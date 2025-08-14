SUSCRÍBETE
Nacional

Más de 420 mil vehículos saldrían de la Región Metropolitana durante el fin de semana largo: cifra superaría a la de Semana Santa

Según detalló el ministro de Transportes, se espera que 790 mil personas salgan desde la capital en bus.

Claudio Portilla 
Claudio Portilla
Foto: Andres Perez Andres Perez

Durante la mañana de este jueves 14 de agosto el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, se refirió al fin de semana largo que se avecina señalando que se espera la salida de más de 420 mil vehículos desde la Región Metropolitana, añadiendo que el número podría incluso superar al de Semana Santa.

En el marco de una fiscalización en el terminal de buses, es que el titular de Transportes señaló que “solo en el caso de Santiago, van a salir un poco más de 420.000 vehículos. Esto es un poco más incluso que Semana Santa. Es un fin de semana en que la proyección que tenemos es que va a haber un alto nivel de movilidad”.

De acuerdo a lo que detalló se espera que salgan cerca de 790 mil personas en bus desde la capital, a la vez que mencionó que “entre buses urbanos e interurbanos, hemos fiscalizado 50.000 veces buses en lo que va de este año”.

El ministro además abordó la cifra de fallecidos por siniestros viales, apuntando que este año se registran un 7% más de personas fallecidas en comparación con la misma fecha del año pasado.

“El año pasado perdimos, si hacemos una estimación gruesa, un poco más de 1.700, 1.800 personas producto de siniestros viales. Que no nos pase lo mismo este año”, expresó, enfatizando que “en estos fines de semana largos se juega en forma muy relevante esta cifra. Conduzcamos con responsabilidad”.

Finalmente, respecto a las infracciones por el no uso del cinturón de seguridad en los buses, el ministro apuntó que “en lo que va del año llevamos 3.900 infracciones a pasajeros por no tener instalado el cinturón de seguridad. Y por supuesto acá el llamado es simple, póngase el cinturón de seguridad y evite una lesión, evite una tragedia, protéjase, protéjase a los que están junto a usted”.

En tanto, el jefe de zona tránsito, carretera y seguridad vial, general Víctor Vielma, detalló que la mayor concentración de vehículos se registrará durante la tarde de este jueves y la mañana del viernes.

“El día de hoy y mañana vamos a tener una concentración en la salida, principalmente hoy en la tarde, a contar de las 18 hasta las 22 horas y mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas”, señaló apuntando que “el autocuidado es la mejor contribución que nos pueden hacer los conductores que se desplazan y van a salir de la región metropolitana a contar del día de hoy”.

Desde el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), dieron a conocer que "Este fin de semana contaremos con un plan especial de nuestro programa Tolerancia Cero, lo que nos va a permitir aumentar en un 40% nuestro despliegue, contando con 33 operativos a lo largo del país".

“El año pasado, en este mismo fin de semana, Carabineros realizó más de 3.000 controles, los que permitió retirar de circulación a 54 personas con efectos del consumo alcohol y otras drogas, y este fin de semana no queremos que esa cifra aumente”, agregó.

Plan de Contingencia

A raíz del fin de semana largo, es que las autoridades han preparado una serie de medidas de contingencia, entre las que se encuentran el “peaje a luca” y la restricción para la circulación de camiones en determinados horarios.

Respecto al “peaje a luca”, este funcionará este jueves 14 de agosto entre las 07:00 y 13:00 horas en los peajes Lo Prado y Zapata en la Ruta 68 y en el peaje Las Vegas en la Ruta 5 Norte, y mañana viernes entre las 07:00 y 10:00 horas en los mismos peajes.

Respecto a la restricción en la circulación de camiones, esta se extenderá este jueves entre las 12:00 y 19:00 horas en la Ruta 68 Santiago-Valparaíso, en la Ruta 5 Norte Santiago-Los Vilos y en la Ruta 5 Sur Santiago-Talca, y el viernes desde las 09:00 y las 15.00 horas en las mismas rutas.

Retorno a Santiago

Para el retorno, el domingo 17 de agosto, también se aplicarán las medidas, con el peaje a mil pesos funcionando desde las 07:00 a las 13:00 horas, en los peajes de Lo Prado y Zapata, en la Ruta 68, y en Las Vegas en la Ruta 5 Norte, y la restricción de camiones desde las 12:00 hasta las 19:00 horas, en la Ruta 68 entre Santiago y Valparaíso y en la Ruta 5 Norte entre Santiago y Los Vilos.

