue entonces le dijo, “(pero) si los errores de Ramón López no los puedo asumir yo”.

La otra ocasión fue sobre el uso en Recoleta de Avifavir, una constante en las preguntas hacia Jadue. Boric le consultó por qué insistir en defender su uso. Jadue criticó la “mala intención” en el tema, el cual quería dar por cerrado explicando que existe solo una entidad, el ISP, quien valida los medicamentos. Y que Avifavir fue aprobado por tal entidad. “No te estoy acusando de no cumplir la ley”, le espetó Boric, argumentando que había que escuchar a la comunidad científica en estos casos. “No me he enfrentado a ninguna comunidad científica”, contraatacó Jadue, quien además puso el punto final a la discusión: “Te hago la corrección de inmediato, el Colegio Médico es un gremio”.

El rol y relación con la Convención

Dado que la semana pasada comenzó a funcionar la Convención Constitucional fue inevitable que ambos candidatos se refirieran al respecto. Daniel Jadue expresó que no cree que la convención “llegue a definir en detalle” sobre temas como salud o las pensiones, ya que se trata al final de cosas que se verán con el estudio y propuestas de leyes. Pero agregó que no había que olvidar que para él lo que llevó a la misma creación de la convención estaba relacionado a que la ciudadanía demandaba cambios al sistema actual.

Para Jadue y algo compartido con su partido, el PC, “creemos que la convención es un poder originario”, aunque no tuvo el mismo gesto con la declaración de convencionales comunistas de desconocer el quórum de dos tercios y paralizar la convención mientras no se llegue a un acuerdo. “No creo que haya que paralizarla (la convención)”.

Boric expresó que pese al trabajo de la convención podría poner en jaque proyectos que podrían quedar obsoletos ante lo que dictamine la convención era importante el trabajo del Congreso. “Creo que el parlamento debe seguir funcionando con cosas que le competen”. Destacó que respetará la autonomía de ella si sale electo. Ante un eventual régimen semipresidencial y como abordaría tener eventualmente menos poder, Boric dijo que esperaba como presidente salir con, “menos poder que con lo que comience”. Ya que aspita a traspasar poder a gobiernos regionales y a las comunidades.

Indultos: los casos de Hernández Norambuena y Jorge Mateluna

En la sección sobre seguridad ciudadana se habló de los hechos ocurridos en Carahue, que dejó a un comunero muerto y a un hombre en estado grave, hecho que el Ministerio Público se encuentra en plena investigación.

La carta del PC señaló que no tenía antecedentes ni para descartar ni asegurar que podía ser un montaje, “como pasó con el caso Huracán”. Además afirmó que, “los primeros que filtraron fue la fiscalía”, en referencia a que trascendió en primera instancia que el comunero fallecido era hijo de Héctor Llaitúl, lo que no era correcto. Boric en tanto mando solidaridad tanto a la familia del comunero como al trabajador herido, criticando la actual situación que se vive en el sur del país.

El tema derivó sobre los indultos y amnistías. Y aunque partió sobre los detenidos tras el 18 de octubre, derivó en definir si por ejemplo se consideraba preso político, alguien que merecía un indulto a Mauricio Hernández Norambuena, quien cumple actualmente condena por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards. “Norambuena no es preso político, yo no lo indultaría”, dijo Boric, mientras que Jadue opinó que, “Norambuena no es un preso político, pero me abriría a indultarlo”. Explicó las razones al respecto: “A los violadores de Derechos Humanos en nuestro país se les dio muchas más posibilidades de reinserción cuando llegó la democracia y no a aquellos que habían asumido la lucha armada como una forma de autodefensa de nuestro país, y por lo tanto ellos fueron excluidos del proceso de democratización”.

En lo que si estaba de acuerdo ambos -sin condicionantes- era en indultar a Jorge Mateluna, condenado a 16 años de cárcel por el asalto a una sucursal del Banco Santander, el 17 de junio de 2013. Boric fue el primero en nombrarlo. “Jorge Mateluna merece ser indultado”. Jadue agregaba mientras escuchaba ese nombre: “A Jorge Mateluna si lo indultaríamos (en un eventual gobierno)”.

El debate paralelo a raíz de la ley de medios

Historia aparte fue el debate entre una de las periodistas (Mónica Pérez) y Jadue sobre si el programa del candidato del PC contemplaba o no un eventual ministerio de comunicaciones.

En el bloque del debate en que se discutió sobre “Economía y rol del Estado”, Pérez confrontó al alcalde de Recoleta sobre su posición respecto de los medios de comunicación. En particular, le consultó sobre sus diferencias con Boric, luego de que el abanderado del FA afirmara en entrevista a La Tercera que “la libertad de prensa está siempre amenazada por el poder” el que es definido por dos cosas: la concentración económica y la injerencia del Estado.

Se le señaló al exalcalde de Recoleta que esta injerencia del Estado en los medios “es lo que usted ha propuesto en su programa de gobierno”. Jadue le preguntó: “¿En qué parte del programa dice ‘injerencia del Estado’, porque el otro día lo discutimos en el debate”.

La periodista le señaló que “usted propone la creación de un Ministerio de las Comunicaciones”, a lo que Jadue replicó “pero eso no es injerencia. ¿Nosotros por tener Ministerio de Economía tenemos injerencia en la empresa privada? No. Y el otro día lo discutimos y se lo aclaré también a Gabriel. Hoy día tenemos un Consejo Nacional de Televisión. Bueno, eso es el Estado también”.

“Nosotros proponemos un Consejo Nacional de Medios, elegido por Alta Dirección Pública y con incorporación de representantes de la comunidad, no como es hoy hoy día, que tiene cuoteos políticos y con el (sistema) binominal además”, destacó Jadue. Posteriormente, agregó que, “en nuestro programa no hay ninguna alusión a ningún Ministerio de las Comunicaciones, ninguna”, enfatizó.

Minutos más tarde, la periodista indicó que el Ministerio de la Información o Comunicaciones aparecía en la página 102 punto siete, bajo el título ‘Institucionalidad Pública de Comunicación’ del programa de gobierno. El tema se cerro estableciéndose que el programa era público y que la ciudadanía sacara sus conclusiones.