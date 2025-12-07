Más de 3.500 vecinos asistieron al encendido del árbol de Navidad en el Palacio Falabella de Providencia

Más de 3.500 vecinos asistieron al encendido del árbol de Navidad en el Palacio Falabella

Más de 3.500 personas participaron la noche del sábado en el tradicional encendido del árbol de Navidad instalado junto al Palacio Falabella, en Providencia. El árbol, de 14 metros de altura, podrá ser visitado hasta el 6 de enero.

El alcalde de la comuna, Jaime Bellolio, realizó la cuenta regresiva acompañado del Viejito Pascuero, marcando el inicio oficial de la temporada navideña en el sector. Además del encendido, se presentó un show de luces y la reciente iluminación del Palacio Falabella, que este año incorpora tonalidades alusivas a la festividad.

Los asistentes también pudieron recorrer la llamada “esfera de los sueños”, una estructura pensada para fotografías, y observar la iluminación de avenida Pedro de Valdivia. Por primera vez, el municipio sumó un nuevo punto: el sector del barrio Las Flores.

La actividad incluyó presentaciones artísticas como el show del mago Deirus y un montaje inspirado en “El Cascanueces”. El cierre estuvo a cargo del cantante nacional Nico Ruiz.

En su intervención, el alcalde Bellolio destacó el carácter comunitario de la instancia. “ Desde hace 25 años realizamos el encendido del árbol de Navidad y de las luces de Pedro de Valdivia. La tradición no es sólo iluminar la comuna: es encontrarnos y acompañarnos”, señaló.

Añadió que la actividad busca ser un espacio familiar: “La Navidad no se limita a lo material; es estar presentes, especialmente con quienes hoy pueden sentirse en soledad”.

El municipio informó que, además del encendido, habrá más de 60 actividades gratuitas durante diciembre, entre ellas ferias de emprendedores, presentaciones de villancicos, cuentacuentos, teatro y conciertos dirigidos a personas mayores .